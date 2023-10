KGM Torres test: vergeet de motor maar onthoud de auto

SsangYong bestaat niet meer. Het Zuid-Koreaanse automerk gaat door als KGM. De KGM Torres is het eerste model dat bij ons op de markt komt. Met de volgende 5 vragen en antwoorden over de KGM Torres praten we je helemaal bij.

1: wat is KGM precies?

KGM staat voor KG Mobility. Dit is onderdeel van de KG Group, een reusachtig chemie- en staalbedrijf dat net als het oude SsangYong in Zuid-Korea gevestigd is. In 2022 werd SsangYong opgeslokt. Daar waren ze maar wat blij mee, want eerst was SsangYong in Chinese en Indiase handen, en dat heeft het merk alleen maar ellende gebracht. SsangYong ging op een gegeven moment zelfs failliet. Het logo dat twee draken ('ssangyong') symboliseert, is gebleven.

2: hoe serieus moeten we KGM nemen?

Vergis je niet: de KG Group realiseert jaarlijks een miljardenomzet. Dat is nog geen garantie voor succes, maar de plannen voor KGM klinken veelbelovend. Het wordt een volledig elektrisch merk, in ieder geval in Nederland. De KGM Torres krijgt gezelschap van een elektrische pick-up. Hierna krijgt de huidige SsangYong Korando een opvolger. Na de Korando-opvolger volgt een grote suv die intern als F100 bekendstaat. Vier nieuwe modellen, in nog geen jaar tijd. Bij het vroegere SsangYong moest je hier een eeuwigheid op wachten.

3: wat vinden jullie van de KGM Torres?

De KMG Torres waarin wij reden, is voorzien van een 1,5-liter turbobenzinemotor. Die komt niet naar Nederland vanwege het hoge bmp-bedrag dat hem hier te wachten staat, vooral de automaatversie waarmee wij reden. Dat is jammer, want de motor is prettig in de omgang. Hij pakt al vroeg op en biedt meer dan voldoende vermogen (163 pk). De wegligging is niet uitgesproken sportief. Wie meer dynamiek zoekt, kan beter een deurtje verder shoppen

De KGM Torres die naar Nederland komt, is een elektrische suv met naar verwachting 207 pk en een voorlopige actieradius van 420 tot 450 kilometer. De batterij (bruto 73 kWh) is van het type LFP (ijzerfosfaat) en komt uit de schappen van het Chinese BYD. In België is de benzineversie overigens wel leverbaar en kost-ie 36.490 euro.

Wat verder opvalt, is hoe stil de KGM Torres is. We horen geen windgeruis bij de forse buitenspiegels en de benzinemotor is nauwelijks hoorbaar. Heel even dachten we toch in de elektrische versie te rijden …

De Torres voelt solide aan en biedt veel comfort. Al met al een fijne reisauto. Met zijn lengte van 4,70 meter is de KGM Torres 10 centimeter langer dan een Toyota RAV4. Het is dan ook een erg ruime suv. Wie op de achterbank plaatsneemt, heeft meer dan voldoende ruimte voor zijn knieën en hoofd. De bagageruimte is met 703-1662 liter dik in orde, al kunnen deze getallen bij de elektrische versie nog licht afwijken.



4: valt er nog wat te mekkeren?

Nou, eigenlijk bar weinig. Het infotainment ziet er niet zo fancy uit als bij sommige andere merken, maar dit is een beetje Aziatisch-eigen. Belangrijker is dat alles naar behoren functioneert. Verder zien we hier en daar harde kunststof (onder meer bij de kaartenvakken) en ook het glimmend zwarte paneeltje rond de automaathendel doet wat goedkoop aan. Wel mooi zijn de beige bekleding van het dashboard en de deurpanelen die ook in olijfgroen leverbaar zijn.

5: jullie conclusie van de KGM Torres?

Het is nog even afwachten hoe de elektrische Torres rijdt, maar tot nu toe zijn we tamelijk positief. Het is in ieder geval een stoer ding om te zien. Ook al is het reservewiel achterop een designgebbetje; hij is nep. En laat je ook niet foppen door de handgreep achter; de Torres heeft geen deur die zijwaarts opent maar gewoon een achterklep. Veel handiger.

Vooral de binnenruimte maakt indruk. Je hebt alle ruimte voor passagiers en hun bagage. Daarbij rijdt de KGM Torres goed. Niet uitgesproken sportief maar het gros van de mensen zit hier ook niet op te wachten. Het is een heel fijne reisauto met veel comfort. We hebben met geen moment terugverlangd naar SsangYong.