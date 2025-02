Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische bedrijfswagens van 2025

Nieuws

Met de afschaffing van de bpm-vrijstelling op bedrijfswagens liggen de prijzen van dieselbussen dichter bij die van elektrische bussen. Hierdoor wordt elektrisch rijden aantrekkelijker voor ondernemers. We zetten de 5 goedkoopste elektrische bedrijfswagens van 2025 op een rij.

1: Citroën Ë-Berlingo/Fiat E-Doblo/Opel Combo Electric/Peugeot E-Partner - vanaf 27.795 euro

Deze vier modellen komen uit dezelfde fabriek en delen dezelfde techniek. De enige verschillen zitten in het design en de uitrusting. Alle vier hebben een 50 kWh-accu met een actieradius van ongeveer 330 km (WLTP).

2: Ford Transit Courier – vanaf 28.350 euro

Deze compacte Ford is sinds 2024 ook als elektrische variant beschikbaar. Ideaal voor ondernemers die actief zijn in steden met zero-emissiezones. Hij heeft een 42 kWh-accu, wat resulteert in een actieradius van net onder de 300 km. Volgens CBS-data is dit ruim voldoende, aangezien elektrische bestelbussen gemiddeld minder dan 100 km per dag rijden.

3: Maxus eDeliver 3 – vanaf 29.950 euro

Dit Chinese model biedt een indrukwekkende laadruimte van 4,8 kubieke meter, aanzienlijk ruimer dan de Stellantis-modellen (3,9 m³) en de Transit Courier (2,9 m³). De actieradius is echter bescheidener: met een volle accu van 50 kWh komt de eDeliver 3 ongeveer 227 km ver.

4: Toyota Proace City Electric – vanaf 30.100 euro

De Toyota Proace City Electric is eind 2024 op de markt gekomen en maakt al een sterke opmars. Met een 50 kWh-accu biedt hij een actieradius van circa 330 km en een laadruimte van 3,9 m³. Bekende cijfers? Klopt, het model is nauw verwant aan de bij nummer 1 genoemde Stellantis-bussen.

5: Renault Kangoo E-Tech – vanaf 30.995 euro

Een publieksfavoriet. In de verkoopcijfers van elektrische bussen van 2024 behaalde de Kangoo E-Tech de derde plaats met 881 verkochte exemplaren. Ondanks een kleinere 44 kWh-accu, die een actieradius van ongeveer 300 km levert, blinkt hij uit in laadcapaciteit: 4,9 m³ – zelfs iets meer dan de Maxus eDeliver 3.

Alle prijzen in dit artikel ex. bpm en btw / alle actieradiussen volgens WLTP, gecombineerde rit.