Volvo EX30 en Hyundai Kona Electric test: 2 voordelen en 1 nadeel elektrisch rijden

Tests

Er zijn veel argumenten voor een elektrische auto, en ook veel argumenten tegen. Met de Volvo EX30, Hyundai Kona Electric en Smart #1 kijken we naar enkele voor- en nadelen.



Voordeel: verbruik in de stad



In de stad zijn de voordelen van een elektrische auto groter dan de nadelen. Benzinemotoren hebben vervelende start-/stopsystemen, trage turbo's, niet altijd even vlot schakelende automatische versnellingsbakken of luidruchtige traploze CVT-transmissies. Terwijl in een EV de stilte overheerst en direct al het vermogen beschikbaar is. De drie testauto's zijn ook vrij compact en ook dat is fijn in een grote stad. En waar benzine- en dieselmotoren in de stad veel verbruiken, springen EV's juist zuinig om met hun stroom.



Houd je van auto's en lees je graag uitgebreide vergelijkende tests? Dan is Auto Review jouw blad!



Bekijk de aanbiedingen



Volvo EX30 snelladen



Er zijn wel kleine verschillen. Terwijl de Smart #1 Pro+ en Volvo EX30 Single Motor al hun vermogen gecontroleerd via de achteras overbrengen, is de Hyundai Kona Electric terughoudender met zijn vermogen. Bovendien heeft hij last van tractieverlies door zijn voorwielaandrijving, wat hem punten kost. Laden aan de snellader gaat met slechts 102 kW, maar in de praktijk kun je daar eigenlijk prima mee uit de voeten.



De Kona bereikt snel zijn maximale laadvermogen en zijn laadcurve is mooi constant. De Smart zou 150 kW moeten halen ook Volvo claimt voor de EX30 Single Motor Extended Range een laadvermogen van 150 kW. In de test kwam dit echter nooit boven de 135 kW. Storender was dat het laadproces meerdere keren werd onderbroken.

Bij de Kona Electric gebeurt dat niet. Hij bouwt in korte tijd flink wat actieradius op en vult in ongeveer 40 minuten zijn batterij van 10 naar 80 procent. Dat is sneller dan de Smart #1, die het op papier in 30 minuten kan. Ook de Volvo haalt meestal de opgegeven laadtijd van 26,5 minuten niet.

Nadeel: echte actieradius elektrische auto



Als de batterij vol is, heeft de Volvo een actieradius tussen 306 en 368 kilometer – als je zuinig rijdt. De Smart verbruikt meer stroom en heeft in de praktijk een bereik tussen de 288 en 352 kilometer. Het verbruik van de Kona schommelt tussen de 18,5 en 22,9 kWh per 100 kilometer, wat zijn actieradius beperkt tot 285-354 kilometer.

Voordeel: rijplezier



Petrolheads kunnen het niet geloven, maar in een elektrische auto kun je best lol hebben. Dat geldt zowel voor de Hyundai, de Smart als de Volvo. De wat fijner afgestemde EX30 is communicatiever dan de Smart #1, terwijl ze technisch toch hetzelfde zijn. De EX30 blijft lang neutraal in bochten en is zeer koersvast.

Hoe harder het gaat, des te groter de afstand wordt tussen de Volvo en de Smart. De Hyundai kan totaal niet aansluiten. Dynamiek stond niet bovenaan op de prioriteitenlijst van de Kona. Zijn besturing geeft weinig feedback en het onderstel heeft moeite met snelle koersveranderingen. Wie in de Kona toch probeert wat spanning op te bouwen, wordt al snel geremd door een ijverig ESP. Jammer voor sportieve rijders, maar anderzijds is de keuze van Hyundai te billijken. Bij de meeste bestuurders staat sportiviteit nu eenmaal niet bovenaan.