De 7 stomste Amerikaanse auto’s van de 21ste eeuw: geen wonder dat wij ze niet moeten

Nieuws

President Donald Trump is boos dat wij Europeanen geen Amerikaanse auto’s kopen. Maar als je ziet welke stomme auto’s Amerikanen de laatste 25 jaar hebben gebouwd, kunnen ze de hand misschien beter in eigen boezem steken.

Overigens ziet Trump voor het gemak even over het hoofd dat Europeanen de afgelopen jaren honderdduizenden auto's van het Amerikaanse Tesla hebben aangeschaft, maar dat terzijde.

Overtuigd van zijn eigen gelijk, legt de Amerikaanse president een bom onder de wereldwijde economie door vrijwel alle handelspartners torenhoge importtarieven op te leggen. Zo krijgen auto’s uit de Europese Unie een tarief van 25 procent om de oren. Als straf voor onze anti-Amerikaanse autosmaak.

En inderdaad: kijk je naar de merken van de traditionele Amerikaanse Big Three, General Motors, Ford en Chrysler, dan stellen de Europese verkoopcijfers inderdaad niks voor. Maar is dat onze schuld, of komt dat omdat Amerikanen gewoon niet snappen wat voor soort auto’s wij willen?

Kijk eens naar het onderstaande lijstje, en oordeel zelf.

1. Chrysler PT Cruiser Convertible (2004-2010)

De dichte Chrysler PT Cruiser zag er – voor even – best aardig uit. Zelfs in Europa werd-ie tijdelijk best aardig verkocht. Niet omdat-ie zo goed was, maar omdat het design bij sommigen nostalgische gevoelens opriep. Daar wilde Chrysler extra munt uit slaan door in 2004 met een open versie te komen, de PT Cruiser Convertible.



Maar inmiddels was het retrodesign wel uitgewerkt. Daar komt bij dat de zitpositie en de ergonomie niet best waren, en de torsiestijfheid deed denken aan een kartonnen beker met hete soep. De PT Cruiser oogt goedkoop, voelt goedkoop en is goedkoop. Voor een tweedehands PT Cruiser betaal je tussen de 3000 en 5000 euro. De verchroomde lichtmetalen wielen zijn typisch Amerikaanse wansmaak.

2. Chevrolet HHR (2005-2011)

De (dichte) Chrysler PT Cruiser stamde uit het jaar 2000 en werd de eerste twee jaar best aardig verkocht. Zeker in z’n thuisland. Bij General Motors waren ze een beetje jaloers op het succes van hun concurrent en dachten: dat kunnen wij ook! En dus ondernamen ze een goedkope imitatiepoging en brachten de Chevrolet HHR. Die auto was groter, slechter én lelijker dan de PT.

In 2008 betrad de HHR ook de Nederlandse markt. En zowaar: bijna 200 landgenoten kochten er eentje. Bij onze kennismaking met de HHR in 2007 vielen we over de woestijn van goedkoop plastic in het interieur, de totaal ongevoelige, indirecte besturing en de matige prestaties van de dorstige viercilinder 2.4. Maar ook de Amerikanen zelf vonden de Chevrolet HHR niet bijster geslaagd, onder meer omdat het een van de auto’s is met het grootste aantal terugroepacties ooit. Val jij juist wel op Amerikaanse antihelden, dan kun je vanaf 2500 euro een tweedehands Chevrolet HHR scoren.

3. Pontiac Aztek (2001-2005)

Brachten de Amerikanen de Chevrolet HHR nog naar Europa, met de Pontiac Aztek zagen ze hier eerder wijselijk vanaf. Vraag een groepje Amerikanen wat ze de lelijkste auto ooit vinden, en de kans is groot dat ze in koor: “The Aztek” roepen.

De Aztek was bedoeld als hippe crossover voor een jong publiek en er waren allerlei multifunctionele snufjes en accessoires leverbaar, zoals een koelkast tussen de achterstoelen. Je zou dus kunnen zeggen dat de Pontiac Aztek de Fiat Multipla van Amerika is. Behalve oerlelijk, was de Aztek volgens de Amerikanen zelf ook nog eens heel slecht. Hij werd door Time Magazine zelfs uitgeroepen tot one of the 50 worst cars of all time …

4. Chevrolet Alero (1999-2004)

De Chevrolet Alero is minder lelijk dan de Pontiac Aztek, maar een schoonheid is het evenmin. Eigenlijk heeft de Alero een vrij anoniem ontwerp, maar dan met zulke afzichtelijke details, dat-ie toch opvalt. Een lelijke dichte neus, een veel te grote vooroverhang, een disproportionele achterkant en rare kleine wieltjes. Toch stuurde Chevrolet de Alero naar Europa. Zijn misie was om Europeanen uit hun Ford Mondeo, Volkswagen Passat en Opel Vectra te lokken. Ja, echt waar.

Rijden deed de Alero niet eens verkeerd, maar de motoren waren onzuinig en de interieurafwerking was erbarmelijk. Kortom, een vreemde eend in de bijt, die wederom niet aansloot bij Europese eisen en wensen. Toch zwichtten nog bijna 400 Nederlanders voor de charmes van deze Amerikaan.Zie jij 'm ook wel zitten? Voor iets meer dan een krat bier heb je er eentje.



5. Chrysler Sebring (2007-2010)

De Chrysler Sebring die van 2003 tot 2007 ook hier werd verkocht, was best een elegante auto. Met de generatie die in 2007 debuteerde, werd dat radicaal anders. Het is dat er destijds nog geen Artificial Intelligence bestond, anders had de Sebring zomaar een product kunnen zijn van een snel in elkaar geflanste, slecht geprompte ontwerp-app. De Sebring oogt dan ook als een soort Frankenstein, samengesteld uit elementen van een Chrysler Crossfire uit de zero’s en een Dodge Aspen uit de jaren 80. Hij werd ook geleverd als Convertible (roide auto boven aan dit artikel), die zo mogelijk nog lelijker was dan de sedan.



Ook de Sebring was vanbinnen een en al plastic fantastic. Zelfs Amerikanen klaagden over de erbarmelijke kwaliteit van de vaak vroegtijdig afbrekende of loslatende panelen. De stoelen boden het comfort van een kerkbank en met de techniek was het evenmin best gesteld. In de VS staat de Chrysler Sebring zelfs bekend als een ‘recall nightmare’, zoveel terugroepacties waren er nodig om het ding veilig op de weg te houden … Desondanks kozen ruim 350 Nederlanders tussen 2007 en 2010 voor een nieuwe Sebring. Daarvan staan er een handjevol op Marktplaats.nl.

6 & 7. Hummer H2 (2002-2010) en H3 (2005-2010)

Je vraagt je af of Amerikaanse autobouwers weleens de moeite nemen om te kijken hoe Europese historische steden eruitzien. Hadden de marketeers achter het GM-merk Hummer dat gedaan, dan hadden ze zich de moeite kunnen besparen om de Hummer H2 hier op de markt te brengen.

Dat ding is zo onhandig lomp en groot, dat je er eigenlijk alleen buiten de bebouwde kom mee kunt rijden. En hebben lompe pick-ups als de Ford F-150 en de Dodge Ram tenminste nog enig praktische nut, daarvan kun je de H2 nauwelijks betichten. En dan rijdt het ding op asfalt ook nog eens als een krant.

En tja, over smaak valt niet te twisten, maar dat volkszanger Gordon een Hummer heeft gehad, zegt misschien genoeg. En denk nu niet dat alleen wij Europeanen dat vonden. Volgens een bekende Amerikaanse YouTuber is de Hummer H3 zelfs ‘the most embarassing car you can drive’.

De iets compactere Hummer H3 tapte uit hetzelfde vaatje, al was-ie iets minder lomp en dorstig dan z’n grote broer. Van de H2 en H3 samen zijn er in Nederland 250 nieuw verkocht. Daarvan staat momenteel ongeveer 10 procent te koop.

Conclusie

Dus, meneer Trump, het klopt dat wij Europeanen niet veel ophebben met Amerikaanse auto’s. Maar als u een beetje nadenkt, snapt u vast wel waarom. Tesla was de enige uitzondering, al is de liefde voor dat merk flink bekoeld sinds Elon Musk deel uitmaakt van uw regering.