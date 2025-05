Je bedrijfsnaam op je bus en toch anoniem onderweg: zo doe je dat

Nieuws

Het is een dilemma bij eigenaren van bedrijfswagens: wel of geen belettering op de zijkant van je bedrijfsbus. Met deze methode heb je alleen de voordelen en niet de nadelen van je naam op je bus.

Bedrijfsnaam op bus, vragen om inbraak?

Wel of geen bedrijfsnaam op de zijkant (en achterkant) van je bus laten zetten? Voor beide valt wat te zeggen. Je naam en gegevens voor iedereen leesbaar, is mooie reclame. En eerlijk gezegd: je bedrijf(swagen) is natuurlijk ook iets om trots op te zijn.

Aan de andere kant kennen we allemaal het gezeur dat je kunt krijgen als je een keer ergens dubbel geparkeerd staat. Of als iemand vindt dat je te hard door de straat rijdt, of dat je je bus beter moet wassen.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Vergeet bovendien niet het risico op inbraak en diefstal wanneer de verkeerde mensen verwachten dat er in je bus wat te halen valt. Bovendien heb je het misschien wel zo druk dat je even geen nieuwe klanten nodig hebt. Een moeilijke keuze dus: wel of geen bedrijfsnaam en -gegevens op je auto?

Belettering met een magneetbord

De oplossing voor het dilemma is kinderlijk eenvoudig: magneetborden. Je plaatst ze gemakkelijk op de zijkant van je bus en haalt ze er net zo gemakkelijk weer vanaf. Erop en eraf, zo vaak als je wil. We raden aan te kiezen voor speciale borden voor gebruik op een auto of bus, dan weet je zeker dat ze goed blijven zitten. Ook op hogere snelheden. Deze borden zijn namelijk in windtunnels getest.

Magneetborden zijn kostenbesparend

Er zijn meer voordelen van je belettering op een magnetisch bord. Door je bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens niet op je bus te lijmen, heb je geen extra kosten wanneer je je bus vervangt. Je plaatst de oude borden simpelweg op de nieuwe bus. Andersom gaat deze vlieger ook op: stel je verhuist je bedrijf of je past je logo aan, dan bestel je gewoon nieuwe borden. Nul tijdsverlies.



Je kunt zelfs verschillende borden gebruiken wanneer je een extra boodschap hebt. Een speciaal bord als je op zoek bent naar personeel bijvoorbeeld. Of gerichte reclame voor de tijd van het jaar. Zoiets als 'Het aspergeseizoen is begonnen', of 'De winterschilder is er weer'.

Waar magneetborden te bestellen?

Als je even googelt op ‘Magneetborden voor de auto’, heb je zo een adres gevonden. Kies zoals gezegd wel specifiek voor borden die bedoeld zijn voor een auto, vrachtwagen of bus. Een bekende grote aanbieder voor magneetborden is bijvoorbeeld Vistaprint.