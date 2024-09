Test Ford Transit Connect Limited (2025): premium werkpaard

PARTNERBIJDRAGE

De nieuwe Ford Transit Connect (2025) is volgens Ford Pro, de bedrijfswagentak van het merk, een premium werkpaard. Of dat in de praktijk ook zo is, onderzoeken we in een test van de Limited-uitvoering. En kun je er dit jaar nog een op kenteken zetten?



Hoe rijdt de Ford Transit Connect diesel?

De geteste Transit Connect is voorzien van een 2.0 EcoBlue dieselmotor met 122 pk. Deze motorversie is altijd gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Alleen dit al is een klein feestje, zo blijkt tijdens het rijden. Het koppel van 320 Nm wordt snel en soepel op de voorwielen afgegeven, waardoor de Connect vlot van zijn plek komt. Ook inhalen of dooraccelereren zijn een fluitje van een cent.

Ondertussen is het voor dieselbegrippen aangenaam stil in het interieur. Natuurlijk hoor je de banden rollen en de dieselmotor werken, maar de isolatie is dik in orde. Ook de prima werking van de automaat – op elk moment de juiste versnelling - reduceert geluid. Heb je af en toe toch iets meer vermogen nodig of wil je afremmen op de motor? Dan kun je bijschakelen met stuurflippers.

Zit het een beetje achter het stuur?

De stoelen in de Transit Connect zitten prima en zijn goed instelbaar. Je hebt duidelijk zicht op het digitale instrumentarium, dat naar eigen voorkeuren is in te delen. Het beeldscherm van 10 inch in het midden, op het dashboard, is iets richting bestuurder gedraaid om de bediening gemakkelijk te maken. Heb je Apple Carplay of Android Auto? Dan schakel je dit draadloos in. Onderin de middenconsole zijn twee USB-poorten te vinden en bij de Limited bovendien een weglegplek voor draadloos opladen. Vergeet niet je telefoon mee te nemen na het uitstappen.

Het overzicht rondom is prima, gezien de beperkingen van een bestelwagen. Grote spiegels compenseren het verlies van zijruiten een beetje, maar oppassen blijft het bij afslaan. De voorruit is heel groot, het zicht vooruit krijgt daarom een dikke tien. Extra mooi: in de Limited hoef je dat enorme glasoppervlak op vriesdagen niet te krabben: voorruitverwarming komt je te hulp.

Beetje leuke uitrusting?

Oh jawel. DAB-radio, 4 speakers, cruise control, hill start assist om achteruitrijden bij wegrijden op een heuvel te voorkomen, elektrisch bedienbare portierruiten en buitenspiegels, parkeersensoren voor en achter en verschillende veiligheidssystemen om de bestuurder onderweg bij te staan. Dit levert af en toe hinderlijke waarschuwingspiepjes op, maar die zijn gelukkig met een druk op de knop uit te zetten.

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over de basisuitrusting van de Trend (vanaf € 21.500 ex btw en bpm). De Limited vraagt om een meerinvestering van drie mille. Dan krijg je lichtmetalen wielen i.p.v. stalen velgen met wieldoppen en een alarmsysteem met bewegingssensoren, extra fijn als je de wagen volgeladen ergens achter laat. Keyless entry, een neerklapbare passagiersstoel met werkvlak en dual zone climate control horen er ook bij.

Wat kun je meenemen in de Ford Transit Connect?

Aan ruimte geen gebrek. De 4.853 mm lange Connect heeft een laadvloer van 2.150 mm lang en 1.628 mm breed. Tussen de wielkasten is de breedte beperkt tot 1.230 mm, maar dat is net breed genoeg om er een Europallet doorheen te schuiven. De achterdeuren werken hier aan mee, want die gaan eveneens 1.230 mm open. De zijschuifdeur opent zich over 846 mm. Alles bij elkaar opgeteld is er 3,7 kubieke meter laadvolume beschikbaar. De 2.0 EcoBlue 122 pk-diesel mag 862 kilogram aan vracht meenemen en een aanhanger tot 1500 kilogram trekken.

Wat is de conclusie dan?

De nieuwe Ford Transit Connect is een mooie toevoeging aan de bedrijfswagenlijn van Ford Pro. Hij is net iets groter en luxer dan de vrijwel gelijkwaardige en eveneens nieuwe Ford Courier (vanaf € 17.850, ex. btw en bpm). De dieselversie met soepele automaat is een aanrader. Zuinig (ca. 5,6 l/100 km), krachtig, comfortabel en voldoende werkcapaciteiten.

Kan ik in 2024 nog een Ford Transit Connect kopen?

De afschaffing van de bpm-vrijstelling en de regelgeving rond zero-emissiezones maken het extra interessant om nog dit jaar een brandstofmodel op kenteken te zetten. Daarom heeft Ford Pro veel versies op voorraad staan, zodat snel leveren geen probleem is.

En wil je als ondernemer pas volgend jaar een nieuwe bus kopen, dan is de Transit Connect PHEV mogelijk een goed alternatief. Door de plug-in hybridemotor heeft deze versie een lage CO2-uitstoot. Omdat de bpm vanaf 1 januari 2025 op deze uitstoot wordt berekend, blijft de aanschafbelasting bij de PHEV binnen de perken.