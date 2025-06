Meer Amerikaanse auto’s kopen? Nu moeten we ze helemaal niet meer

Nieuws

Donald Trump vindt dat Europeanen meer Amerikaanse auto’s moeten kopen. Maar dan moeten de Amerikanen andere auto’s gaan bouwen dan deze vier miskleunen uit het verleden. Zeker nu door de huidige Iran-oorlog de benzineprijzen weer sterk stijgen.

Bij zijn boze pleidooi vergat Trump even dat het Amerikaanse Tesla de afgelopen jaren goed geboerd heeft in Europa. Ach ja, de Amerikaanse president verzint wel vaker verhalen ...

1. Cadillac XLR (2004-2007)

De Cadillac XLR wilde een Mercedes SL zijn, maar kwam in Europa over als een lompe Amerikaanse toerist in een te strakke Speedo. Gebouwd op Corvette-basis, maar dan met een veel te zwaar klapdak, glimmend hout binnenin en de finesse van Donald Trump. Hij was duurder dan een Mercedes SL, maar kon niet tippen aan diens comfort.

Europeanen liepen er met een grote boog omheen – te zwaar, te zacht, te veel bling. De XLR was geen sportwagen en geen GT, maar iets vaags ertussenin. Typisch een antwoord op een vraag die niemand ooit had gesteld. In drie jaar tijd werden in Nederland elf (!) XLR’s verkocht.

2. Chevrolet SSR (2003-2006)

Bouw een stoere pick-up met afneembaar dak in retrostijl, hang er een 300 pk sterke V8 in en je hebt een geweldige sleeper. Succes verzekerd – toch? Mwah, met de Chevrolet SSR liep het iets anders. De gespierde pick-up had voor de honderdsprint ruim 8 seconden nodig en aan een bochtige ­tochtjes had-ie een broertje dood. Hij stuurde namelijk gewoon als een … pick-up.

Forse tegenvallers, gezien de gepeperde prijs. Op ruimte­gebied was de SSR evenmin een uitblinker; de laadbak was krap, net als de cabine. In z’n thuisland flopte de SSR en voor de grijs hierheen geïmporteerde auto’s was ook geen hond te porren.



3. Jeep Compass (2006-2016)

Voor een Amerikaanse auto doet de huidige Jeep Compass het best aardig in Nederland. Met de eerste generatie was dat een ander verhaal. Daarvan wisten de dealers er in tien jaar tijd nog geen 1200 te slijten. En daar waren goede redenen voor. De auto was ­relatief krap, maakte onverwacht veel herrie en had een interieur dat rechtstreeks uit de verzamelcontainer van Plastic Heroes afkomstig leek.

Daarnaast was de oude Jeep Compass behoorlijk reparatiegevoelig én was het de eerste Jeep die standaard geen vierwiel­aandrijving had. Je zou kunnen zeggen dat Jeep met deze Compass de weg behoorlijk kwijt was.

Een tweedehands Compass heb je vanaf nog geen 2000 euro.

4. Dodge Caliber (2006-2012)

Ook al werd de Dodge Caliber twee keer zo goed verkocht als de eerste Jeep Compass, een bestseller is het in Nederland niet geworden. Het bonkige ontwerp sloeg hier niet aan, net zo min als in het thuisland, trouwens. Ook deze auto had zo’n typisch Amerikaans plastic fantastic interieur, daarnaast was het kwalitatief geen hoogvlieger.

In de VS is de Caliber berucht vanwege zijn roestgevoeligheid en de talloze technische problemen. Veel versnellingsbakken gaven al bij 30.000 kilometer de pijp aan Maarten, en ook de elektrische installatie en de wielophanging bleken behoorlijk storingsgevoelig.

Durf je desondanks een Caliber-occasion aan? Op Marktplaats.nl staan er zo'n 30 te koop.