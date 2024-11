Nieuws

De elektrische Ford Transit Custom (2024) is vanaf nu leverbaar met een vanafprijs van 46.320 euro. Voor dit geld krijg je veel kracht en vooral veel stilte. Twee eigenschappen die de gebruiker zal waarderen. Maar hoe ver rijdt de bus op een lading stroom?

Elektrische bus met volwassen actieradius

De grote vraag van bedrijfswagenrijders die willen overstappen op een elektrische bus: kan ik ermee uit de voeten voor mijn werk? Dat een moderne e-bus tegenwoordig een zeer volwassen actieradius heeft, lijkt aan veel mensen voorbij te gaan. Daarbij: hoeveel rij je nu eigenlijk in je huidige dieselbus?

Busje rijdt gemiddeld 100 kilometer per dag

Een koeriersbedrijf dat door heel Nederland rijdt, maakt meer kilometers dan de lokale bakker die thuisbezorgt. Daarom blijkt uit cijfers van het CBS dat het gemiddelde kilometrage van bedrijfswagens onder de 100 kilometer per dag uitkomt. En dat kan een elektrische bus meer dan aan.

Ford E-Transit Custom: actieradius tot 329 kilometer

De gereden E-Transit Custom van Ford lacht er zelfs om: tot 329 kilometer op een volle accu (WLTP). Moet je toch bijladen en is er een snellader in de buurt, dan vul je de 65 kWh-accu van 15 naar 80 procent in zo’n 40 minuten. Ben je toch al bijna thuis, dan hang je hem bijvoorbeeld tien minuten aan de lader. De E-Transit Custom kan tot 125 kW DC-laden.

Relaxt rijden in stille cabine

In de test van de Transit Custom TDCI 170 pk schreven we al over het comfort voor de berijder(s), waaronder het unieke tot tafel omklapbare stuur (zie foto's), de veiligheidssystemen, de uitrusting en vanzelfsprekend de riante laadruimte, grote zijschuif- en achterdeuren. Wat echter heel erg verschilt met de eerder geteste dieselversie, is de heerlijke stilte aan boord van de elektrische Custom. Wat windgeruis en afrolgeluid. Het stille rijden is niet alleen prettig, het houdt je fitter. Rustig muziekje op, op normale toon praten met je collega, het is relaxing.

Formule 1-gevoel voor oud-dieselrijders

Daar komt bij dat, wanneer je diesel gewend bent, de E-Transit Custom als een soort Formule 1-auto uit de startblokken schiet. De 218 pk sterke elektromotor (er is ook een 136 pk en een hele dikke 286 pk versie leverbaar) van de gereden E-Transit Custom heeft meer dan voldoende kracht. Het maximum koppel van 415 Nm (gelijk aan alle andere varianten) draagt hier zijn steentje aan bij. De motor reageert snel op het stroompedaal en heeft ook op de snelweg voldoende reserve voor een inhaalactie.

Bediening met één pedaal



Snel inhalen, flink accelereren en hard rijden gaat wel ten koste van de actieradius. Een ecomodus houdt je in bedwang door niet mee te gaan in een zware rechtervoet. De vermogensafgifte gaat dan iets geleidelijker. Langzamer zo je wilt. Ook rijden in de stad helpt mee om de accu op peil te houden: regeneratief remmen buigt remenergie om in extra acculading. Je kunt zelfs met één pedaal rijden: in de sterkste stand remt de elektrische Custom af tot stilstand.

Elektrische Custom: iets inleveren op laadgewicht

Hoewel de afmetingen van de laadruimte identiek zijn aan de overige versies (zowel de leverbare L1H1 als de L2H1), verschillen de laadvermogens. De E-Transit Custom Limited 218 pk L2H1 mag tot 1158 kilogram laden, bij de dieselversie van de Custom Limited (automaat) is dit 1291 kilogram. Dit heeft te maken met het zwaardere eigengewicht door het accupakket. Scheelt weer een paar pakjes, maar is geen halszaak. Wel iets om rekening mee te houden. Heb je meer ruimte nodig, dan mag er nog een aanhanger achter tot 2300 kilogram.

Prijs Ford E-Transit Custom (2024)

De prijs van de Ford E-Transit Custom begint bij 46.320 euro voor de L1H1 Trend 320 (waarbij de 320 staat voor de maximaal toegelaten massa (MTM) van 3225 kilogram). De L2H1 begint bij 47.620 euro. Hiervan is ook een zwaardere versie beschikbaar, de 340 (MTM 3350 kilogram). Deze is vanaf 49.020 euro leverbaar. Alle prijzen exclusief btw en bpm. Elektrische bussen zijn ook in 2025 bpm-vrij. Bovendien mag je ongelimiteerd zero-emissiezones binnenrijden.