Deze elektrische pick-up heeft een serieus bereik en komt niet uit China

Nieuws

De nieuwe KGM Musso EV oogt alsof hij net uit een actiefilm is gereden. Onder het hoekige uiterlijk gaat een elektrische aandrijflijn schuil, goed voor een actieradius van zo’n 420 kilometer.



De Musso EV ziet stoer, hoekig en imposant uit. Een beetje Mad Max, maar niet zo extreem als de auto's in de film. De pick-up is gebouwd op een nieuw EV-platform en verkrijgbaar met keuze uit voorwiel- en vierwielaandrijving.

Het accupakket – een 80,6 kWh LFP-batterij – biedt tot 420 kilometer rijbereik (WLTP, 2WD). Snelladen gaat met maximaal 120 kW, goed voor 10-80 procent laden in 36 minuten. Mede dankzij de standaard aanwezige accuvoorverwarming. Vanaf september 2025 staat de pick-up bij de dealers, met een vanafprijs van € 43.990 (incl. btw en bpm).



Trekken, laden en rijden

Deze elektrische double cab meet 5,16 meter en mag tot 1.800 kilo trekken. Hij komt van dezelfde makers als de vroegere SsangYong-modellen, dat nu in handen is van KGM. Uit Zuid-Korea dus. Het maximaal toegestane treingewicht bedraagt 4870 kilogram, wat betekent dat je én de laadbak vol mag gooien én een volle aanhanger kunt trekken.



Prestaties met een praktische insteek

De Musso EV komt in twee aandrijfvarianten. Vooralsnog is alleen bekend gemaakt dat de elektromotor in de 2WD-versie een vermogen levert van 207 pk. De specificaties voor de 4WD Dual Motor-variant volgen later, wel wil KGM alvast loslaten dat deze versie in 8 seconden naar 100 km/h sprint.



Interieur: modern, niet over the top

Het interieur leunt qua vormgeving op de KGM Torres EVX en biedt – afhankelijk van de uitvoering – moderne snufjes zoals een 360-graden camerasysteem, adaptieve cruisecontrol en automatische noodremhulp. Vanaf de Platinum-uitvoering is de Musso EV uitgerust met een niveauregeling op de achteras.

Vier smaken, zes kleuren

Kopers kunnen kiezen uit vier uitvoeringen: Bronze, Platinum, Titanium en Blackline. Een warmtepomp is standaard, behalve op instapmodel Bronze. Alle versies zijn beschikbaar met 2WD of 4WD. De KGM Musso EV is te bestellen vanaf 2 juni 2025.