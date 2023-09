KGM Torres (2024) review: dit nieuwe automerk komt voor de verandering niet uit China

Het Zuid-Koreaanse automerk SsangYong stond al met één been in het graf en is nu officieel doodverklaard. Het valt nu onder KG Mobility. Ook uit Zuid-Korea en onderdeel van de grote KG Group. Het logo blijft en het eerste nieuwe model is de KMG Torres. Wéér een suv. Hoe onderscheidt hij zich?

Wat is opvallend aan de KMG Torres?

De KMG Torres is een suv in het D-segment. Hij voelt aan als een flinke jongen en is dat ook. De lengte bedraagt 4,70 meter. Dat is langer dan een Toyota RAV4 (4,60 m) en bijna net zo lang als een Nissan X-Trail (4,68 m). De elektrische Volvo XC40 is met 4,42 m juist een stuk kleiner. Die noemen we niet voor niets, want de Torres die vanaf februari 2024 naar Nederland komt, is ook een volledig elektrische suv.

De Torres waarmee wij reden – en die je op de foto’s ziet – is uitgerust met een 1,5-liter turbobenzinemotor met 163 pk, zonder enige elektro-ondersteuning. Die versie krijgen we niet vanwege de torenhoge bpm die de Zuid-Koreaanse suv in ons land staat te wachten. Hiermee prijst de Torres zichzelf uit de markt, aldus een woordvoerder, vooral de automaatversie waarmee wij onderweg waren.

De KGM Torres die wél onze kant opkomt, is een elektrische suv met naar verwachting 207 pk en een actieradius van 420 tot 450 kilometer (WLTP). De batterij (bruto 73 kWh) is van het type LFP (ijzerfosfaat) en komt uit de schappen van de Chinese accugigant BYD die ook elektrische auto’s ontwikkelt en bouwt.

Wat is goed aan de KMG Torres?

De KGM (niet te verwarren met de Russische geheime dienst KGB) is een ruime suv. Ook wie op de achterbank zit, heeft meer dan voldoende ruimte voor zijn knieën en hoofd. De zitpositie is goed, al is het de vraag of dat ook geldt voor de elektrische versie die een accupakket meezeult. De achterbank wil dan nog wel eens een beetje gek hoog zitten.

Ook de bagageruimte is met 703-1662 liter dik in orde. De bestuurder en passagier beschikken verder over ruim voldoende opbergruimte voor allerlei spullen zoals een smartphone, flesje water of notitieblokje. De kaartenvakken zijn opvallend groot en daardoor heel handig.

Onderweg met de Torres valt op hoe stil de suv is. Geen windgeruis bij de toch forse buitenspiegels en de benzinemotor is nauwelijks hoorbaar. Heel even dachten we toch in de elektrische versie te rijden.

De carrosserie gaf geen krimp op de Belgische wegen die – zoals je ongetwijfeld weet – soms in een erbarmelijke staat zijn. De KMG Torres voelt heel solide aan en biedt veel comfort. Al met al een uiterst fijne reisauto.

Wat kan beter aan de KMG Torres?

De KMG Torres is praktisch en comfortabel. De wegligging is in orde maar niet uitgesproken sportief. Zodra je een bocht induikt, voel je de beweging in de carrosserie. Dat is niet erg, maar wie meer rijdynamiek zoekt, kan beter een deurtje verder shoppen.

Het interieur steekt goed in elkaar, maar niet alle materialen zijn even fraai. We zien hier en daar hard kunststof (o.a. bij de kaartenvakken) en ook het glimmend zwarte paneeltje rond de automaathendel doet wat goedkoop aan. Wat we wel mooi vinden, is de beige bekleding van het dashboard en de deurpanelen die ook in olijfgroen leverbaar is. Het dashboard doet door de verschillende materialen en kleuren, de talrijke knopjes op het stuur en de drie digitale schermen wat onrustig aan. Maar het is in ieder geval geen eenheidsworst.

En het is een beetje muggenziften, maar we stoorden ons aan het gekke geluidje dat de richtingaanwijzer maakt. Onze passagier had het ook, dus het lag niet alleen aan ons. Wat we ook vreemd vinden, is de vorm van het stuur. Alles went, maar waarom niet rond?

Wat is de prijs van de KMG Torres?

De versie die wij reden – de Torres 1.5 T-GDi – kun je in Nederland dus op je buik schrijven. We hebben er toch mee gereden om een eerste indruk te krijgen van de ruimte, kwaliteit en het interieur. In Duitsland is de Torres met benzinemotor wel leverbaar. Daar kost-ie als 2WD-versie 47.490 euro.

Voor dat geld krijg je tal van rijassistentiesystemen, een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming voor en achter, een elektrisch bedienbare achterklep, een 9-inch aanraakscherm met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto (niet draadloos), een 12,5-inch digitaal instrumentarium (met een niet heel logische opzet), keyless entry en 20-inch lichtmetalen velgen.

Wat de prijs van de Torres EVX wordt, is nog niet bekend. Deze elektrische Torres krijgt overigens een ander frontdesign met een streep ledverlichting die over de volle breedte van de neus loopt. Het dashboard bestaat uit twee grote schermen die in elkaar overlopen.

Wat vind ikzelf van de KMG Torres?

Mijn verwachtingen waren niet torenhoog. Wéér een suv. Nota bene van een merk dat op sterven na dood is. Maar met de Torres moet alles anders worden voor het voormalige SsangYong. Dat zou zomaar eens kunnen, want aan de auto ligt het niet. De KGM Torres is ruim, praktisch, zit goed in elkaar en is compleet uitgerust. Hij rijdt opvallend stil en biedt veel comfort.

Daarbij is het een stoer ding om te zien. In ieder geval geen doetje. Ik hou van de handgrepen op de motorkap, het reservewiel achterop – dat eigenlijk geen reservewiel is maar een designgebbetje –, de dikke C-stijl in aluminiumkleur en het bonkige design.

Hoe de Torres EVX rijdt, is nog even afwachten. De benzineversie rijdt in ieder geval goed. Het is jammer voor KGM dat-ie vanwege het torenhoge bpm-bedrag (20K voor de automaatversie) niet naar Nederland komt, want commerciële kansen zijn er wel degelijk.