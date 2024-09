Ford Ranger PHEV: veel sterker én belastingvriendelijker dan de diesel

Nieuws

De Ford Ranger is de bestverkochte pick-up van Europa, in Nederland is dat de Dodge Ram. Maar de nieuwe, belastingvriendelijke Ranger PHEV zou zijn rivaal hier in 2025 weleens voorbij kunnen streven.



Vanaf 2025 verdwijnt de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens met verbrandingsmotor. Dat zorgt ervoor dat busjes en pick-ups met een traditionele aandrijflijn duizenden euro's duurder worden. Die aankomende prijsverhogingen gaan ook de Ford Ranger met diesel- en benzinemotor treffen. Maar nu gaat Ford de Belastingdienst te lijf met de nieuwe Ranger PHEV.



Lage bpm dankzij plug-in hybride-aandrijflijn



Deze oplaadbare hybride heeft een lage CO2-uitstoot en dat drukt de bpm. Dat maakt hem waarschijnlijk betaalbaarder dan de al bestaande Rangers, en zal ook zijn aantrekkingskracht ten opzichte van de (grotere) Dodge Ram vergroten.

Vermogen en koppel Ranger PHEV



Plug-in hybride, dat klinkt de doorgewinterde pick-up-fans in houthakkershemd en werkschoenen met stalen neuzen waarschijnlijk als heel braaf in de oren. Maar vergis je niet: door de combinatie van de 2,3-liter turbobenzinemotor en een ruim 100 pk sterke elektromotor is de Ford Ranger PHEV goed voor 279 pk en 690 Nm.



Met zijn vermogen schurkt de stekkerhybride tegen de 292 sterke Ford Ranger Raptor V6 aan, maar met zijn koppel is-ie zowel die benzine-V6 als de viercilinder diesel-Rangers (maximaal 210 pk en 500 Nm) de baas. Als transmissie fungeert een 10-traps automaat met lage gearing. De Ranger met stekker beschikt over een nieuwe e-4WD-systeem met een sper op het achterdifferentieel.

Elektrisch bereik Ford Ranger PHEV



Het accupakket van de Ford Ranger PHEV meet 11,8 kWh en is goed voor een puur elektrische actieradius van 45 kilometer. Vergeleken met de range van de nieuwste stekkerhybrides onder de personenauto's vinden we dat een tegenvaller. Zo heeft de Volkswagen Golf e-Hybrid een elektrische WLTP-range van 142 kilometer. Een voordeel van de relatief kleine accu is dat het opladen nooit langer hoeft te duren dan vier uur.

Klaar voor zware aanhangers en geen generator nodig



Maar ja, zo'n Golfje kan weer geen aanhanger van 3500 kilo trekken. Voor de Ford Ranger PHEV is dat geen probleem. Daarmee doet-ie niet onder voor zijn dieselbroeders. Iets waarmee de plug-in hybride de traditionele Rangers aftroeft, is de Pro Power Onboard-technologie.

Deze biedt de mogelijkheid elektrisch gereedschap of bijvoorbeeld een koelkast en lampen van stroom te voorzien, zonder dat daar een stroomgenerator voor nodig is. Het systeem levert standaard 2,3 kW, maar grootverbruikers kunnen ook kiezen voor een 6,9 kW-systeem met twee stopcontacten van 15 ampère met 3,45 kW per stopcontact.



Prijs en uitrusting Ford Ranger PHEV



De plug-in hybride Ford Ranger wordt in het voorjaar van 2025 leverbaar in Nederland. Prijzen zijn nog niet bekend, maar vanwege de verwachte lage CO2-uitstoot, worden de PHEV waarschijnlijk goedkoper dan de dieselversies.

Om de komst van de stekkerhybride Ranger te vieren, heeft Ford een mooi complete introductie-editie samengesteld. Deze Stormtrak heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, matrix-ledkoplampen en een 360-gradencamera. Het interieur is extra chic aangekleed met luxe materialen en een geluidsinstallatie van B&O met 10 luidsprekers.