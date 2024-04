Bij BMW i4 facelift (2024) wordt de belangrijkste vraag niet beantwoord

Nieuws

Tegenstanders van elektrisch rijden schrokken zich rot: de elektrische BMW i4 bleek zo’n goede auto, dat hij de BMW 330d versloeg in een van onze vergelijkende tests. Nu krijgt hij een facelift waarbij de vraag is: wanneer komt de BMW i4 M?

We hebben het vaker geschreven: respect voor BMW dat het niet zwelt in nostalgie, maar zich aanpast aan de nieuwe tijd. Het merk dat van de Duitse prestigemerken de beste reputatie had op het gebied van benzinemotoren, voelt zich ook prima thuis tussen de stekkers. Het aanbod is al riant en wordt vanaf 2026, als de Neue Klasse debuteert, alleen maar groter.

De BMW i4, die in 2021 werd geïntroduceerd, is bijvoorbeeld een wereldwijd succes. Totdat in 2026 de nieuwe BMW i3 op de markt komt – de elektrische 3-serie – moet de i4 het in zijn eentje klaren als elektrische middenklasse-sedan. Om een succes te maken van deze solovoorstelling, geeft BMW hem een facelift.

Nieuw: BMW i4 xDrive40

BMW voegt een nieuwe motorvariant toe aan het aanbod. De i4 eDrive35, i4 eDrive40 en i4 M50 die we al kennen, krijgen gezelschap van de i4 xDrive 40 met 401 pk. Net als de M50 heeft de xDrive40 vierwielaandrijving. BMW geeft hem een batterij van 80 kWh, waarmee de actieradius uitkomt op 548 kilometer. Op de i4 eDrive35 na, die met maximaal 180 kW laadt, kunnen alle versies van de i4 snelladen met 205 kW.



Gewoon weer grote nieren

Bij de facelift bleven de grote nieren behouden. En waarom ook niet: ondanks veel gezeur en geklaag, hebben de enorme nieren het succes eerder versterkt dan belemmerd. De bovenkant van de ‘grille’ is gesloten, omdat een elektromotor minder behoefte heeft aan frisse lucht dan een benzinemotor. Ook de koplampen werden vernieuwd en de dagrijverlichting is nu verticaal.

Binnenin deed BMW iets aan de onlogische bediening. Zo kun je de klimaatregeling via het touchscreen weer makkelijker bedienen en werden – na klachten van i4-eigenaren – de knoppen van de ventilatieroosters verbeterd. Ook het tweespaaks stuur is nieuw en is niet meer helemaal rond. Optioneel kan een klassiek, driespaaks M-sportstuur worden besteld.

Wanneer komt de BMW i4 M?

Al bij de huidige generatie van de i4 werd gespeculeerd over een M-topmodel, dat nog boven de M50 staat. BMW heeft wél een prototype van de i4 M getoond, maar we weten nog steeds niet of-ie echt gaat komen.

Net als de elektrische Mercedes G-klasse, zou de i4 M aan elk wiel een elektromotor krijgen, waardoor het koppel beter over alle vier de wielen verdeeld wordt. Afhankelijk van de rijsituatie kan een regelunit de afzonderlijke wielen snel versnellen of afremmen, waardoor de bestuurder beter bij het rijden wordt betrokken. Mocht de i4 M er komen, dan gaan we uit van een vermogen van meer dan 1000 pk.

In juli wordt de BMW i4 geïntroduceerd, voor die tijd worden de prijzen bekendgemaakt.