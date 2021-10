Eerste review Porsche Macan GTS (2021) - waarom de Macan de best sturende suv is

Wat valt op aan de Porsche Macan GTS (2021)?

Hoewel de Macan alweer zeven jaar op de markt is en Porsche de facelift subtiel heeft gehouden, oogt de auto nog hartstikke actueel. De luchthappers in de voorbumper zijn iets anders van vorm en de led-strips van de dagrijverlichting zijn een aantal centimeters naar boven verhuisd. Slimme koplampen zijn standaard. Aan de achterkant is de zwarte diffusor als het ware iets omhoog gekropen. Daarbij zijn de reflectoren eveneens naar boven gedrukt.



Binnenin valt ons oog onmiddellijk op de nieuwe tunnelconsole. Verdwenen is de wat archaïsche knoppenbrij, daarvoor in de plaats kwam een volledig vlak paneel met haptische aanraakvlakken. Zoals andere nieuwe Porsches dat ook hebben. Grappig genoeg heeft het bedieningspaneel voor de interieurverlichting nog wel knoppen in dezelfde stijl als de oude middentunnel. Op diezelfde tunnel prijkt nog steeds een echte keuzehendel in plaats van het kleine joystickje dat we in de 911 aantreffen. Alleen is het geen kwestie meer van opzij duwen als je de handstand van de PDK-transmissie wilt selecteren, zoals voorheen. Dat doe je nu met een tiptoets op het stuur.



De belangrijkste wijziging aan de vernieuwde Macan vinden we onder de motorkap: alle versies kregen een vermogensupgrade. De dubbel geblazen 2,9-liter V6 ging het van 380 maar 440 pk. Het koppel ging er met 30 newtonmeter op vooruit, van 520 naar 550 Nm. Daarmee zit de GTS op hetzelfde niveau als de Macan Turbo van vóór de facelift en mag hij zich de topper van de reeks noemen.

Wat is goed aan de Porsche Macan GTS (2021)?

Tja, wat is er goed aan De Nachtwacht, majestueus aan de Kilimanjaro, en indrukwekkend aan de Sagrada Família? Het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Bij de Porsche Macan GTS is het de som der dingen. We kennen maar weinig andere suv's die rijplezier, prestaties én comfort tot zo'n mooi geheel weten te smeden. Tenminste: als je het vinkje voor de standaard sportvering weghaalt, want die is wel erg stevig. En onze ervaringen met de standaard luchtvering zijn zo positief, dat de toegevoegde waarde van de sportvering ons eerlijk gezegd een beetje ontgaat. In standje Normal biedt de Macan de meeste bestuurders al meer opwinding dan alle ingewikkelde posities uit de Kamasutra bij elkaar. In Sport wordt het stationair toerental iets verhoogd, reageert de PDK bak alerter en ploft en knettert het in de sportuitlaat of het oudejaarsavond is.



Helemaal heftig wordt het met Sport Plus. Het onderstel laat zich 10 centimeter zakken, terwijl de motor juist nog iets verder in de toeren klimt. Activeer de launch control en je knalt - letterlijk - in 4,3 tellen naar de 100 km/h. Krappe bochten neem je met een minimum aan stuuruitslag en een maximum aan grip; het lijkt alsof Porsche geen banden om de 21-inch wielen heeft gelegd, maar een dikke laag superlijm. Dat doe je natuurlijk niet in bijzijn van partner en kinderen; hun heb je verteld dat de vierwielaandrijving en het surplus aan vermogen vooral de veiligheid dienen. En met de auto in Normal, de verwarming van het fraaie, comfortabele leer aan en het activeerbare sportuitlaatsysteem in ruste, slikken ze het voor zoete koek.

Wat kan beter aan de Porsche Macan GTS (2021)?

Waarschijnlijk denken ze in Zuffenhausen dat de gemiddelde Porsche-rijder liever altijd en overal zelf rem- en gaspedaal hanteert, en zelden de cruisecontrol gebruikt. Anders kunnen we niet verklaren waarom het merk voor de bediening nog steeds een ouderwets hendeltje monteert dat je op de tast moet bedienen. Maar met een superpotente motor onder je rechtervoet en met een constant gretig hijgende CJIB in je nek, wil je als Nederlander gewoon regelmatig de snelheidsregelaar aan het werk zetten. Met dat 'onzichtbare' hendeltje was dat lastig, (verlichte) knoppen op het stuur zijn veel handiger en veiliger in gebruik. De knop voor de manuele modus van de versnellingsbak zouden we er graag voor inruilen. We vonden de oude selectiemethode voor de handstand veel intuïtiever: de pook even naar links drukken. Verder hadden we graag iets langere schakelflippers gehad; vooral als je lekker aan het boenderen bent op een bochtig traject, tast je nu af en toe mis.

Zeker voor een suv is de Porsche Macan geen ruimtewonder. Zolang niemand langer is dan pakweg 1,80 meter, vinden vier volwassenen een prima plek. Bij meer uit de kluiten gewassen inzittenden, moet deze of gene zich algauw inschikkelijker tonen dan comfortabel is.

Wanneer komt de Porsche Macan GTS (2021) en wat is de prijs?

Wil je genieten van een der beste fossiele Macanianen? Dan kun je nú al bij het dichtstbijzijnde Porsche Center terecht. Dat levert je een nieuwe GTS vanaf 139.300 euro. Goedkoper kan ook: een Macan met een viercilinder tweeliter turbomotor (265 pk) kost 101.900 euro, de 380 pk sterke Macan S met zescilinder 2.9 Biturbo heb je vanaf 120.800 euro. Maar duurder is gemakkelijker. Onze testauto was voor 1106 euro in de heerlijke kleur Papaya-oranje gespoten en voor ruim 1800 euro voorzien van een fraai leerpakket. Dan zit je al op meer dan 142.000 euro. Het kan nog vel gekker, want de auto op de foto's was in totaal voor zo'n 30.000 euro 'aangekleed'. Dat je moet bijbetalen voor stoelverwarming achterin, dat kunnen we billijken. Maar een meerprijs rekenen voor actieve cruisecontrol, zelfdimmende spiegels en een verwarmbare voorruit, dat vinden we in deze prijsklasse gewoon geldklopperij.

Wat vind ikzelf van de Porsche Macan GTS (2021)?

Bij de meeste sport utility vehicles staat 'sport' volgens mij voor vissen, wandelen en sjoelen. In het geval van de Macan is dat een heel ander verhaal; wat een beest is dit. Je kunt ermee gooien en smijten alsof het een hot hatch is, tegelijkertijd is het een praktische gezinsauto. Mits de kinderen nog geen aanspraak maken op een plekje in de jeugdselectie van het nationaal basketbalteam.



Noem me maar ouderwets, maar aan een auto als deze beleef ik veel meer rijplezier dan aan een snelle EV. Voor 'wien benzinebloed door d'adren vloedt' is toch het samenspel van mechanische geluiden en reacties dat de haaren op armen en nekvel rechtop laat staan. Maar laat Porsche nu net bezig zijn met een elektrische opvolger van de Macan. Ik snap het, en de Taycan laat zien dat ook een elektrische Porsche opwindend kan zijn, toch zie ik het met lede ogen aan ...