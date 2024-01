Renault krabbelt terug en ziet weer kansen voor deze gouwe ouwe

Nieuws

Even leken ze bij Renault door de steeds strenger wordende emissie-eisen van de Renault Clio af te willen, maar niets is minder waar. Omdat de aangekondigde Euro 7-norm minder streng wordt, is de Renault Clio weer springlevend. Er is zelfs ruimte voor een nieuwe generatie!

Vicepresident Bruno Vanel van Renault schetste in gesprek met het Britse Autocar de vernieuwde situatie rondom de Clio. Hoewel de hatchback nog vorig jaar een facelift onderging, staat er al over twee jaar een volgende gepland. En daar blijft het niet bij; Renault is van plan om in de tweede helft van dit decennium een volledig nieuwe Clio op de markt te brengen. Daarmee is het einde van deze gouwe ouwe die al sinds 1990 op de markt is nog lang niet in zicht.

Clio met benzinemotor



Opvallend is dat de nieuwe, zesde generatie van de Renault Clio niet volledig elektrisch wordt, maar wordt voorzien van een ... benzinemotor. De verwachting is dat Renault zal vasthouden aan de hybride aandrijflijn waarmee de huidige Clio E-Tech Hybrid 145 leverbaar is. De keuze om dit te doen, heeft te maken met geld.

“We maken niet meteen de overstap naar 100% elektrisch”, maakte Vanel duidelijk. “We nemen deze transitie stap voor stap en met behulp van hybride auto’s, zodat we een betaalbaar merk blijven.”

Geen concrete plannen

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Clio uiteindelijk wel een elektrische auto wordt, maar volgens Autocar zijn daar op dit moment nog geen concrete plannen voor. We kunnen ons voorstellen dat de nood niet heel hoog is, aangezien Renault binnenkort de elektrische Renault 5 onthult en op termijn ook een elektrische Renault 4 en Renault Twingo.

Euro 7-norm: te snel, te streng

Wat in het voordeel van een nieuwe Clio werkt, is de minder strenge Euro 7-emissienorm. Die is sinds zijn aankondiging een hot topic. Alle autofabrikanten zijn het erover eens: de nieuwe regels moesten te snel worden ingevoerd (op 1 januari 2025) en waren te streng. Grootste kritiekpunt is dat het voor hen te duur zou worden om de bestaande verbrandingsmotoren aan te passen.

Ook voor Renault was de emissienorm een doorn in het oog. Die kon wel eens de doodsklap betekenen voor de Renault Clio. Want de extra kosten die moesten worden gemaakt om te voldoen aan de norm, kunnen niet allemaal worden doorberekend aan de klant. Dit zou de B-segmentauto onbetaalbaar maken. Vandaar dat ook het leven van de Skoda Fabia aan een zijden draadje hing.

Euro 7 norm tóch afgezwakt

Om dit te voorkomen werd er stevig gelobbyd door grote autolanden als Duitsland en Frankrijk. En met succes: de Euro 7-norm werd flink afgezwakt en gaat bovendien een stuk later in. Het blijkt nu de voorlopige reddingsboei van de Renault Clio.

