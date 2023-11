Test Hyundai Kona Hybrid (2023): was elke auto maar zo zuinig, betaalbaar en pretentieloos

De Hyundai Kona Hybrid (2023) is de automobiele versie van de gewone, hardwerkende Nederlander waar politici in deze verkiezingstijd zo vaak over reppen. Hij doet zonder morren wat-ie moet doen, treedt nooit op de voorgrond en de prijs is een meevaller.

Helemaal duidelijk is het niet wie de dames en heren in Den Haag bedoelen als ze het hebben over 'de gewone, hardwerkende Nederlander'. Hoor jij daar ook bij? En je buurman, moeder, vader, directe collega's? Waarschijnlijk bedoelen ze de mensen die geen grote mond hebben, braaf naar hun werk gaan met vier boterhammen met kaas en een mandarijntje, en een kommetje soep brengen bij de buurvrouw die haar heup gebroken heeft. De nieuwe Hyundai Kona is ook zo'n brave borst. Een stille kracht die nooit om aandacht schreeuwt.



Hyundai Kona Electric als basis



Uiterlijk heeft de nieuwe Kona een enorme groeispurt gemaakt: hij werd 18,5 centimeter langer en valt in de Hyundai-hiërarchie precies tussen de Bayon en de Tucson in. Opvallend de elektrische Kona als eerste werd ontwikkeld. Op basis daarvan kwamen de benzine- en hybrideversies tot stand. De Kona is gebouwd op het K3-platform waarop ook de Kia Niro staat, die vorig jaar al op de markt verscheen. Er zijn wel verschillen: de Niro is er als hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Er is ook een elektrische Hyundai Kona, maar een plug-in hybride ontbreekt. Wel is hij er als 1.0 T-GDI mild hybrid (120 pk, met handbak) en - zoals onze testauto - als 'gewone' hybride (141 pk).



Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Dashboard met echte knoppen



Voordat we gaan rijden, gaan we achterin zitten en vanaf de achterbank delen we meteen ons eerste compliment uit aan Hyundai. De Kona is genadig voor iedereen die achterin moet plaatsnemen. De hoofdruimte is prima voor elkaar en zelfs twee volwassen mensen van 1,80 meter kunnen prima achter elkaar zitten.

Ook voorin voel je je niet opgesloten. De hendel van de zestraps automaat is verplaatst naar de stuurkolom, zodat tussen de voorstoelen ruimte is voor een telefoonoplader, twee forse bekerhouders en een riant opbergvak. Het instrumentarium is digitaal en vormt één geheel met het touchscreen boven op het dashboard. Maar daaronder zien we gewoon een draaiknop voor het volume van de radio en fysieke knoppen voor airco en stoelverwarming. Het is even geleden dat we in een nieuwe auto reden waarin de bediening zo logisch in elkaar stak.

Piepende ADAS-systemen



In de midweek dat de Hyundai Kona Hybrid op de redactie was, speelde één knop een sleutelrol. Die knop heeft een sterretje en als je hem indrukt, kun je de ADAS-systemen uitzetten die de bestuurder assisteren tijdens het rijden. De EU-wetgeving is inmiddels zo streng dat elk nieuw model vanaf juli 2024 verplicht een systeem moet hebben dat waarschuwt als je de heersende maximumsnelheid overschrijdt. Niet met een bescheiden lampje, maar met duidelijk hoorbare geluidssignalen. In de Kona kijkt ook een strenge vermoeidheidsassistent met je mee, met zijn eigen piepgeluid. Een derde piep klinkt als je een vaste snelheidscamera nadert, terwijl piep nummer 4 overijverig waarschuwt als je te dicht op medeweggebruikers rijdt.



Gelukkig is het ook zo gepiept om het striemende piepconcert uit te schakelen. De rust keert weder, maar wel tijdelijk, want bij elke nieuwe rit moet je opnieuw alles uitzetten. Het valt Hyundai niet te verwijten, want het wordt verplicht. Wen er maar aan als je een nieuwe auto op het oog hebt.

Bescheiden prestaties



Eenmaal op pad, is de Kona op een prettige manier onopvallend. Niemand koopt een Kona om stoplichtsprints te winnen. De afstemming van het onderstel is dan ook comfortabel: keurig overmeestert hij de vele drempels in woonwijken en op de snelweg merk je heel weinig van de oneffenheden in de weg. Hyundai heeft een Sport-rijprogramma in de aanbieding, waarbij de nadruk minder ligt op zuinigheid en meer op 'dynamiek'. Maar dat is een relatief begrip. De Kona wordt daadwerkelijk wat vlotter en de besturing is een fractie communicatiever, maar verwacht geen wonderen. Over de sprint naar 100 km/h doet de Kona als hij zich maximaal inspant 10,9 seconden en de topsnelheid is 165 km/h.



Keurig verbruik



Juist vanwege die bescheiden waarden neemt onze sympathie voor de Kona met elke kilometer toe. Hij doet zich niet beter voor dan hij is. Geen moment zit je op de drukke Nederlandse wegen met al z'n snelheidslimieten op snellere sprints en meer vermogen te wachten. Je hebt tijdens de ritten naar de supermarkt, de sportclub van je (klein)kinderen of een weekendtrip veel meer aan een ruime, comfortabele en zuinige auto. En daar blinkt de Kona in uit. Bij het wegrijden en op lage snelheid rijdt hij alleen op de elektromotor. Als de benzinemotor bijspringt, merk je dat wel, maar het gebeurt beschaafd. De 43,5 pk sterke elektromotor en de viercilinder benzinemotor met 105 pk reageren op elkaar als het koor en het orkest in Beethovens fameuze Negende.

Daarbij heeft de elektromotor een tweede taak, hij helpt bij het afremmen om stroom aan de batterij terug te geven. Hoe krachtig dat gebeurt, bepaal je met de peddel achter het stuur. Zonder als een vrek te rijden, kom je tot keurige verbruikscijfers. Wij halen 4,8 l/100 km (1 op 20,8) en dat is maar 0,1 liter boven het verbruik dat Hyundai opgeeft.



Prijs Hyundai Kona Benzine



Inmiddels is ook de Kona Electric op de markt - de auto die aan de basis staat van de hybride waarmee wij rijden. Er zijn twee versies, een met 48,4 kWh-batterij (actieradius 377 km) en een met een batterij van 65,4 kWh (514 km). Zelfs de prijzen van de Kona en Kona Electric zijn schappelijk. De 1.0 T-GDI (mild hybrid) kost minimaal 29.995 euro, voor de 1.6 HEV (hybrid) betaal je 4000 euro meer. Wil je een elektrische Kona, dan betaal je 43.995 euro, al gaat er nog SEPP-subsidie af.

Hyundai Kona Hybrid 2023: conclusie

De Hyundai Kona is een eerlijke auto: hij schept niet op en treedt nooit op de voorgrond. Verwacht geen snelle sprints, geen fancy dashboards met kleuren en sfeerwerelden, maar wel een comfortabele auto met een keurig verbruik en veel ruimte. De Kona op benzine is heel gewoon gebleven en dat maakt hem juist bijzonder.