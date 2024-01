Top 10 - De populairste autotests van 2023

Nieuws

Terwijl iedereen goede voornemens voor het nieuwe jaar maakt, blikken wij terug op alle nieuwe auto's die we in 2023 getest hebben. We zetten de 10 meest gelezen autotests op een rij en ontdekken dat jullie een gekke smaak hebben. We beginnen met een verrassende koploper.



1 - Deze in Nederland ooit zo populaire compacte auto is terug

Jullie lazen het allerliefst over de nieuwe Mitsubishi Colt, die daarmee de verrassende koploper van dit lijstje wordt. De Japanse hatchback is terug van weggeweest, maar wel in een andere vorm dan verwacht. De nieuwe Colt is een directe kopie van Renault Clio, maar toch is er een reden waarom je liever voor de Mitsubishi kiest ...

2 - Volkswagen ID.7: comfort van Mercedes en actieradius van Tesla, toch mopperen we

Al vanaf zijn aankondiging is de Volkswagen ID.7 een auto die veel interesse opwekt. Toen wij voor het eerst reden in de elektrische zakensedan van de Wolfsburgers waren er genoeg zaken om tevreden mee te zijn, maar toch mopperden we.



3 - Test Hyundai Kona Hybrid: was elke auto maar zo zuinig, goedkoop en pretentieloos

Je zou de Hyundai Kona Hybrid kunnen omschrijven als een grijze muis. De suv van de Koreanen doet wat hij moet doen maar blinkt nergens echt in uit. Misschien is dat juist wat de auto zo bijzonder maakt, en waarom jullie zo graag lazen over de Kona.

4 - Dacia Jogger Hybrid 140 – duurste Jogger is misschien wel voordeligste Dacia ooit

De Dacia Jogger is een van de beste aanbiedingen die te verkrijgen is op de automarkt. Misschien dat jullie daarom zo geïnteresseerd zijn in de Roemeen. Toen de Jogger een nieuwe hybride aandrijflijn kreeg waren wij er als de kippen bij om de stationwagon te testen, en kwamen we tot de conclusie dat dit misschien wel de voordeligste Dacia ooit is.

5 - De Porsche Cayenne gaat fier zijn ondergang tegemoet

De Porsche Cayenne zoals we hem kennen gaat verdwijnen. Zeg maar gedag tegen het brute geweld van een V8 of een V6, en hallo tegen een elektrische aandrijflijn. Toen we de laatste Cayenne met verbrandingsmotor konden testen, concludeerden we dat de zwanenzang van de suv er een is waar je u tegen zegt.

6 - KGM Torres review: dit nieuwe automerk komt voor de verandering niet uit China

De meeste nieuwe automerken die in 2023 op de Nederlandse markt verschenen, kwamen uit China. Het was dan ook verfrissend om de KGM Torres uit Zuid-Korea te reviewen. De Torres is een suv in het D-segment. Hij voelt aan als een flinke jongen en is dat ook.



7 - Deze goedkope elektrische auto maakt enorme sprong voorwaarts

De Dacia Spring is de goedkoopste EV van het moment, en daar verdienen de Roemenen en pluim voor. Het basismodel is echter wel héél karig. Gelukkig bracht Dacia met de Spring Extreme een nieuwe versie op de markt. Hoe bracht de krachtiger uitvoering het er vanaf tijdens onze testrit?

8 - Verrassend: de snelste sedan op aarde is geen elektrische auto

Over het algemeen zijn elektrische auto's een stuk sneller dan auto's met een verbrandingsmotor. De snelste sedan op aarde moet dan ook een EV zijn, toch? Fout! Wij namen de allersnelste sedan ter wereld mee naar het circuit van Zandvoort. Mét een dikke V8.

9 - Mercedes E-klasse: waarom het geweldig is dat Mercedes niet langer BMW na-aapt

De Mercedes E-Klasse en de BMW 5-serie zijn al sinds jaar en dag aan elkaar verbonden als concurrenten. Vaak deden de twee auto's elkaar na om niet te ver uit de pas te lopen, maar die strategie heeft Mercedes bij de nieuwste E-Klasse uit het raam gegooid. En daar doen de Duitsers wat ons betreft goed aan.

10 - Nio ET5 review: de elektrische auto waar dieselrijders al jaren naar smachten

Een van die nieuwe Chinese merken waar we het eerder over hadden is Nio. Het EV-merk kwam met verschillende auto's naar Nederland en de Nio ET5 was er een van. Wij kwamen erachter dat de Chinese EV wel eens het alternatief zou kunnen zijn voor dieselrijders.