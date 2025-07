Review goedkoopste Porsche: Macan Electric RWD (2025) - 100 pk meer dan de engste Porsche ooit

Tests

Eerder testten we al de 408 pk sterke Porsche Macan Electric, dit keer voelen we de instapper met 360 pk aan de tand. Dat is evengoed 100 pk meer dan de ooit angstaanjagende 911 Turbo had ...

Wat is opvallend aan de Porsche Macan Electric RWD?

Ten opzichte van z'n aan benzine verslaafde voorganger is de Porsche Macan in de lengte met bijna 10 centimeter gegroeid. De wielbasis nam navenant toe. Qua vermogen is het evenmin een kleine jongen; sterker nog, met maximaal 360 pk heeft-ie bijna 100 pk meer dan z'n directe voorganger uit 2023. En desondanks is-ie tienduizenden euro's goedkoper.

We weten het: de generatie Porsche-fans van wie een auto uitsluitend het beroemde logo mocht dragen als-ie maximaal een kleuter hoog was, er '911' op de kont stond en er een luchtgekoelde boxermotor achterin lag, is vrijwel uitgestorven. Dat hebben de successen van de Porsche Cayenne en de elektrische Taycan de afgelopen jaren wel bewezen.

Maar de Macan Electric gaat nog een stap verder; die combineert het ooit verfoeide SUV-concept met de doodse motorische stilte van de Taycan. Dat is dubbel vloeken in de luchtgekoelde zwartekousenkerk. Ter compensatie biedt de instap-Macan traditionele achterwielaandrijving en veel power tegen een - voor een Porsche - bereikbare prijs.

Wat is goed aan de Porsche Macan Electric RWD?

Onze Slate Grey Neo gespoten Macan is tegen meerprijs voorzien van adaptieve luchtvering met niveauregeling. In onze ogen is dat systeem elke cent waard.

In de normale stand biedt het PASM (Porsche Active Suspension Management) een bijna Frans veercomfort. Nog voordat het onderstel met een pokdalig klinkerstraatje in aanraking is geweest, lijk het de ondergrond al van een snaarstrakke laag asfalt te voorzien.

Ben je niet zo'n softie en houd je meer van de harde aanpak? Draai in dat geval de Drive Mode-knop in Sport, waarna de Macan een stukje door de knieën gaat en niet één, maar drie tandjes steviger wordt. Reed je voordat je met je tengels aan die knop zat in een comfortabele SUV, nu zit je ineens in een raszuivere, speelse Porsche.

Op de een of andere manier lijken de ondersteltechnici van Porsche erin te zijn geslaagd de Macan veel lichtvoetiger te laten aanvoelen dan z'n technologische broer, de Audi Q6. Daarmee hadden we nauwelijks de neiging om de grenzen op te zoeken.

In de Macan doe je dat eerder - en met alle vertrouwen. Want de besturing is niet alleen bijzonder direct, de installatie vertelt ook honderduit over wat er tussen de wielen en het wegdek gebeurt. En doordat het ESP in de sportstand een oogje toeknijpt, voelen we dat het Porsche-achterwerk lekker 'meedenkt' in de bocht. Zoals dat hoort bij een sportieve auto.



Dat de Macan Electric zo gewillig met zich laat ravotten, is des te opmerkelijker als je weet dat-ie bijna 2200 kilo weegt. Die zitten 'm deels in het accupakket van 95 kWh (netto). Dat levert een niet-misselijke WLTP-actieradius op van 614 kilometer. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 17 kWh/100 km.

Zo'n groot bereik heb je vrijwel nooit in één rit nodig. Maar mocht je op vakantie gaan, of onderweg zijn naar een buitenlandse zakendeal, dan is het prettig om te weten dat de Macan razendsnel weer 'op stroom'. Dat is te danken aan het snellaadvermogen van 270 kW. Om van 20 tot 80 procent accucapaciteit te gaan, is onder ideale omstandigheden niet meer dan 21 minuten nodig.

Wat kan beter aan de Porsche Macan Electric RWD (2025)?

Wat z'n laadtijden betreft doet de Macan Electric het snelle merkimago absoluut eer aan. Als we de prestaties moeten beoordelen, ligt dat iets genuanceerder.

Kies je voor launch control, dan mobiliseert de elektromotor 360 in plaats van z'n standaard 340 pk. Daarmee schiet de achterwielaandrijver je rimpelloos in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat maakt de instap-Porsche van dit moment even rap als het absolute topmodel van 1975, de sensationele en tevens bloedlinke Porsche 911 Turbo met 260 pk.

Maar in dit EV-tijdperk is de Macan RWD - voor een Porsche - niet meer dan lekker vlot. Hij moet zelfs zijn meerdere erkennen in een bescheiden concerngenoot als de Skoda Elroq RS. Die eveneens 340 pk sterke Tsjech raffelt de hondersprint in 5,4 seconden af …

Maar, horen we je denken: een Porsche is natuurlijk wel een Porsche en dus premium, mooier afgewerkt en chiquer. Maar wat is premium? In de normale rijstand geldt dat absoluut voor het veercomfort van de Macan. Daarentegen vonden we dat het windgeruis vrij nadrukkelijk aanwezig was; geluidwerend isolatieglas vergt een meerprijs van 1586 euro.

Daar komt nog bij dat de Macan binnen het Volkswagen-concern het zoveelste slachtoffer van het plastificeringsvirus is. Dat deed zijn intrede deed bij de Volkswagen Golf 8 om vervolgens tot een weinig verheffend hoogtepunt te komen in de ID.3. En helaas is het nog steeds niet uitgewoed.

Nog voordat we het bij de Macan hebben gezien of gevoeld, horen we het aan de gesp van de veiligheidsgordel voor de bijrijder. Op klinkerstraatjes en drempels bonkt het ding hinderlijk tegen de rechter B-stijl. Gelukkig kun je de gesp zodanig verhangen dat je 'm niet meer hoort. Toch blijft het knagen dat deze auto van ruim een ton grossiert in harde kunststof. Niet alleen bij de B-stijlen, maar ook aan weerszijden van de achterbank en de middentunnel treffen we het materiaal aan.

Wat is de prijs van de Porsche Macan Electric RWD (2025)?

De achterwielaangedreven Porsche Macan Electric staat in de prijslijst voor 86.000 euro. Dat maakt 'm zoals gezegd tot de goedkoopste Porsche van dit moment. Dat klinkt woest aantrekkelijk …

Op de specificatiekaart van onze testauto staat echter een aanzienlijk hoger bedrag: 102.891 euro. Die bijna 17 mille extra is voor een belangrijk deel te danken aan de actieve luchtvering met niveauregeling (2841 euro), al doen de 21-inch wielen (2243 euro) en het panoramadak (1765 euro) ook leuk mee.

Het geld dat die laatste twee extra's kosten, zou je ook kunnen investeren in de Macan 4 Electric met 408 pk; die is er vanaf 89.600 euro en sprint in 5,2 seconden naar de honderd ...

Wat vind ikzelf van de Porsche Macan Electric RWD (2025)?

Hoewel we de geblazen V6 van de vorige Porsche Macan missen, is ook deze Electric een geweldig fijne stuurmachine. En laat je hem voorzien van de adaptieve luchtvering, dan gedraagt-ie zich desgewenst als een supercomfortabele langeafstandscruiser.

Daar komt bij dat het ruimteaanbod prima is. Twee volwassen passagiers hebben het best naar hun zin op de achterbank en de kofferbak biedt onderdak aan 540 liter aan spullen. In de grote frunk kun je behalve het laadsnoer ook nog twee boodschappentassen kwijt.

Met zo'n opsomming gaat de Macan Electric RWD bijna klinken als een verstandige, rationele aankoop. Dat is mooi meegenomen, al is dat niet het eerste waarnaar je op zoek bent bij een Porsche. Daar komt bij dat het plastificeringsvirus van Volkswagen op deze Porsche is overgeslagen. Dat doet een beetje afbreuk aan de kwaliteitsbeleving en dat verwacht je niet van een Porsche. Zelfs niet van de instapper.