Eerste review Ford Ranger MS-RT: de pick-up met Mustang-techniek

Wat is opvallend aan de Ford Ranger MS-RT?

Zo laat in de levenscyclus gaat Ford geen ingrijpende technische wijzigingen meer toepassen. De vernieuwingen aan de MS-RT moet je puur zoeken in aankleding en uitrusting. Hij is uiteraard niet zo bruut als de Ranger Raptor of de eveneens nieuwe Raptor Special Edition, maar Ford heeft bij de MS-RT wel degelijk gekozen voor sportieve accenten. Van voren herken je hem aan de rastergrille en de aangepaste bumper met grote zwarte luchtinlaten en geïntegreerde mistlampen onderin. Donkergrijze 20-inch lichtmetalen wielen zijn standaard. Dat is niet één, maar liefst drie maten groter dan de Ranger Wolftrak heeft. Die vette wielen staan niet alleen stoer, ze bieden op asfalt ook iets meer stuurgevoel.



Aan de achterkant heeft Ford een heuse diffusor gemonteerd en dakrails zijn standaard. In Nederland wordt de Ranger MS-RT alleen met de zogenaamde Supercab geleverd. Deze 'anderhalve' cabine heeft in de meeste buitenlanden twee noodzitjes achterin. Om belastingtechnische redenen is daar in Nederland geen sprake van. Vergeleken met de basisversies en de Wolftrak, is de MS-RT vanbinnen behoorlijk dik aangekleed. Het harde dashboardplastic is hier met de mantel der lederliefde bedekt en afgezet met mooie stiksels. Als je graag op leer zit, hoef je niet op het dashboard plaats te nemen; ook de stoelen zijn gestoffeerd met koeienhuid. De driestanden-stoelverwarming voorkomt winterbillen. Een achteruitrijcamera zorgt er op zijn beurt voor dat je de derrière van de auto onbeschadigd laat.



Wat zijn de voordelen van de Ford Ranger MS-RT?



Het motorenaanbod van de Ford Ranger is lekker overzichtelijk. De midsize pick-up is alleen leverbaar met een viercilinder dieselmotor. De instapper met 170 pk wordt geleverd in de basisuitvoeringen en de Wolftrak. In de MS-RT komt de tweeliter tot een vermogen van 213 pk en een koppel van 500 Nm. In deze sportieve versie combineert Ford hem met de tientraps automaat, die ook in de Ford Mustang ligt. De aandrijflijn zorgt voor adequate prestaties: de honderdsprint is in ongeveer 10 seconden afgerond. Je hoeft niet bang te zijn voor wielspin, want vierwielaandrijving is standaard. De transmissie reageert alert op wijzigingen in de stand van het gaspedaal of de helling van het wegdek. Als je het desondanks beter denkt te weten dan alle chips en sensoren, dan kun je met een knop aan de zijkant van de pook zelf plussen en minnen.

In Nederland kun je nog nauwelijks offroad rijden, maar mocht je strandjutter of bosbouwer zijn, dan is de Ranger ook prima beroepsvervoer. Alleen zouden we dan een versie met kleinere wielen en hogere banden kiezen, zoals de Wolftrak of Stormtrak. Met zijn inschakelbare lage gearing en sperdifferentieel zijn vette modder, zand, grind en steile hellingen geen problemen, maar slechts milde uitdagingen.



De laadbak is bekleed met een robuuste kunststof, zodat je niet bang hoeft te zijn voor lakbeschadigingen. Zo kun je er onbekommerd 1000 aan openhaardhout, grindtegels of gereedschap in gooien. Toch te weinig ruimte: hang er dan maar een vette aanhanger achter; het trekgewicht bedraagt 3,5 ton.



Wat zijn de minpunten van de Ford Ranger MS-RT?

Ondanks de fraaie aankleding, blijft de Ford ranger MS-RT een bedrijfswagen. Dat merk je aan de vrij vage besturing; ook de 20-inch wielen met hun plattere banden kunnen dat niet verhullen. De starre achteras met bladveren bezorgt de auto in onbeladen toestand een wat springerig karakter, al is dat niet echt hinderlijk. En of het nu komt doordat we tegenwoordig bijna nooit meer in nieuwe dieselauto's rijden - we vonden het motorgeluid bij lagere snelheden en tijdens het optrekken nogal prominent aanwezig. De aannemer of paardenfokker zal er niet wakker van liggen. Maar als je een zakelijke rijder bent die veel kilometers maakt en de Ranger overweegt vanwege zijn looks en vierwielaandrijving, moet je hier terdege rekening mee houden.

De bediening van de klimaatregeling en de stoelverwarming kun je regelen via het touchscreen of via het knoppenpaneel daaronder. Misschien went het, maar rijdend mét routebegeleiding, waren wij een paar keer onbedoeld onze eigen billen aan het roosteren, terwijl we eigenlijk de airco een graadje lager wilden zetten.



Wanneer komt de Ford Ranger MS-RT naar Nederland en wat zijn de prijzen?

De Ranger MS-RT is per direct leverbaar. De vanafprijs bedraagt 50.900 euro. Nu moet je als particulier niet meteen op topsnelheid naar de dealer knallen, want dan valt de uiteindelijke rekening een stuk hoger uit. Btw en bpm zitten namelijk niet bij deze prijs in. En dan hebben we het niet over een paar grijpstuivers, maar over vele duizenden euro's. Kortom, net als eigenlijk alle pick-ups, is de Ford Ranger alleen interessant als bedrijfsauto.

Wat vind ikzelf van de Ford Ranger MS-RT?

Hoewel ik niet tot de doelgroep behoor, heb ik wel iets met pick-ups. Misschien komt dat doordat ik een tijdje op Curaçao heb gewoond. Daar heeft het gemiddelde gezin, naast een Japanse of Koreaanse sedan, bijna altijd een pick-up voor de deur staan. Vaak met dubbele cabine, want op Curaçao is er - mijns inziens terecht - geen belastinghaan die daarnaar kraait. Met de pick-up ga je zondags met het hele gezin naar het strand. Ook gebruik je hem als je je de stekelige struiken op je erf met de machete een kopje kleiner hebt gemaakt en het groenafval naar de stort brengt. Heerlijk, zo'n praktisch werkpaard dat tegen een stootje kan en waarbij een kras of een deuk geen afbreuk doet aan de uitstraling.



Áls ik ooit een pick-up zou aanschaffen, maakte de Ford Ranger een goede kans. Maar dan wel als Raptor SE. Die oogt pas écht wreed, met zijn aangepaste grille, de uitgebouwde spatborden en speciale striping. Maar nog belangrijker: door zijn aangepaste achteras met schroefveren en grotere spoorbreedte, rijdt-ie ook nog een stuk beter. Het verminderde laadvermogen (600 kg) en lagere trekgewicht (2500 kg) neem ik graag op de koop toe ...