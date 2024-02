Nieuws

Automerken raken hun elektrische auto's zonder subsidieregelingen aan de straatstenen niet kwijt en proberen klanten te paaien met prijsverlagingen. Die beïnvloeden de restwaarde negatief. Dat kan goed nieuws zijn voor wie een tweedehands Tesla wil private-leasen.



De vraag naar gebruikte elektrische auto's valt tegen, ook wereldwijd. Dit heeft niet alleen invloed op de tweedehandsmarkt, waar de prijzen van batterij-aangedreven auto's sneller dalen dan die van benzineauto’s. Ook de vraag naar nieuwe elektrische auto's neemt af, vanwege de onduidelijkheid over de restwaarde. Als tweedehands EV's zo snel in waarde dalen, is het veel minder interessant om een nieuwe elektrische auto te kopen.

Deels heeft de auto-industrie de problemen over zichzelf afgeroepen. Zo zijn Tesla en Chinese fabrikanten als MG en BYD een prijzenoorlog gestart. Andere merken volgden noodgedwongen met prijsverlagingen. De winst van autofabrikanten als Volkswagen en Stellantis kan daardoor onder druk komen te staan.



Tweedehands auto private leasen veel goedkoper



Door de lagere prijzen moeten leasemaatschappijen de restwaarde naar beneden bijstellen van de auto's die nu rondrijden. En dat is goed nieuws voor private-leasers, want een tweedehands elektrische auto private leasen wordt plotseling veel goedkoper. In Nederland komen in 2024 veel van de 29.948 Models 3 die in 2019 op kenteken zijn gezet terug uit de lease. Vanwege het overweldigende aanbod kan een gebruikte Tesla Model 3 al voor 350 euro per maand worden geprivateleaset, voorspelt de ANWB.



Voor de EV-rijder die nog koudwatervrees heeft, is het geruststellend dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over reparatiekosten, batterijproblemen of een lage restwaarde.



Chinese automerken in de problemen

Ik kijk wel uit naar de reuring die gaat ontstaan in 2024, want de prijsverlagingen van elektrische occasions hebben grote gevolgen voor nieuwverkopen in ons land. Het is voor merken als Aiways, Nio en Xpeng al een hele klus om zich tussen de gevestigde Europese, Japanse en Koreaanse orde te vestigen en dat wordt alleen maar moeilijker als een tweedehands EV goedkoper wordt. Wie wil dan nog een relatief dure Chinese auto van een onbekend merk?

De weinig indrukwekkende verkoopcijfers van Aiways (177 registraties in 2023), Nio (251), Xpeng (340) en Zeekr (95) doen het ergste vrezen voor hun financiële situatie. Maar ook een merk als Polestar doet het in Europa slecht en heeft de prijs van de Polestar 2 drastisch verlaagd. De Chinese invasie is voorlopig nog geen succes en de financiële reserves zijn niet eindeloos Waarschijnlijk staan aan het einde van 2024 minder automerken in de prijslijst dan nu.