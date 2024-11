Renault heeft een goede reden om tóch een nieuwe Clio uit te brengen

Nieuws

We zien hier een ingepakte versie van de nieuwe Renault Clio. Even was het onduidelijk of er wel een zesde generatie zou komen, maar Renault heeft een goede reden om de nieuwe Clio 'gewoon' op de markt te brengen.

We zijn door onze spionagefotograaf gewezen op de nieuwe Clio. Door de psychedelische bestickering valt er nog niet veel te zeggen over het design. Wel zien we een grille van wybertjes en een aparte uitlaat die onder de linkerzijde van de auto komt - al haalt die vermoedelijk het productiemodel niet. Het gebrek aan een handgreep op de achterportieren wijst erop dat Renault vasthoudt aan de verborgen grepen in de C-stijlen. De achterkant is wel duidelijk op de schop gegaan. Vooral de schuinstaande achterruit valt op.

Toch ‘gewoon’ met benzine

Belangrijker is echter de aandrijflijn. Er heerste lang twijfel of Renault nog wel een nieuwe generatie van de Clio zou maken met een benzinemotor. Dat kwam door de komst van de strenge Euro 7-norm, die de ontwikkeling van de Clio vanwege de hoge kosten schier onmogelijk zou maken. De emissienorm werd echter wat afgezwakt, waardoor er weer ruimte ontstond voor een nieuwe Clio.

Reken er maar op dat de hybride-aandrijflijn van de huidige Clio wordt doorgezet in de nieuwe. Het is onbekend of de Fransen ook doorgaan met een versie die puur op benzine rijdt. De komst van een Clio die wederom autogas lust is eveneens onzeker. Vanwege de aankomende strengere uitstootregels van de EU, achten we de kans klein.

Verkooptopper

Dat er überhaupt nog een nieuwe Clio met een benzinemotor op de markt komt, heeft een duidelijke reden. Renault wil zijn klanten bij de keuze van de aandrijflijn meerdere alternatieven bieden. Of, met andere woorden: het merk wil geen grote groepen klanten verliezen die geen auto met een stekker blieven. Ook kunnen ze de prijs van de Clio een stuk lager houden dan van een vergelijkbare EV.

Een blik op de Nederlandse verkoopcijfers is veelzeggend. De huidige Clio is dit jaar de absolute verkooptopper van Renault met 4179 verkochte exemplaren. Op gepaste afstand volgt de Renault Captur (ook geen EV) met 2497 verkopen. De eerste elektrische auto is de Renault Megane E-Tech op plek vier (1544 verkopen).

Hoewel Renault duidelijk inzet op EV’s met de Megane, Scenic en de nieuwe Renault 5 E-Tech en Renault 4 E-Tech, beseft het merk ook dat het zijn modellen met benzinemotor nog niet kan afschrijven. Dit zou simpelweg te grote verliezen opleveren.