Het eerste touchscreen in auto's is ouder dan je denkt (en klanten haatten het)

Tegenwoordig zijn touchscreens niet meer weg te denken uit auto's. Dat was een jaar of 20 terug nog heel anders. Laat staan een kleine 40 jaar geleden, toen deze auto met touchscreen op de markt kwam.



Bij grensverleggende elektronica in auto's denk je algauw aan modellen als de Mercedes S-klasse en Lexus LS. Toch zat het eerste touchscreen waarmee wij kennismaakten in geen van deze prestigieuze modellen, maar in een Toyota Prius I van rond de millenniumwissel.

Eerste touchscreen in een Amerikaan



Maar de primeur speelde zich veel eerder af, zo ontdekten we bij Carscoops. Die was niet voor een Europese of Japanse fabrikant, maar voor het Amerikaanse Buick. Het merk introduceerde in 1986 de nieuwe Buick Riviera, een in onze ogen een nogal koddig ogende, hoekige coupé. Kijk eens naar de vrijwel rechtop staande achterruit en naar de kofferbak die bijna even lang is als de motorkap.

Graphic Control Center



Desalniettemin gold de Buick Riviera destijds als een rasechte 'luxury car'. Dat imago zette Buick luister bij met een futuristisch aanraakscherm. Dat kreeg nog niet de term 'touchscreen' mee, maar werd Graphic Control Center (GCC) genoemd. Het had een diameter van slechts 4 inch en gaf middels blauwgroene teksten en symbolen een aantal functies weer. Bovendien kon je er de radio en de klimaatregeling ermee bedienen. Als je de aanjager harder zette, werd dat op het scherm weergegeven door een sneller draaiend ventilatortje. Fancy!

Klanten haatten het eerste touchscreen



Ook de in 1989 geïntroduceerde Buick Reatta (rode auto op de foto) werd uitgerust met het GCC, dat volgens Buick een geheugen had van maar liefst 32.000 woorden!



Hoe geavanceerd het systeem in de jaren tachtig ook was, de klanten moesten er niks van hebben. Wisten die Amerikanen veel dat 30 jaar later iedereen met een multifunctioneel touchscreen - ook wel smartphone genoemd - in zijn kontzak zou rondlopen ... Omdat blijkbaar niemand op het GCC zat te wachten, werd het systeem in 1990 alweer in de ijskast gestopt. Wij haalden het er voor jou graag weer even uit ...