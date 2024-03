Gezocht: goedkoper alternatief voor Tesla Model 3 (prijsvergelijking)

Nieuws

Als je kijkt naar zijn elektrische aandrijflijn en geavanceerde software, is de Tesla Model 3 de beste elektrische sedan die je kunt kopen. Maar is dat prijstechnisch ook het geval?

Tesla Model 3

Hier lees je onze review van de nieuwe Tesla Model 3. De testauto in het verhaal is het instapmodel met achterwielaandrijving en een vanafprijs van 43.990 euro. Er valt dus EV-subsidie te halen, maar bij het samenstellen van dit exemplaar had Tesla andere prioriteiten. Hij staat namelijk op de nieuwe 19-inch Nova-velgen (1700 euro) en werd in de kleur Stealth Grey (2000 euro) gespoten. Het officiële bereik bedraagt 513 kilometer.

Met deze simpele instructies gaan we shoppen bij de concurrentie. Dan zie je dat het weliswaar goedkoper kan, maar niet veel. En lang niet overal. Kortom, Tesla vraagt een nette prijs voor de Model 3.



Tesla Model 3

(57 kWh, 513 km, 283 pk)

Basisuitvoering: 43.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

19-inch lichtmetaal: 1700 euro

Stoere kleur (Stealth Grey): 2000 euro

Warmtepomp: standaard

Totaalprijs: 47.690 euro

Duurder: BMW i4

Met een basisprijs van 59.365 euro verliest de elektrische BMW 4-serie bij voorbaat van de Model 3, maar we drukken potentiële i4-rijders graag met de neus op de feiten. BMW vraagt een enorm bedrag voor zijn elektrische sedan. En dan zijn de opties nog duurder ook. Gelukkig is de warmtepomp wel bij de prijs inbegrepen, net als bij Tesla.

BMW i4

(68 kWh, 483 km, 286 pk)

eDrive35-uitvoering: 59.365 euro

Adaptieve cruisecontrol: 523 euro

19-inch lichtmetaal: 2873 euro

Stoere kleur (Individual Tansanitblau): 1995 euro

Warmtepomp: standaard

Totaalprijs: 64.756 euro

Goedkoper: BYD Seal

Van de peperdure BMW i4 naar het koopje van de maand: de BYD Seal. Zijn vanafprijs is hoger dan die van de Model 3, maar onder de streep ben je toch voordeliger uit. BYD levert de sedan namelijk standaard al met 19-inch wielen en je mag gratis een stoere kleur uitkiezen. En dan krijg je bovendien een groter accupakket én je kunt gratis voor een licht interieur gaan (1200 euro bij Tesla).

BYD Seal

(82,5 kWh, 570 km, 313 pk)

Design RWD-uitvoering 45.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

19-inch lichtmetaal: standaard

Stoere kleur (Shadow Green): standaard

Warmtepomp: standaard

Totaalprijs: 45.990 euro

Duurder: Hyundai Ioniq 6

Ken je het sprookje met de drie beren die de pap te warm of te koud vinden? Op een soortgelijke manier past de Hyundai Ioniq 6 niet lekker in deze prijsvergelijking: het betaalbare basismodel heeft een te kleine batterij en de versie met de grote batterij is eigenlijk te duur. Om je toch een prijsbeeld te geven, vermelden we de bedragen van de goedkoopste Ioniq 6 die het dichtst bij onze eisen in de buurt zit.

Hyundai Ioniq 6

(53 kWh, 429 km, 151 pk)