KGM Torres EVX (2024) test: dit gaat schuil achter een volstrekt onbekend automerk

Tests

In 2023 reden we al met de KGM Torres. Toen schreven we: onthoud de naam, vergeet de motor. Dat was een benzinemotor met een torenhoge CO2-uitstoot. Maar nu is er een elektrische Torres en die komt wél naar Nederland. Wat heeft hij dat de Skoda Enyaq en al die andere concurrenten niet hebben?

KGM? Wat is dat nou weer?

Nee, KGM is geen Chinees merk. Het automerk is ontstaan uit de smeulende resten van SsangYong. Dat merk probeerde sinds 2006 Nederlandse en Belgische kopers aan zich te binden met modellen als de Rexton, Tivoli en Korando. Maar áls iemand zich SsangYong nog herinnert, is het vanwege de Rodius, de enige auto met standaard dakkapel.

Aan die tijd worden ze bij KGM liever niet herinnerd. Toen SsangYong eind 2022 werd aangekocht door KG, een reusachtig Koreaans chemie- en staalbedrijf, ging er een frisse wind waaien en werd de naam veranderd. Voor die tijd kende SsangYong moeilijke jaren, met Chinese en Indiase eigenaren die weinig liefde voor het merk voelden. In 2020 ging SsangYong zelfs failliet.

De Torres is het eerste model van het herrezen merk, maar maakte in Nederland een valse start. De 1,5-liter benzinemotor stootte zoveel CO2 uit dat alleen al het bpm-bedrag richting 20.000 euro zou oplopen. Van bpm-straf heeft de elektrische Torres met zijn CO2-uitstoot van 0 gram dit jaar nog geen last.



Oké, de KGM Torres dus. Ziet eruit alsof-ie elk terrein kan bedwingen.

Ja, KGM gaat voor robuust. De naam is geen eerbetoon aan de Spaanse stervoetballer Fernando Torres of aan de cultspeler Manuel Sanchez Torres, die een standbeeld heeft bij het stadion van FC Twente. De inspiratiebron is een onherbergzaam stukje Chili: nationaal park Torres del Paine.

Maar probeer vooral niet om bergpassen te bedwingen, althans, niet met deze auto. Alles wat hem stoer maakt, zit er voor de sier. De handgrepen op de motorkap, de (lege) ruimte voor het reservewiel achterop, de optionele treeplanken: ze dienen nergens toe. Maar we geven toe dat het er best geinig uitziet.

De rest van het design is on-Europees, zo zit de kentekenplaat op de achterklep niet mooi in het midden. Rechts ervan zit een knoeperd van een achterportiergreep. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zwaait de deur niet naar links open, maar zwiept-ie omhoog.

Binnenin kleurt de Torres binnen de lijnen van de automobiele mode, met twee grote schermen en alleen fysieke knoppen op het stuur. Oogt keurig, niets op aan te merken. Ook met zijn specs is het een braverik. Het batterijpakket van BYD (LFP, dus met minder schaarse grondstoffen) heeft een capaciteit van 73 kWh, en officieel kun je op één acculading een keurige 462 kilometer rijden. Motor met 204 pk zeker? Bijna goed, het is 207 pk.



Moet de KGM Torres EVX het van zijn prijs hebben?

We vrezen van wel. Hij kost 41.250 euro. Daarvoor krijg je een auto die veel groter is dan hij oogt; de Torres is langer en hoger dan een Skoda Enyaq of Toyota RAV4. We parkeerden naast een Volvo XC60 van de eerste generatie en die ooit zo stoere Zweed leek te worden vermorzeld door ons Koreaanse monster. Aan ruimte heb je dan ook geen gebrek, ook achterin niet.

De basisuitrusting Bronze zit met 18-inch aluminium wielen, adaptieve cruisecontrol en Vehicle-to-Load-techniek (handig als je bij het kamperen stroom nodig hebt) aardig in z'n spullen. Wij rijden de topversie Titanium, die 49.995 euro kost. Pas dan krijg je een warmtepomp, maar ook elektrisch verstelbare stoelen die verwarmd en geventileerd kunnen worden, een automatisch openende achterklep, een schuifdak en een 360-gradencamera. Dat is in deze Koreaanse joekel een dankbare feature.



KGM Torres EVX specs



Elektromotor, 207 pk, 339 Nm

0-100 km/h in 8,1 s, 175 km/h

73 kWh (actieradius 462 km), verbruik 18,7 kWh/100 km

Afmetingen L'/B/H 4715 / 1890 / 1715 mm

Bagageruimte: 703 - 1526 l

Gewicht: 1915 kg

prijs Nederland 41.250 euro

prijs België 43.990 euro

Wat bevalt minder?

Een aantal zaken. Zo hebben de veiligheidspiepjesfetisjisten zich in de KGM Torres flink uitgeleefd. Rijd je te hard? Bliep! Nader je een voorligger te dicht? Bliep! Maar het aller-irritantst is een waarschuwing dat je aan koffie toe bent. Die krijg je al als je even te lang kijkt naar die fraaie klassieker die je zojuist hebt gepasseerd. Alleen je geliefde zal blij zijn, want flirten met anderen laat je wel uit je hoofd als je weet welk hemeltergend geluid daarna klinkt.

En het vervelende is: de koffiestopfunctie is niet uit te schakelen. De andere systemen wel, maar daarvoor moet je (veel) te diep de menustructuur in. En elke keer wanneer je start, moet je dat opnieuw doen. De Nederlandse importeur erkent het probleem en zegt met de fabriek in conclaaf te zijn over het hardnekkige koffiestopprobleem.

Verder is de bediening niet altijd even logisch; zo moet je via een knop op het stuur van rijprogramma (Eco, Comfort, Sport, Winter) wisselen, die je eerder op de middentunnel verwacht. Maar dat went natuurlijk als je de auto langer dan een week rijdt.

Een andere ergernis is wel duurzaam. We zijn niet altijd in een sportieve stemming, zeker niet in druilerig en druk Nederland. Maar de wielen slippen op een rotonde zelfs naar onze smaak te snel door, ook als je die niet als een coureur probeert te bedwingen. Ook snel optrekken bij het verkeerslicht is op nat wegdek niet aan te raden. Tot slot iets wat we ook bij enkele Chinese automerken zien: de gevoelstemperatuur is lager dan wat de klimaatbeheersing aangeeft. Zelfs met de airco op 23 graden is het binnen koud.



Dit neigt naar een zuur stukje. Er is vast ook veel goed aan deze auto.

We gaan het pH-niveau verlagen, want de Torres EVX is zeker geen slechte auto. We noemden de relatief lage prijs al. Ook de afwerkingskwaliteit is voor elkaar. En ja, ook deze EV is fluisterstil tot op hoogst illegale snelheden. De zachte afstemming van het onderstel bevalt ons ook wel, de Torres overmeestert verkeersdrempels keurig en zonder na te deinen. Ondanks de 20-inch wielen van de testauto.

Alle Koreaanse merken hebben handige peddels achter het stuur, waarmee je de mate van terugwinning van de remenergie regelt. Werkt top. Niet onbelangrijk: de Torres mag een caravan van 1500 kilo trekken. En je krijgt 10 jaar of 1 miljoen kilometer garantie op het batterijpakket.

Is de Torres EVX al met al een aanrader?

Ja hoor, al is de concurrentie in deze prijsklasse moordend. Alleen al uit eigen land heeft KGM aan Hyundai en Kia geduchte concurrenten. De naam KGM is nog niet ingeburgerd, de dames en heren van importeur Astara zijn niet te benijden om hier iets aan te doen. De Torres is niet slecht, maar ook niet uitgesproken goed. Gewoon, keurig.