13 cm dikke ruiten! 8000 kilo! 9 feiten over The Beast en zijn voorgangers

Wie de Amerikaanse verkiezingen eind van dit jaar ook wint, de auto waarin De Machtigste Man van de wereld (m/v) zich laat rijden, is al bekend. Dat is de Cadillac One, ook wel The Beast genoemd. Hier zijn negen interessante feiten over Het Beest en zijn voorgangers.

Een van de eerste presidentiële auto’s, de 1919 Cadillac Type 57 van president Woodrow Wilson. Credit: Cadillac





1. Exit paarden

President William Howard Taft begon de motorisering van het Witte Huis. Hij was de 27e president van Amerika en bewoonde van 1909 tot 1913 Het Witte Huis. Taft liet de Witte Stallen ombouwen tot een garage en liet vier standaardauto’s aanschaffen om al het gedoe met de paarden achter zich te kunnen laten.

2. Op maat gemaakt

President Franklin D. Roosevelt besloot in 1939 dat een standaardauto niet meer voldoende was voor De Grote Baas van de Wereld. Hij liet een Lincoln K-series ombouwen door carrosseriebouwer Brunn & Company. Daarbij werden zwaailichten geïnstalleerd en kreeg de auto een radioverbinding voor ingaand en uitgaand verkeer. Ook werden brede treeplanken en handvatten toegevoegd om agenten van de Secret Service aan te hangen. De aanschaf en ombouw kostte samen iets meer dan 8000 dollar (wat nu een kleine twee ton zou zijn) en de bolide kreeg de naam Sunshine Special.

President Truman voor ‘zijn’ Cadillac Fleetwood Series 75 in 1947. Credit: Cadillac

3. Oorlogsdreiging

Na de aanval op Pearl Harbor in 1941 was de Secret Service, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Man der Mannen (m/v), niet meer zo blij met de Sunshine Special. De auto werd voorzien van een zwik aan handvuurwapens en metalen bepantsering. Wel bleef Roosevelts speeltje topless, want de president wilde graag door het volk gezien worden. Door alle aanpassingen was het gewicht gestegen tot ruim 4000 kilo. Daar kreeg de 150 pk ‘sterke’ V12 het knap lastig mee.



De gepantserde Cadillac Town Sedan van maffiabaas Al Capone waarvan het verhaal gaat dat president Roosevelt hem mocht gebruiken. Credit: Cadillac

4. De auto van die andere baas

Interessant feitje: die andere Grote Baas van Amerika, Al Capone, reed al sinds 1928 in gepantserde Cadillacs. Het verhaal gaat dat Roosevelt na de aanval op Pearl Harbor naar Het Capitool werd gereden in een van de bolides van de maffiabaas. Het blijkt een ape sandwich te zijn, maar het idee was leuk.

Open auto’s waren geliefd bij de Amerikaanse presidenten vanwege hun zichtbaarheid. Goed voor de polls. Minder goed voor de veiligheid. Dit is de 1953 Cadillac Eldorado van Dwight D. Eisenhower uit 1947. Credit: Cadillac

5. De moord op John F. Kennedy

Dat de aanslag op president John F. Kennedy slaagde, was cynisch genoeg mede te danken aan de Lincoln Continental die John F. aan de vloot had laten toevoegen. Ja, de luxe Ford was voorzien van een radio, brandblussers, een wapenarsenaal en de inmiddels bekende hangijzers voor de specials agents. Maar andere gadgets zorgden er juist voor dat de president goed zichtbaar was. Het ontbrekende dak was een van die features. Een ander was het systeem waarmee de achterbank van de president automatisch 27 cm kon worden verhoogd, zodat De Grote Man goed zichtbaar was.

De Cadillac Fleetwood Seventy Five Presidential van acteur en president Ronald Regan. Credit: Cadillac

6. Budget lease

Sinds de Lincoln Cosmopolitans van de presidenten Truman en Eisenhower werden de auto’s niet meer gekocht van Ford, maar geleased. Kennedy’s Continental kostte de overheid 500 dollar per jaar. Een koopje. Sinds de presidentiële bolide op maat gemaakt wordt, wordt hij weer gewoon in één keer afgerekend.

7. Standaard

Tot 2001 begonnen alle presidentiële auto’s hun leven op de lopende band tussen de versies voor de gewone stervelingen. Inmiddels waren ze stevig gepantserd waren en ook werden voorzien van veiligheidsglas, beveiligde banden, een wapenarsenaal en allerlei moderne communicatiegadgets. Toch bleven het in de basis de authentieke limousines van General Motors of Ford. Alle modificaties, en vooral het gewicht ervan, vergden echter een hoge tol. De banden sleten als een malle en regelmatig sneuvelde er een versnellingsbak.

De tweede generatie speciaal ontwikkelde Cadillacs, en de eerste versie met de bijnaam The Beast. Deze werd regelmatig gereden door president Barack Obama. Credit: Cadillac





8. Bush’ Caditank

De Cadillac die in 2001 bij Het Witte Huis werd afgeleverd voor de kersverse president George W. Bush was de eerste in een lijn van drie speciale presidentiële modellen die vanaf de grond af werden gebouwd als presidentiële auto. De bolides werden aan de hand van de eisen van de Secret Service door General Motors ontwikkeld.

De huidige Beast is met recht een monster te noemen. Alleen al vanwege het gewicht van meer dan 8 ton. Credit: DVIDs/Tia Dufour

9. The Beast 2018

The Cadillac One, ook wel The Beast genoemd, is de laatste versie van de speciaal ontwikkelde presidentiële Cadillac. De eerste rit erin werd in september 2018 gemaakt met president Donald Trump als Aanvoerder van Team America op de achterbank. Het monster mag dan wel de uiterlijke kenmerken hebben van een Cadillac (CT6), onderhuids wordt het chassis van een compacte Chevrolet-vrachtwagen gebruikt.

De vormgeving valt het best te omschrijven als een Cadillac Escalade sedan. Het ding weegt een slordige 8 ton en biedt plaats aan zeven inzittenden. De lijst aan gadgets is imposant: run-flat banden, rookgordijnen, nachtvisie en oliebommen behoren tot de standaarduitrusting. Het plaatwerk is van aluminium, staal en keramiek en is 20 cm dik. De ruiten zijn 13 cm dik. De deuren zijn zo zwaar dat elektromotoren helpen bij het openen en sluiten.

Het interieur is volledig luchtdicht om veilig te zijn tegen gasaanvallen en mocht er toch wat met de president gebeuren, dan is er voldoende bloed van de juiste bloedgroep aanwezig voor eerste hulp. Wie de verkiezingen ook gaat winnen, de nieuwe President van de U S of A zit veilig in zijn – of haar – Beest.

