Nieuwe BMW M4 CS laat i4-rijders in tranen achter

Als je een snelle coupé of sedan van BMW wilt, kom je al snel uit bij de M4. Voor wie dat niet gek genoeg is hebben we goed nieuws: met de vernieuwde M4 CS heeft BMW een nog extremere M4 voor je in petto. Zelfs de krachtigste i4 heeft het nakijken.

De nieuwe BMW M4 CS heeft maar liefst 550 pk, een stuk meer dan de ‘reguliere’ M4 (480 pk), M4 Competition (510 pk) en M4 Competition xDrive (530 pk). Ook is de M4 met een verbrandingsmotor hierdoor weer krachtiger dan de sterkste elektrische 4-serie, de BMW i4 M50 met 544 pk.

De herziene 3,0 liter zes-in-lijn met twee turbo’s verdeelt 650 Nm koppel over alle vier de wielen. Hierdoor sprint de M4 CS in 3,4 seconden naar de honderd, een halve seconde sneller dan de i4 M50. 7,7 seconden later heeft de M4 CS de 200 km/h al bereikt. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 302 km/h.

BMW M4 CS op dieet

Buiten de vermogensupgrade, onderging de BMW M4 CS ook een afslankkuur om de auto nog geschikter te maken voor het circuit. Zo hebben de Duitsers voor meerdere carrosseriepanelen gebruikgemaakt van kunststof versterkt met koolstofvezel. Onder meer de motorkap, het dak, de frontsplitter en de achterdiffuser zijn zo lichter gemaakt.

Ook gingen de kuipstoelen op dieet en werd het uitlaatsysteem vier kilo lichter gemaakt door een titanium einddemper te plaatsen. Het eindresultaat mag er zijn: de BMW M4 CS weegt een kleine 35 kilo minder dan de M4 Competition xDrive. Alsof je een 8-jarig kind thuislaat.



De M4 CS heeft net als de M4 CSL en M3 CS gele Angel Eyes-koplampen. BMW levert de M4 CS in de kleuren blauw, grijs, zwart of groen. Laatstgenoemde noemt men in München Frozen Isle of Man Green en is exclusief beschikbaar voor de M4 CS. De wielen meten 19 inch voor en 20 inch achter en zijn te bestellen in zwart of goud. Zonder meerprijs rust BMW de M4 CS uit met extra sportieve Michelin Pilot Sport Cup 2-banden.

Ook M4 CSL komt eraan

BMW meldt trots dat de M4 CS mede door alle aanpassingen een Nürburgring-tijd klokt van 7 minuten en 21,99 seconden. Dat is 3,9 seconden langzamer dan de M4 CSL - de meest hardcore versie van de M4. Bij deze uitvoering stript BMW nog meer onnodig gewicht van de auto (bij de vorige versie maar liefst 108 kg) en stelt het de boel nog nét wat scherper af om ultieme prestaties op het circuit te bieden. Ook deze versie komt vernieuwd op de markt, al is het nog onbekend wanneer dit precies gaat gebeuren.

