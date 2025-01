Ford Transit Custom Black Platinum: waarom zelf je bus pimpen als Ford het beter doet?

Nieuws

Wie graag een stoere bus rijdt, plek zoekt voor vijf mensen en een karrevracht aan lading komt al snel uit bij een bestelwagen met dubbele cabine. Ben je (onderdeel van) een rockband, een begrafenisondernemer of vind je zwart gewoon een coole kleur, dan heeft Ford een passende en gelimiteerde bestelauto voor je. De Transit Custom Black Platinum.



Ford pimpt Transit Custom zelf

Veel ondernemers houden er wel van om hun bus te pimpen. Kekke velgen, racestrepen van voor tot achter, sideskirts, spoilers, je kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop om een bedrijfswagen van wat meer uiterlijke pit te voorzien. Ford neemt het heft in eigen hand en biedt tijdelijk de Transit Custom Black Platinum (2025) aan.

Stoer en stijvol: zwart, zwarter, zwartst

Leverbaar in zwart, zwart en nog eens zwart. Zoals wijlen Henry Ford het het liefst zou zien: Agate Black metallic lak, donkere glaslook panelen, zwarte sidesteps, matzwarte striping en dit alles afgetopt met, inderdaad, zwarte 17-inch velgen. In het interieur vallen de (zwarte) eco-lederen stoelen op, voorzien van ‘Black Platinum’-inscriptie. Vanzelfsprekend uitgevoerd met wit borduursel omdat het anders niet zou opvallen.

Op zoek naar een exclusieve bus? Deze wordt maar 150 keer gebouwd

De bedrijfswagen is door Ford Pro ontwikkeld in samenwerking met Ford Pro Converter (carrosseriebouwer) Snoeks Automotive en is daarmee een unieke uitgave. Meer dan 150 worden er niet gebouwd, dus je rijdt echt in een exclusieve bus. Eentje waarvan je weet dat de voorbijganger kijkt wie er uit gaat stappen.

Vijf inzittenden en 1,2 ton vracht

Het interieur biedt plaats aan vijf inzittenden. Achterin is 6,8 kubieke meter laadvolume beschikbaar, met een maximaal laadvermogen van 1,2 ton. Mocht dit nog niet genoeg zijn, dan mag er nog een aanhanger achter tot maximaal 2,3 ton. Maar hoe sexy is dat?

Rijke standaarduitrusting hoort bij de Custom Black Platinum (2025)

De standaarduitrusting mag er ook zijn. Die is gebaseerd op de luxe Limited-uitvoering die standaard al wordt geleverd met zaken zoals:

groot 13-inch touchscreen;

Apple Carplay/Android Auto;

elektrisch verwarmbare voorruit;

led-koplampen met automatisch grootlicht;

een uitgebreid pakket aan veiligheidssystemen.

De uitrustingslijst van de Black Platinum gaat echter nog verder. Denk daarbij onder andere aan:

dual-zone airconditioning;

verwarmbaar stuurwiel;

8-voudig verstel- en verwarmbare bestuurdersstoel;

extra grote middenconsole

navigatie met 360 graden camera;

adaptieve cruise control

Krachtige en zuinige plug-in hybridemotor

De 2,5-liter plug-in hybridemotor van deze gelimiteerde bus levert 233 pk en heeft een elektrische actieradius van 55 kilometer. Dat levert een lage CO2-uitstoot op: slechts 44 gram per kilometer. Daarmee is deze bus niet alleen milieuvriendelijk, maar ook fiscaal aantrekkelijk. De bpm-tarieven worden vanaf 2025 immers berekend op basis van deze uitstoot.

Wat is de prijs van de Ford Transit Custom Black Platinum (2025)?

Door de lage CO2-uitstoot is de Ford Transit Custom Black Platinum leverbaar vanaf 58.609 euro, exclusief btw. De eerste exemplaren worden eind maart in de showrooms verwacht, maar bestellen kan al vanaf nu.