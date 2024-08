Een kleine ingreep bij de Volkswagen ID. Buzz Cargo heeft grote gevolgen (en dat zit zo)

Nieuws

De elektrische Volkswagen ID. Buzz Cargo heeft extra pit gekregen. Het accupakket groeide met maar 2 kWh naar 79 kWh, maar toch doet dat wonderen voor de actieradius en de laadtijd. En ja, ook voor de prijs, al valt de schade mee.



Ondernemers die de vernieuwde Volkswagen ID. Buzz Cargo (2024) overwegen, zullen blij met zijn nieuwe batterij. Zo groeide de actieradius van 422 naar 459 kilometer (WLTP). Niet bijzonder veel, maar belangrijker is dat het nieuwe model sneller bij te laden is aan de snellader omdat de stekker hier nu maximaal 185 kW doorgeeft, in plaats van 170 kW. Dit betekent dat de accu in zo’n half uur van 10 naar 80 procent op te laden is.

Laadvermogen ID. Buzz Cargo naar 750 kilogram

En dat zijn nog niet eens alle gewijzigde cijfers. Zo steeg het vermogen van 204 pk naar maar liefst 286 pk. Sta je nog eerder bij de klant voor de deur en ook nog met meer spullen aan boord. Want ook het laadvermogen steeg van 647 kilogram naar 750 kilogram en het maximale aanhangergewicht doet er 200 kilogram bovenop en groeit naar 1200 kilogram.

Prijs Volkswagen ID. Buzz Cargo facelift (2024)

Tijdelijk zijn er twee actiemodellen. Dat begint met de iets minder uitgeruste Economy Business (o.a. geen verwarmbare voorstoel, regensensor en in kleur gespoten bumpers), in de prijslijst vanaf 43.500 euro. Bijzonder is dat het andere actiemodel, de Bulli Edition, beter in zijn spullen zit en toch goedkoper is dan de 'gewone' Cargo: vanaf 49.990 euro. De Cargo kost 50.300 euro, 950 euro meer dan de vorige versie. De Economy Business en Bulli Edition zijn er slechts tijdelijk. Daarna blijft alleen de Cargo op de prijslijst staan.



Om het verhaal af te ronden, heeft Volkswagen een nieuw infotainmentsysteem geplaatst met 33 cm groot touchscreen. Lane Assist rijstrookmonitoring, verkeerstekenherkenning en zelfs de voorbereiding op een alcoholslot horen tot de standaarduitrusting.