Prijsvergelijking: een Lexus LBX van 40 mille lijkt duur, maar dat kosten ze allemaal

Voor een compacte hybride suv met het luxeniveau van de Lexus LBX kun je ook bij Honda, Hyundai en Renault terecht. Maar linksom of rechtsom betaal je altijd ongeveer 40 mille.

Lexus LBX

Voor deze prijsvergelijking vertrouwen we op de mening van onze collega Gert Wegman. In zijn review van de Lexus LBX is hij vooral gecharmeerd van de blauwe Elegant-uitvoering met crèmewit synthetisch leer (dus geen stoffen bekleding). Die versie nemen we als uitgangspunt en we eisen een vergelijkbare aankleding van zijn concurrenten.

Lexus levert bovendien alle vier de atmospheres met verwarmbare voorstoelen, forse 18-inch wielen en adaptieve cruisecontrol, dus dat is blijkbaar niet te veel gevraagd in het compacte segment. Maar zoals je hieronder ziet, betaal je bij andere automerken linksom of rechtsom altijd ongeveer 40 mille.

Lexus LBX

(hybride, 136 pk, 120 Nm)

Elegant-uitvoering: 40.495 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Lekker kleurtje (blauw): standaard

Synthetisch leer: standaard

Stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 40.495 euro

Duurder: Honda HR-V

Honda en Lexus zitten op één lijn en geven hun auto’s stoelverwarming, adaptieve cruisecontrol en 18-inch wielen. Maar in de basisversie van de Honda HR-V (38.540 euro) zit je op stoffen bekleding – voor synthetisch leer moet je de Advance hebben. Honda heeft maar één vrolijke kleur en dat is rood. Door de meerprijs van 810 euro ben je 1500 euro duurder uit dan bij Lexus.

Honda HR-V

(hybride, 131 pk, 253 Nm)

Advance-uitvoering: 41.210 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Lekker kleurtje (rood): 810 euro

Synthetisch leer: standaard

Stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 42.020 euro

Duurder: Hyundai Kona Hybrid

De prijslijst van de hybride Hyundai Kona begint bij 34.995 euro, maar dan zit de uitrusting nog niet op Lexus-niveau. De Comfort Smart van 37.495 euro komt aardig in de buurt, maar net als bij Honda zorgt de (kunst)leren bekleding ervoor dat we nog een versie hoger moeten gaan. Dan betaal je evengoed 41 mille, maar rijd je wel in een veel ruimere auto.

Hyundai Kona Hybrid

(hybride, 141 pk, 265 Nm)

Premium-uitvoering: 40.995 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Lekker kleurtje (groen): standaard

Synthetisch leer: standaard

Stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 40.995 euro

Goedkoper: Renault Captur

Voor pak 'm beet 37 mille heb je een Renault Captur die aan onze eisen voldoet, maar toen zagen we in de prijslijst een foto van het lichtgrijze rundlederen interieur en moest dat ’m worden. Je krijgt dan een offerte voorgeschoteld van de 38.690 euro kostende Iconic-uitvoering met extra bedragen voor de blauwe lak, het lichte leer en de adaptieve cruisecontrol.

Renault Captur

(hybride, 143 pk, 260 Nm)