Review Maxus eDeliver 5 (2024): kan de Volkswagen e-Transporter wel inpakken?

Het Chinese merk Maxus heeft een compacte en grote elektrisch bussen in de collectie. Tussenmaat eDeliver 5 meldt zich nu voor dienst en gaat de strijd aan met gevestigde concurrenten. Maar kan hij de concurrentie echt inpakken?

Wat valt op aan de Maxus eDeliver 5 (2024)?

De elektrische bus heeft een speelse vormgeving. Maar wat echt opvalt – en heel erg praktisch is – is dat de bus beschikt over twee zijschuifdeuren. In stadse drukte kun je dus kiezen voor ontladen aan de minst drukke zijde. De achterdeuren openen 180 graden. Dat zou iets verder mogen wanneer je er bijvoorbeeld met een heftruck een europallet in wilt schuiven.

Wat is goed aan de Maxus eDeliver 5?

Ondanks dat hij het in lengte moet afleggen tegen zijn twee grootste concurrenten, de Volkswagen e-Transporter en de Ford E-Transit Connect, haalt hij wat laadvolume betreft de concurrentie in. In de kortste versie, L1, met laag dak, H1, biedt de Chinees 6,6 kubieke meter inhoud, de Transporter en Transit Connect gaan niet verder dan 5,8 kubieke meter. Terwijl de Transporter/Transit Connect 5050 mm lang zijn en de eDeliver 5 slechts 4800 mm. Het laadvermogen is maximaal 1265 kg, het trekgewicht 1500 kg (geremd).

Ook goed aan de Maxus is de elektrische aandrijving, stil en krachtig: 163 pk. Met keuze uit een normale, eco en sport-stand voor de snelbezorgers. Dan loopt de 64 kWh-accu wel wat sneller leeg, maar actieradius van zo’n 300 km op een stroomlading is dik in orde. Drie regeneratiestanden helpen je met name in de stad aan extra kilometers. De kleinste eDeliver 5, de L1H1 zou in stadsverkeer zelfs tot 489 km rijden. Het gemiddelde testverbruik van 22,8 kWh/100 km is zeker okay.



Wat kan er beter aan de Maxus eDeliver 5?

Ondanks een kortere lengte heeft de eDeliver 5 meer laadvolume an de Volkswagen en Ford. Dat gaat ten koste van de cabine. De stoel kan niet ver genoeg naar achteren voor iemand van boven de 1.80 meter.

Maar wat echt verbeterd moet worden, is de hoeveelheid opbergruimte. Er is alleen een smalle ruimte boven de voorruit, waar alles lekker in schuift. Verder nog wat pakplek in de portieren, maar daar houdt het verder mee op. Twee bekerhouders kunnen dienst doen als telefoonstandaard, maar je boterhammentrommel kom je niet kwijt.



Over piepende waarschuwingen kunnen we het uitgebreid hebben, maar dat is inmiddels een Europees verplichting. Maxus doet er echter een schepje bovenop door je audio uit te zetten als je op lage snelheid je knipperlicht aanzet. Wel prettig: als de muziek uitgaat, gaat in het dashboard een schermpje aan met dode-hoek-beeld.

Wat is de prijs van de Maxus eDeliver 5?

De prijs valt in de categorie goed nieuws. De elektrisch aangedreven besteller laat zijn concurrenten best even schrikken. Vergelijkbaar, zo niet groter, laadvolume en laadvermogen, prima motor, goede veiligheidsuitrusting (met wat irritante trekjes), twee zijschuifdeuren en compacte buitenafmetingen voor een vanafprijs van € 34.750 voor de L1H1. De extra grote L2H2 is er vanaf € 36.550. Zo’n tien mille onder de prijs van zijn elektrische concurrenten.

Wat vind ikzelf van de Maxus eDeliver 5 (2024)?

De standaarduitrusting is in orde: onder andere twee lcd-schermen om info goed af te lezen en functies te bedienen, Apple Car Play / Android Auto, adaptieve cruisecontrol met filefunctie, snellader tot 70 kW, V2L om elektrische (werk)apparatuur op aan te sluiten en airco. Jammer dat deze geen temperatuurschaal heeft, maar een ouderwetse grafiek die loopt van blauw naar rood. Dit maakt instellen minder handig.

De bestelwagen ziet er leuk uit, ook in het interieur. De bus maakt bovendien maximaal gebruik van zijn afmetingen. Maar dit gaat voor mij ten koste van een lekkere beleving voor de chauffeur. De cabine voelt krap en de instelmogelijkheden van de bestuurdersstoel zijn te beperkt. Bovendien is de zitting te klein. Zoek je echter geen reiswagen maar een praktische bus, dan is de Maxus eDeliver 5 je grootste vriend. En die van je portemonnee.