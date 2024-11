Waarom dit grote autoconcern nog steeds blij is dat het CarPlay heeft verboden

Nieuws

Apple CarPlay en Android Auto zijn in moderne auto’s net zo normaal als een bekerhouder of een ventilatierooster. Toch denkt niet elk merk er zo over: General Motors heeft de systemen in 2023 in de ban gedaan en is nog steeds blij met dat besluit.



Het is voor veel automobilisten een tweede natuur: nadat je in de bestuurdersstoel ploft, verbind je je telefoon met Apple CarPlay of Android Auto. Maar niet als je in een nieuwe Buick, Cadillac, Chevrolet of GMC stapt. Moederbedrijf General Motors verklaarde in 2023 de oorlog aan Apple CarPlay en Android Auto en nam de controversiële beslissing om de systemen uit al zijn automodellen te verbannen.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief voor al het belangrijkste autonieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

'Betere klantervaring'

GM staat nog steeds achter zijn opmerkelijke besluit, zo laat topmanager Baris Cetinok, verantwoordelijk voor software, weten aan techsite The Verge. Cetinok is overtuigd dat GM hierdoor een betere klantervaring kan bieden. “Want nu zijn wij degenen die behalve de auto ook het infotainmentsysteem, het instrumentarium en de bijbehorende app bouwen.”

Gevaarlijk

Eerder riep General Motors al dat het gebruik van Apple CarPlay en Android Auto levensgevaarlijk is. Doordat de koppelingssystemen vaak vastlopen of helemaal geen verbinding maken, richt de bestuurder zijn ogen niet meer op de weg, maar op zijn telefoon, aldus GM.

Dit is de echte reden

Een nobel streven, maar het is niet de echte reden om Apple CarPlay en Android Auto te verbannen. General Motors vervangt beide door de diensten van Google. Zo moeten Google Maps en Google Assistant de eerste 8 jaar standaard worden. Verder moeten ook gangbare apps als Spotify en Audible beschikbaar zijn. Ook wil GM de klant laten betalen voor bepaalde apps in de vorm van een abonnement.

Door GM-rijders afhankelijk te maken van het infotainment van de auto in plaats van Apple CarPlay en Android Auto waarvan het gebruik gratis is, kan het gemakkelijker betaalde abonnementen slijten. Dit zorgt voor inkomsten die het concern goed kan gebruiken.