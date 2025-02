Je raadt nooit hoeveel Corvettes André in zijn werkplaats heeft staan

Nieuws

In Wezep werkt André Boer (69) nog elke dag met zijn zonen aan de Dutch Corvette Collection. Hij is misschien wel de belangrijkste Corvette-verzamelaar ter wereld en op zijn minst één van de meest deskundige. André verzamelde in zijn leven maar liefst 230 Corvettes. 230?! Jazeker. Maar hoe dan? Bavo Galama zoekt het uit.

Op een mobiele autoshow die in januari 1953 als een kermisattractie langs de grote steden trok, introduceerde General Motors een nieuwe conceptcar, de Corvette. Het was een auto met een polyester body. De reacties waren overweldigend. Het kunststof koetswerk was eigenlijk alleen bedoeld voor deze klanten-test, maar om deze sportauto razendsnel te kunnen aanbieden, koos men definitief voor een kunststof carrosserie. In 1953 wist Chevrolet 300 exemplaren te produceren voor deze eerste van acht generaties Corvettes.

Rouw- en trouwdiensten

“Mijn vader was automonteur bij een Peugeot-dealer in de buurt van Elburg", vertelt André. "In die tijd, de jaren zestig, was het gebruikelijk dat de plaatselijke autodealer voor de rouw- en trouwdiensten ook enkele Amerikaanse auto’s had. In dit geval voornamelijk Chevrolets. Als klein jochie ging ik al graag met mijn vader mee. En als er in die garage zo’n V8 werd gestart, kreeg ik kippenvel van dat grommende geluid. Ik wist heel zeker dat ik ook automonteur wilde worden."

"Toen ik 10 jaar oud was, in 1965, las ik in een vakblad van mijn vader dat GM in Amerika de Corvette Mako Shark 2 hadden gepresenteerd aan de pers. Een conceptcar. Daar kwam later de derde generatie Corvette uit voort, de C3. Maar ook bijvoorbeeld de Opel GT. Die conceptcar had allerlei bijzonderheden die een verpletterende indruk op mij maakten. Ten eerste zat er een zevenliter V8 in, de ramen gingen elektrisch op en neer. De ruitenwissers zaten achter een verborgen klep die met een vacuümpomp open en dicht ging, het dakpaneel kon eruit. En heel futuristisch, er liepen fiberglas leidingen van elke lampje van de buiten-verlichting naar de middeltunnel toe. Dan kon de bestuurder aan indicatoren zien als een bepaalde lampje niet werkte. Toen wist ik al dat dat ooit mijn auto zou worden."

De eerste Corvettes

André was al vanaf jonge leeftijd aan het sleutelen aan auto’s, maar het duurde even voordat hij daadwerkelijk zijn eerste Corvette bezat. “Ik moest nog 24 worden en toen verscheen de eerste Corvette in mijn leven. Een C4 uit 1977 met lichte voorschade. Die auto was ingeruild en heb ik helemaal weer tiptop gemaakt. Maar gelijktijdig kwam er onverwachts een Corvette C3 bij, een big block uit 1974. En in diezelfde drie maanden kwam ook ineens een 66'er cabrio aanwaaien. Het was een C2 met veel werk, maar ik had wel ineens drie Corvettes. En toen begon het."

In 1992 begon André voor zichzelf, en in de loop der jaren ging zijn bedrijf zich steeds meer specialiseren in Amerikanen. “Vooral in auto’s van General Motors. zo vertelt André. “Langzamerhand beperkten we ons tot alleen Chevrolets en in samenwerking met importeur Kroymans uiteindelijk tot voornamelijk Corvettes. Zo werden we al snel dé specialist in Nederland. Zonder op te scheppen durf ik te stellen dat we echt alles, maar dan ook alles, van die auto’s afweten. En we hebben een enorme voorraad onderdelen, omdat we veel schadeauto’s opkopen. De meeste Corvettes van ons land hebben wel een keer bij ons binnen gestaan."

230 Corvettes

"Mijn privéverzameling groeide in al die jaren gestadig mee en op een gegeven moment wilden we van elk bouwjaar een auto in onze verzameling hebben. En daarna alle speciale uitvoeringen. En daarna speciale kleuren. Inmiddels hebben we ongeveer 230 Corvettes in de Dutch Corvette Collection.

Daarvan zijn er zo’n dertig stuks die ook verkocht mogen worden. De auto’s die we zeg maar dubbel hebben, mogen worden verkocht. Maar we hebben zoveel unieke auto’s in onze verzameling, ja, die doen we nooit meer weg. En als ik het heb over ‘we’, dan bedoel ik mijzelf en mijn drie zonen. Twee zijn hier in het bedrijf als verkoper en monteur werkzaam en de derde is accountant. Het is niet zo dat de Dutch Corvette Collection uit elkaar valt als mij wat mocht overkomen. Ik heb zelfs al kleinkinderen en daar zie ik ook wel wat talent en belangstelling voor de auto’s, haha.”

Tjokvol

André Boer leidt mij rond in de drie grote hallen tjokvol met Corvettes. Alle modellen zijn sowieso vertegenwoordigd. Van de C1 (1953-1962) tot de laatste C8 (2020-heden). Zijn kennis lijkt oneindig. Elk van de auto’s heeft zijn eigen verhaal en André Boer kent ze allemaal. De special editions, jaartallen, motorinhouden en bijzonderheden volgen elkaar in hoog tempo op. Het duizelt me ervan.

De meest bijzondere vind ik persoonlijk de C1 uit 1953, nummer 39 van de 300 stuks uit 1953. De enige die is overgebleven van de 130 auto’s buiten de USA. En de eveneens adembenemende Stingray uit 1963 die een niet zo praktische split-window achterruit had, alleen om de geribbelde rug van een Stingray (pijlstaartrog) door te kunnen laten lopen. Mocht je de Dutch Corvette Collection willen bezichtigen, dan kan dat. Maar alleen op afspraak.

