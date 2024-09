Tests

De Olympische Spelen hebben als motto: sneller, hoger, sterker. Bij de BMW M4 CS is het eerder ‘lichter, sterker, sneller’. Met 550 pk, nog betere prestaties en een lager gewicht speelt hij met de wetten van de natuurkunde.

Er was eens een BMW M4 CSL, waarvan slechts duizend exemplaren werden gebouwd. Die waren verkocht voordat de orderboeken goed en wel geopend waren en dus viste een veelvoud van die 1000 geluksvogels achter het net. BMW komt hun wat tegemoet met de M4 CS. Hij is niet zo radicaal als de CSL, maar wel aanzienlijk sportiever dan de Competition-versies.

Een van de magische CSL-ingrediënten is het feit dat-ie achterwielaandrijving heeft. De wat bravere CS heeft vierwielaandrijving, maar de voorwielen leiden een relatief rustig bestaan. Het vermogen gaat als het kan naar de achteras. En daarbij gaat het om royale porties, want in totaal levert de zescilinder lijnmotor met twee turbo's 550 pk. Dat is 20 pk meer dan de Competition.



BMW M4 CS vs. CSL: verschillen



Door zijn 4WD-systeem is de CS iets minder hardcore dan de CSL; hij is makkelijker te rijden en blijft in het grensbereik beter beheersbaar. Op de sprint profiteert hij van de geweldige tractie van het xDrive-systeem. Volgens de fabrikant sprint de CS in 3,4 seconden naar 100 km/h en daarmee is hij mooi 0,3 seconden sneller dan de CSL. Eat that, 1000 'geluksvogels'. Anderzijds heeft de CS een topsnelheid van 'maar' 302 km/h, terwijl de CSL 307 km/h haalt.

Riant koppel

De feiten hebben we opgedreund, tijd om ons vast te snoeren in de racekuipen. Net als de CSL biedt de CS de bestuurder een authentiek, puur en intens gevoel dat je al snel in hogere BMW M-sferen brengt. Vanaf de eerste bocht is het raak. Daarvoor hoef je niet eens het circuit op, snelle trips over binnenwegen zijn minstens zo uitdagend. De aandrijflijn van de CS heeft een koppelbereik dat zijn weerga niet kent. Klassiek doortrekken in elke versnelling van de achttraps automaat? Dat kan en het is leuk; de zescilinder draait soepel door tot maximaal 7200 toeren per minuut en klinkt daarbij geweldig.



Specs BMW M4 CS

2993 cm3, zescilinder lijnmotor, 550 pk, 650 Nm

0-100 km/h in 3,4 s, 302 km/h

10,2 l/100 km (1 : 9,8), 232 g CO2/km

L/B/H 4801 / 1819 / 1399 mm, 1760 kg

prijs 211.143 euro BE n.n.b.

Maar je kunt ook op een andere manier van het koppel gebruikmaken. Als je wat vroeger opschakelt, profiteer je telkens van het maximale koppel, dat over een breed gebied tussen 2750 en 5950 toeren beschikbaar is. De prestaties zijn subliem en tegelijk is het vermogen fijngevoelig te doseren.

Technisch huzarenstukje



Om tot deze monumentale prestaties te komen, werd de laaddruk van de twee turbo's verhoogd tot 2,1 bar en het motormanagement opnieuw geprogrammeerd. Het motorblok heeft een extreem sterk carter, dat is ontworpen om een zeer hoge verbrandingsdruk te weerstaan. De lichtgewicht, gesmede krukas heeft een hoge torsiestijfheid, wat sterk bijdraagt aan de snelle vermogensopbouw en het hoogtoerige karakter van de motor. Daarbij dragen nieuwe, extra stijve motorsteunen bij aan een extreem directe krachtoverbrenging.



Op de weegschaal

Het sportonderstel wijkt nauwelijks af van dat van de CSL. M Dynamic Mode geeft extra ruimte om de dynamische grenzen van de CS op te zoeken, het DSC (ESP) grijpt alleen in als je er echt een potje van maakt. Snap je hoe je een M4 CS moet behandelen, dan zijn heerlijke beheerste drifts mogelijk.

Natuurlijk keken de technische mannen en vrouwen van M GmbH kritisch naar elk onderdeel, om hier en daar nog een grammetje te besparen. Het dak is van koolstofvezel, bijkomend voordeel van dit lichte materiaal is dat het zwaartepunt van de auto lager wordt. En dat is goed voor de souplesse en bochtsnelheden.

Ook de motorkap, de frontsplitter, de voorste luchtinlaten, de spiegelkappen en de achterdiffusor zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof. Optioneel is een M veerpootbrug leverbaar, die de torsiestijfheid en daarmee de handling in bochten naar een nog hoger niveau tilt.

Ook in het interieur draait alles om gewichtsreductie. Voor de middentunnel, de schakelpeddels en interieurpanelen gebruikt BMW koolstofvezel. De M-kuipstoelen werden ook van dit materiaal gemaakt en zijn standaard. Ook de vier kilo lichtere einddempers van titanium zijn bij de prijs inbegrepen. Vergeleken met de M4 Competition xDrive is de CS 20 kilo lichter.

BMW M4 CS prijs Nederland



Hoewel de CS niet in een dergelijke beperkte oplage wordt gebouwd, is hij met een prijs van 211.143 euro euro bijna net zo duur als de exclusieve CSL. Maar daar zullen de 1000 kopers niet wakker van liggen. Hun auto is nu al meer waard dan toen ze hem kochten.



Conclusie

De BMW M4 CS is meer dan een marketingtruc om teleurgestelde M4 CSL-liefhebbers alsnog hun portemonnee te laten trekken. Wij vinden het vooral een verrijking van het M-portfolio. Het is de mix die onweerstaanbaar is: de lichtgewichtfilosofie uit de CSL, het compromisloze onderstel en de xDrive-vierwielaandrijving die duizelingwekkende acceleratietijden mogelijk maakt. De BMW M4 CS is de essentie van rijplezier.