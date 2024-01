Nieuws

De Renault Clio en Volkswagen Polo dreigden door strenge nieuwe milieueisen van de EU te verdwijnen; ze zouden misschien wel 5000 euro in prijs stijgen. Maar de Euro 7-norm is afgezwakt en de stadsauto is gered.



Worden kleine auto's onbetaalbaar vanwege de strenge Euro 7-emissienorm en gaan ze zelfs verdwijnen? Het was de afgelopen jaren een van de grote discussiepunten in de Europese auto-industrie. We hebben regelmatig bericht over zorgwekkende signalen. Autofabrikanten waren het opvallend eens: de nieuwe regels moesten te snel worden ingevoerd (op 1 januari 2025) en waren te streng. Grootste kritiekpunt is dat het voor autofabrikanten erg duur zou zijn om bestaande verbrandingsmotoren aan de nieuwe eisen te laten voldoen.



Renault Clio 5000 euro duurder



Hoeveel duurder, daarover waren de meningen verdeeld. Volkswagen-CEO Thomas Schäfer liet weten dat hij bij de Volkswagen Polo zou uitgaan van 5000 euro. Dat bedrag kun je niet volledig doorberekenen aan de klant; de basisprijs van een Volkswagen Polo zou in Nederland oplopen tot - schrik niet - 31.000 euro! Merken waren eensgezind, bleek toen we Guido Haak, hoofd productplanning bij Renault, vroegen hoe hij het zag. “Ik ben het eens met Thomas Schäfer”, zei hij. En dus leken de dagen van de Clio en Polo geteld als de EU zijn zin zou krijgen.



Geen halvering grenswaarden NOx



Meer dan een jaar gonsde het gerucht dat Brussel de eisen gaat afzwakken, autolanden als Duitsland en Frankrijk lobbyden intensief. Ze werden in hun rug gedekt door de fabrikanten: waarom moeten ze zoveel investeren in hun verbrandingsmotoren als deze in 2035 toch al moeten verdwijnen?

Het Europees Parlement gaat daadwerkelijk instemmen met een afgezwakte versie. Twee van de grootste technische aanpassingen gaan van tafel. De grenswaarden voor NOx en fijnstof blijven ongeveer op het huidige Euro 6d-niveau. Het plan was aanvankelijk dat deze waarden moesten halveren.



Wat verandert er met Euro 7



Wat wél aangescherpt wordt, is de hoeveelheid fijnstof die vrij mag komen bij de slijtage van remmen en banden. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten autofabrikanten stofzuigertjes op de remschijven plaatsen. Ook katalysatoren moeten worden verbeterd; na 250.000 kilometer moeten ze nog net zo goed werken als toen ze nieuw waren. De verwachting is dat de prijs van nieuwe auto's wel omhoog gaat, maar niet zo extreem als gevreesd.



Begin 2024 wordt al duidelijkheid verwacht, dan gaat het Europees Parlement stemmen over het aangepaste plan van de nieuwe Euro 7-norm. Waarschijnlijk gaat de Euro 7-norm halverwege 2026 in.