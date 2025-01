Ford Ranger PHEV: voordelig bpm-tarief dankzij geel kenteken

Nieuws

Met de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens met een grijs kenteken, zijn de kosten voor ondernemers flink gestegen. Maar er is goed nieuws: de nieuwe Ford Ranger PHEV biedt een oplossing voor ondernemers die hun bpm-uitgaven willen minimaliseren.

Ford Ranger PHEV op geel kenteken

Hoewel de Ford Ranger PHEV een bedrijfswagen is, voldoet hij niet aan de fiscale inrichtingseisen voor een grijs kenteken. Hierdoor wordt de pick-up belast als personenwagen met een geel kenteken. Dit heeft een groot voordeel: het bpm-bedrag komt neer op slechts 807 euro. De vanafprijs bedraagt daardoor 57.887 euro, exclusief btw.

Kracht en prestaties: 278 pk en 690 Nm

De Ranger PHEV is uitgerust met een krachtige 2,3-liter EcoBoost benzinemotor. Met een vermogen van 278 pk en een indrukwekkend koppel van 690 Nm is deze pick-up ideaal voor zware klussen. Dankzij de 10-traps automaat geniet je van soepel schakelen in alle omstandigheden.

Trekvermogen: maximaal 3500 kg

Laadvermogen: tot 1000 kg

Praktisch en veelzijdig: perfect voor off-road gebruik

De vierwielaangedreven Ford Ranger PHEV is speciaal ontworpen voor ondernemers die ook buiten de gebaande paden werken. De pick-up is daarom standaard voorzien van het Pro Power Onboard-systeem, waarmee je apparatuur kunt opladen via een ingebouwde stroomvoorziening van 2,3 kW. Dit is ideaal voor situaties waarin geen stopcontact in de buurt is.

Een nadeeltje

De Ford Ranger PHEV profiteert dan wel van de lagere geel-kenteken-bpm, maar het is en blijft een bedrijfswagen. Dat betekent dat je met de Ranger PHEV geen zero-emissiezones in mag.