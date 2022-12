TEST – Deze onbekende elektrische suv maakt de Hyundai Ioniq 5 het leven zuur

Autokopers, geef de SsangYong Korando E-Motion een kans. Want de goedkope elektrische suv uit Zuid-Korea veegt de vloer aan met de MG Marvel R en legt de Hyundai Ioniq 5 het vuur aan de schenen.

Bijna niemand kent de SsangYong Korando E-Motion. Dat vinden wij juist wel leuk, want tests waarin buitenbeentjes het opnemen tegen de gevestigde orde kunnen voor verrassende resultaten zorgen. Van dit drietal is de Hyundai Ioniq 5 zonder twijfel de publiekslieveling, maar hij heeft een hele kluif aan de onbekende elektrische suv uit Zuid-Korea. De MG Marvel R doet mee voor spek en bonen.

Comfortabel geveerde SsangYong Korando E-Motion

Hoe de SsangYong Korando E-Motion de Hyundai Ioniq 5 het leven zuur maakt. Dat is de insteek van dit bericht. Zo is het veercomfort van de Korando E-Motion verrassend verfijnd. Ongeacht de belasting, reageren de schroefveren en schokdempers altijd netjes op asfalt-ellende. Grote carrosseriebewegingen worden snel en vakkundig opgevangen. Dat verhoogt zowel het comfort aan boord als de rijveiligheid in het algemeen.

De Hyundai mag dan de publiekslieveling zijn, hij weet het veercomfort van de nuchtere SsangYong niet te evenaren. Als hij over een diepliggende putdeksel rijdt, beweegt de achterkant meer dan je zou willen. Ook weet de Ioniq 5 dwarsrichels in het wegdek niet vakkundig weg te filteren.

One pedal driving of zelf remmen

Elektrische auto’s remmen af op de elektromotor zodra je het gaspedaal loslaat. Hoe krachtig dat gebeurt, kun je bij de Korando E-Motion regelen met drie standen. Het echte one pedal driving, waarbij de auto volledig tot stilstand komt, biedt alleen de Ioniq 5.

Bij het testen van het klassieke rempedaal valt op dat de SsangYong uitblinkt in remkracht en -dosering. Als we op het circuit de remmen van de MG of de Hyundai intrappen, valt het remeffect nauwelijks te regelen. De Korando laat de kortste remafstanden zien, al zijn die van de andere twee ook lang niet slecht.

Bij de Ioniq 5 valt op dat hij te snel reageert wanneer je het stuur uit de middenpositie draait. De hogere weerstand van het sportprogramma kan hierbij helpen. We vinden de besturing van de Korando dan ook het prettigst. En hij heeft de beste rechtuitstabiliteit.

Bijna 10.000 euro prijsverschil

Mits SsangYong geen plotselinge prijsverhogingen doorvoert, komt de Korando E-Motion (vanaf 39.990 euro) vanaf 2023 in aanmerking voor de EV-subsidie van 2950 euro. Daar zijn de Hyundai Ioniq 5 (vanaf 46.795 euro) en MG Marvel R (vanaf 47.485 euro) te duur voor. De subsidiegrens ligt op 45.000 euro.

Dus na aftrek van de subsidie, is een Korando E-Motion bijna 10.000 euro goedkoper dan de voordeligste Ioniq 5 …

Conclusie

De SsangYong Korando E-Motion blinkt uit met zijn comfortabele veercomfort, prettige remdosering, rotsvaste rechtuitstabiliteit en – het aller belangrijkst – zijn lagere prijs. Maar gelukkig voor de Hyundai Ioniq 5 is dat niet het volledige plaatje. Zo is de Ioniq 5 ruimer, moderner en is-ie een stuk beter in snelladen. In Auto Review 12/2022 lees je de volledige test.