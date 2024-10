Nieuws

De Maxus eDeliver 5 is aangekomen in de Nederlandse showrooms, mét prijskaartje. En dat ziet er bijna net zo vriendelijk uit als zijn smoelwerk. De kleinste versie (L1H1) wil al aan het werk voor net geen 35 mille. De concurrentie kan de borst natmaken.

Prijs Maxus eDeliver 5 (2025)

Over wat de Maxus eDeliver kan, hebben we al het een en ander geschreven. Maar nu hebben we de prijzen erbij. Voor precies € 34.750 euro koop je een in Super White uitgevoerde L1H1 (laadvloerlengte 3780 mm, laadvolume 6,6 kubieke meter). De L2H1 (laadvloerlengte 4230 mm) in dezelfde kleur kost € 36.050. Ga je voor de H2-uitvoering, dan betaal je € 1500 extra. In het geval van de H2L2 beschik je dan over een laadvolume van 8,7 kubieke meter.

Alle eDeliver 5-uitvoeringen zijn voorzien van dezelfde aandrijving: 64 kWh-accu en 163 pk / 240 Nm sterke elektromotor. Een combinatie die een actieradius oplevert van maximaal 489 km (WLTP). Met snelladen (max. 70 kW) wordt de batterij in 36 minuten opgeladen van 20 tot 80 procent.

Zijn er eigenlijk concurrenten voor de Maxus eDeliver 5?

Gezien de afmetingen en de aandrijving van de Maxus is het lastig om een concurrent te vinden. Die andere leuk ogende elektrische bus, de Volkswagen ID. Buzz Cargo, is er vanaf € 39.990, maar biedt een laadvolume van maximaal 3,9 kubieke meter. Ook bijvoorbeeld een Fiat e-Scudo is duurder met zijn vanafprijs van € 38.400. Ook hier is het laadvolume beperkter dan bij de eDeliver 5: maximaal 5,3 kuub. Een bestelwagen met vergelijkbaar laadvolume is de Ford e-Transit Custom L2H1. Die kost dan wel € 47.620.

Welke uitrusting heeft de Maxus eDeliver 5?

Samen met de prijs, is ook de uitrusting bekend gemaakt. Het oog valt meteen op een volledig digitaal instrumentenpaneel en het touchscreen infodisplay. Vanuit hier bedien je audio, navigatie, telefoon, het uitgebreide pallet aan veiligheidssystemen en – indien gewenst – Apple CarPlay of Android Auto. Automatische airco, verstelbare stoelen en stuur en parkeersensoren achter, aangevuld met 360 graden camerasysteem voor lekker eenvoudig parkeren, vullen de accessoireslijst aan.

Liever een andere kleur dan Super White? Dat kan voor € 985. Dan kun je kiezen uit Cement Grey, Massive Black of een van de vele RAL-kleuren. Liever geen passagiersstoel, maar een tweezits bank? Het vraagt een meerinvestering van € 250. Dit is zeker niet al te hoog, bovendien krijg je er meteen zitvlakverwarming bij voor je twee passagiers. Overigens zijn beide losse stoelen ook verwarmbaar.