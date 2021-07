Test: zo probeert de BMW M4 de Porsche 911 van de troon te stoten

Porsche-adepten kijken misschien vreemd op van deze vergelijking. De 911 Carrera S is in hun ogen bijna een supercar, terwijl de BMW M4 ‘een sportieve coupé is’. Dat gold misschien voor de vorige BMW M4. Die lag heerlijk in de hand, was lichtvoetig en week op het circuit niet snel van de ideale lijn. Toch voelt-ie naast de huidige BMW M4 aan als een auto uit een grijs verleden. De nieuwe generatie is zoveel beter en krachtiger, dat hij in een hogere divisie speelt. Met zijn 510 pk is hij zelfs fors krachtiger dan de Porsche 911 Carrera S (450 pk).



Stoïcijns in bochten



De vorige M4 dwong zijn bestuurder in het grensbereik met een fluks uitbrekende achterkant tot razendsnelle ingrepen. Zo niet de nieuwe. Die blijft zo stoïcijns als Dr. Pimple Popper die kordaat optreedt tegen de zoveelste steenpuist. Hij blijft kalm en doet zijn ding: in een razend tempo korte metten maken met alles wat hem in de weg staat. Zonder ook maar een moment van de ideale lijn af te wijken.



“De grip van de BMW M4 Competition is wáánzinnig. Zeker als je bedenkt dat hij zijn 510 pk alleen via de achterwielen op het asfalt brengt.”

Besturing M4 Competition is precisie-instrument



Met de precisie van een oude wiskundeleraar snijd je bochten aan. Niet met behulp van een geodriehoek en een passer, natuurlijk. Maar wel met het extreem fijngevoelige precisiegereedschap dat BMW nonchalant als ‘besturing’ betitelt. Daarbij is de grip wáánzinnig. Zeker als je bedenkt dat de motor zijn gigantische power alleen via de achterwielen op het asfalt brengt.



Duel BMW M4 en Porsche 911 op Nürburgring



Eerlijk is eerlijk: de instelbare tractieregeling (optie) is ook een ­meesterlijk radertje in de grip­machinerie die deze M4 zo veel beter maakt dan zijn voorganger. Die lieten we twee jaar geleden ook op het 4,5 kilometer lange Grand Prix-deel van de Nürburgring tegen de 911 aantreden. Met een rondetijd van 1:39,7 als beste resultaat. Nu laat de meet­apparatuur 1:37,7 zien. Die liegt nooit, wat betekent dat de nieuwe M4 een gat slaat van twee seconden. De leek haalt er de schouders over op, maar in de racerij is dit echt een gigantisch verschil. Bovendien zet-ie deze tijd met een minimum aan drama neer, terwijl we bij de vorige het gevoel hadden dat we er heel hard voor moesten werken.



Porsche 911 krijgt hulp



Maar de vraag is natuurlijk of dit fantastische resultaat voldoende is om de 911 ­Carrera S achter zich te laten. Tromgeroffel ... Nou, nee, al scheelt het minder dan vroeger. De Porsche laat de meetapparatuur stilvallen op 1:36,7, exact 1 seconde eerder dan zijn tegenstrever.



Ook dat is in de racewereld nog een fors ­verschil. We moeten er wel bij zeggen dat de Porsche niet in zijn standaardkloffie aan de start verscheen. We kregen de testauto mee met belangrijke opties als het sportonderstel, vierwielbesturing, carbonkeramische remmen en nog een paar dynamische dingsigheidjes. Het hele pakket kost vele duizenden euro’s, maar wie de Porsche 911 als circuittijger wil gebruiken, is er vast blij mee. Al moet hij of zij bijna 186.000 euro neertellen.



Perfecte harmonie



We kennen weinig auto’s die zo’n intensieve dialoog met hun bestuurder aangaan als de Carrera S en waarbij dat gesprek ook in zo’n perfecte harmonie ­verloopt. Nooit betrappen we de auto op dramatisch bandengegil. De man of vrouw achter het stuur laat evenmin een onvertogen woord aan de ­lippen ontsnappen. Menig, veel krachtiger supercar heeft op dit circuit al zijn tanden op de 911 stukgebeten. Dat de BMW M4 zich ook in dit gezelschap schaart, is absoluut geen schande. Bovendien is hij in de geteste uitvoering (148.538 euro) bijna 40 mille goedkoper dan de 911.