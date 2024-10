Test: hoe is de prijs-/kwaliteitverhouding in de Volvo EX30, Hyundai Kona en Smart #1?

Tests

Tijdens een test van de Volvo EX30, de Hyundai Kona en de Smart #1 kijken we niet naar de actieradius, de laadtijd en het verbruik. De prijs-/kwaliteitsverhouding staat deze keer centraal.



De Volvo onderscheidt zich meteen positief: hoewel de EX30 zijn technische basis deelt met de Smart #1, is hij voorin veel ruimer. Dat dankt hij aan de smalle middentunnel en de dunne deurpanelen, waarop bijna geen knop te vinden is. De Smart heeft minder bewegingsvrijheid vanwege de onnodig hoge middenconsole.



Volvo EX30 dashboard, bagageruimte, achterbank



Hyundai Kona bagageruimte



De Hyundai Kona verplettert zijn concurrenten, hij is zowel voor- als achterin veel ruimer. Vooral de Volvo is achterin extreem krap. Tweede troef van de elektrische Hyundai Kona is zijn grotere bagageruimte. En ook hier laat de EX30 steken vallen. Hij heeft een hoge tildrempel, wat niet handig is bij het in- en uitladen van zware voorwerpen, en er is beknibbeld op de uitrusting. Zo heeft hij, in tegenstelling tot de Smart #1, geen verschuifbare achterbank.

We klagen verder over de EX30, want ook de overzichtelijkheid laat te wensen over. In de EX30 vind je alleen een groot touchscreen, waarop je alle informatie moet aflezen. Voor de neus van de bestuurder zit niet eens een snelheidsmeter en een head-up display bieden de Zweden ook niet aan. De Smart daarentegen heeft wél een echt (digitaal) instrumentarium voor de basisinformatie.

Smart #1 dashboard, bagageruimte, achterbank



Even puzzelen in de Volvo



De slanke portieren van de EX30 zijn fijn voor de bewegingsvrijheid, maar niet voor de logica van de bediening. In de deurpanelen verwacht je vier knoppen voor de raambediening, maar je vindt er niet een. Je moet je behelpen met slechts twee knoppen in de middenconsole, die met een schakelaar ook de achterste ramen bedienen. Razend irritant, je maakt al snel een fout, waardoor precies het verkeerde raam open gaat.

Zojuist schreven we dat het grote scherm het middelpunt van alles is en dan bedoelen we ook écht alles. Zelfs het dashboardkastje open je via het scherm en ook voor de klimaatregeling ben je op het touchscreen aangewezen. En laat je portemonnee met laadpas alsjeblieft niet in het dashboardkastje slingeren. Volvo heeft software-updates uitgevoerd om het probleem te verhelpen, maar onze auto moest het nog zonder stellen. Ook in de Smart kun je de airco alleen bedienen via een scherm, maar opent het dashboardkastje wel op de ouderwetse manier.

Hyundai Kona dashboard, bagageruimte, achterbank



Bediening Hyundai is logisch



Opnieuw is het een feest als je vervolgens in de Hyundai Kona stapt. We zien draaiknoppen en toetsen waarvan we meteen snappen waarom ze er zitten en ook de knoppen op het stuur zijn logisch ingedeeld. De afwerkingskwaliteit in de Volvo is wel goed voor elkaar, met name vergeleken met de Smart. De materialen zijn echter, net als bij de concurrentie, niet overal van premiumkwaliteit.



Prijs: Volvo EX30 werd duurder



Terwijl de Hyundai-dealer met aanbiedingen strooit, heeft Volvo ervoor gekozen de EX30 juist duurder te maken. De Single Motor Extended Range ging onlangs 2000 euro in prijs omhoog en staat nu voor 43.495 euro in de Nederlandse prijslijst. De basisprijzen van de Kona (39.995 euro) en de Smart #1 Pro+ (42.400 euro) liggen iets lager.



Als je nu nog twijfelt, dan gaan de vaste kosten je niet helpen de knoop door te hakken. De beoogde bedragen voor het onderhoud, de verzekering en de afschrijving, liggen keurig op één lijn. Alle drie de elektrische SUV's zijn bovendien ongeveer even zwaar, dus zelfs als je in de toekomst wegenbelasting moet gaan betalen, zullen de prijsverschillen klein zijn.



Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 10. Daarin zie je welke auto de test wint en kijken we ook naar actieradius, laadtijden, comfort en rijeigenschappen. Je koopt het magazine in de webshop.