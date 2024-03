Nu een tweedehands Tesla Model 3 kopen? Tot 21.000 euro goedkoper dan een nieuwe

Advies

De verwachting is dat in 2024 veel Tesla’s Model 3 vanuit de lease op de occasionmarkt komen. Waarschijnlijk gaat dat dit voor gunstige occasionprijzen zorgen. Maar wat kost een tweedehands Tesla Model 3? Is dit het moment om toe te slaan?

In 2019 werden er bijna 30.000 nieuwe Tesla’s Model 3 verkocht, veelal aan leasemaatschappijen. En omdat de meeste leasecontracten na vier of vijf jaar aflopen, gaat een groot deel van die tienduizenden Models 3 dit jaar de tweedehandsmarkt overspoelen.

Hoeveel tweedehands Tesla’s Model 3 te koop?

Kijken we op Marktplaats.nl, dan vinden we daar op het moment dat we dit schrijven 320 tweedehands Tesla’s Model 3. Dat zijn er minder dan we hadden verwacht. Van die 320 stuks worden er 267 aangeboden door een autobedrijf en 53 door een particulier.

Het merendeel van de aangeboden Models 3 is wit (91), daarna zijn grijs (86) en zwart (82) de meest voorkomende kleuren. De keus uit blauwe (43) en rode (14) exemplaren is beperkt, om van overige kleuren nog maar te zwijgen (4 in totaal).

Prijs tweedehands Tesla Model 3

De gemiddelde prijs van een tweedehands Tesla Model 3 op Marktplaats zweeft rond de 28.000 euro. Maar vierwielaangedreven Models 3 met de krachtigste motoren en accu’s zijn beduidend duurder.

Goedkoopste tweedehands Tesla Model 3

De goedkoopste tweedehands Tesla Model 3 die we konden vinden, is een zwarte Standard Range Plus van september 2019 met 131.000 km op de teller. De vraagprijs is 19.999 euro.

Hier gaat geen SEPP vanaf, want de oorspronkelijke catalogusprijs zat boven de subsidiegrens van 45.000 euro. Nieuw heeft deze Tesla Model 3 namelijk 49.400 euro gekost. Dat betekent dat de huidige vraagprijs ruim 29.401 euro lager is. Procentueel hebben we het dan over een afschrijving van bijna 60 procent!

Prijsverschil tweedehands Model 3 met nieuwe

Nu kost een nieuwe Tesla Model 3 Standard Range nieuw ‘maar’ 43.990 euro. Minus de aanschafsubsidie van 2950 euro betaal je dan nog 41.040 euro. Daarmee vergeleken is het prijsverschil tussen deze goedkoopste tweedehands Tesla Model 3 en een nieuwe nog ‘maar’ 21.041 euro.

Dat is alsnog een schep geld. Zeker voor een particulier die allang van een Tesla Model 3 droomt. Maar weet wel dat de algemene vierjarige fabrieksgarantie afgelopen is. Op de batterij van een Model 3 Standard Range geldt een garantietermijn 8 jaar of 160.000 km. Dus die loopt nog even - een prettige gedachte.

Duurste gebruikte Tesla Model 3

De duurste tweedehands Tesla Model 3 die we op Marktplaats.nl kunnen vinden, kost bijna 50 mille. Met zijn prijs van exact 49.870 euro is-ie ruim twee keer zo duur als het exemplaar hierboven. Hij is van oorsprong wit, maar is grijs gewrapt. Er staat maar 21.452 kilometer op de teller en er zit nog een jaar fabrieksgarantie op. Het is een importauto van december 2020.



Belangrijker: het is een Performance-versie met vierwielaandrijving in de Nardo Black-edition. Dat betekent dat hij twee motoren heeft, met in totaal 513 pk. Nieuw kostte deze als sedan vermomde elektrische sportwagen 64.580 euro. De huidige prijs ligt daar 14.710 euro onder. Dat komt neer op een afschrijving van 22,8 procent in ruim drie jaar. We denken dat de verkoper een rasoptimist is.

Wat krijg je als je een tweedehands Tesla Model 3 van 30.000 euro koopt?

Stel nu dat je een tweedehands Tesla Model 3 wilt hebben voor maximaal 30.000 euro. Wat krijg je dan? Dat valt lang niet tegen: bij een prijsinterval van 28.500 tot 31.000 euro bestaat de oogst op Marktplaats.nl uit 55 auto’s. En dat zijn zeker niet allemaal Standard Range-versies waarvan de batterijgarantie afgelopen is.



Ruim de helft heeft minder dan 100.000 kilometer gereden en er zitten aardig wat Long Range-versies tussen met de 75 kWh-accu (WLTP-actieradius ca. 600 km). Voor 30.945 euro vinden we zelfs een Model 3 Performance uit 2019 met 104.000 kilometer op de teller. Bij nadere inspectie blijkt dat de gunstige prijs deels te verklaren is door de aanwezigheid van deukjes en lakbeschadigingen.

Conclusie: wel of niet een tweedehands Model 3 kopen?

Wie verwacht dat je voor spotprijzen uit tientallen frisse, relatief onervaren Tesla’s Model 3 kunt kiezen, komt bedrogen uit. Ook het totale aanbod van ruim 300 auto’s valt nog een beetje tegen. We verwachten dat de keus over een aantal maanden breder is en de prijzen lager. Dus tenzij je nu voor een mooie prijs die maagdelijke rode Model 3 met precies de gedroomde specificaties vindt, zouden wij nog even geduld oefenen.

Een andere optie is private lease van een gebruikte Model 3. Ook dat wordt later dit jaar waarschijnlijk stukken goedkoper.