Aankooptips Tesla Model 3 occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Na zijn officiële onthulling in 2016, doet de Tesla Model 3 er nog ruim drie jaar over om de Nederlandse markt te bereiken. Een overweldigende belangstelling op de thuismarkt en productieproblemen hebben de verkoopstart flink vertraagd. Maar zodra het in 2019 zover is, loopt het storm.

Van die kleine 40.000 Models 3 worden er tussen de 200 en 300 als occasion aangeboden, op bijvoorbeeld Marktplaats. Helaas krijg je voor een tweedehands Tesla geen aanschafsubsidie van 2000 euro, want die geldt alleen voor auto's met een nieuwprijs tot 45.000 euro. De vanafprijs van de Model 3 Standard Range bedroeg in 2019 zo'n 49.000 euro.

Een gebruikt exemplaar is wel iets goedkoper, maar verwacht geen afschrijvingspercentages zoals vergelijkbaar geprijsde auto's met verbrandingsmotor laten noteren. Daar staat tegenover dat je geen wegenbelasting betaalt en dat je aan laadkosten veel minder kwijt bent dan aan diesel of benzine. Zeker als je de auto veel thuis en op je werk oplaadt.



Verkocht de Tesla Model 3 een beetje?

Hoewel de basisversie pas vanaf juli 2019 leverbaar is, staat de teller voor de Tesla Model 3 eind 2019 al op bijna 30.000 stuks. Om dat getal even in perspectief te plaatsen: merken als Peugeot en Toyota blijven dat jaar met hun complete modellengamma steken op zo'n 29.000 auto's. Dat de elektrische Amerikaan het zo goed doet, heeft alles te maken met de lage bijtelling van 4 procent voor zakelijke rijders. Mede als gevolg van de aangescherpte bijtellingsregels, keldert de verkoop in 2020 naar nog geen 8500 stuks. Toch staat de Model 3 dat jaar nog altijd in de top 10 van de bestverkochte auto's van Nederland.

Welke varianten zijn er van de Tesla Model 3?

Aanvankelijk kun je uit maar twee versies kiezen: de Long Range AWD (58.980 euro) en de Performance AWD (64.580 euro). Beide hebben twee elektromotoren en een accupakket van 75 kWh. Maar terwijl de Long Range AWD het met 441 pk moet doen, levert de Performance niet minder dan 513 pk. Dat zorgt voor supercar-achtige prestaties. Vooral de honderdsprint van 3,4 seconden is sensationeel. Al dat geweld kost wel energie: de krachtigste Model 3 heeft een actieradius van 530 kilometer, de Long Range AWD komt 560 kilometer ver.

Later in het debuutjaar verschijnen de achterwielaangedreven Models 3 met één elektromotor. Dit zijn de Standard Range Plus (50 kWh, 238 pk, actieradius 415 km, 48.980 euro) en de Long Range (54.100 euro). Die laatste heeft hetzelfde accupakket als de versies met vierwielaandrijving. Maar door een combinatie van een lager gewicht en minder brute kracht (286 pk), is dit de Model 3 met de grootste actieradius (600 km).

Models 3 beschikken standaard over Autopilot. Daarmee kan de auto semi-automatisch sturen, accelereren en remmen voor andere verkeersdeelnemers. Ook een automatische noodstop, een botswaarschuwing en een dodehoeksensor zijn aan boord. Met Enhanced Autopilot (3800 euro) kan de auto zelfstandig van rijstrook wisselen en inparkeren. Met de Full Self-Driving Capability (7500 euro) beschikt de auto ook over verkeerslicht- en stopbordherkenning.

Ondanks de naam van dit pakket, krijg je er geen zelfrijdende auto mee. Je moet als bestuurder de handen altijd aan het stuur houden. Niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is, maar ook omdat het systeem in de praktijk lang niet altijd adequaat werkt. Welke hulpsystemen de auto precies aan boord heeft, kun je opzoeken via het chassisnummer (VIN) of in het touchscreen bij de algemene informatie over de auto.

De standaard aanwezige software van Tesla's wordt 'over the air' geactualiseerd, zodat een vroege Model 3 op dit gebied even modern is als eentje die nieuw uit de doos komt. Voor modeljaar 2021 heeft Tesla een aantal kleine uiterlijke updates uitgevoerd, waaronder zwarte portiergrepen. Daarnaast is de actieradius van alle versies met enkele tientallen kilometers verhoogd. Een fijne technische upgrade is de verbeterde warmtepomp. In de categorie 'klein bier' vinden we de gewijzigde middenconsole en het elektrisch te openen kofferdeksel.



Wat zijn de zwakke punten van de Tesla Model 3?

De afwerkingsproblemen hebben we al vaak genoemd, maar deze hebben doorgaans weinig of geen consequenties voor de bedrijfszekerheid. Al kan een gebarsten glazen dakpaneel natuurlijk erg vervelend zijn. Niet dat dit heel vaak voorkomt, toch zouden we checken of het glazen dak door slordige plaatsing niet te veel onder spanning staat. Vocht in de mistlampen is ook zoiets. Lange tijd is het geen probleem, maar uiteindelijk werkt de verlichting niet meer.

Hoewel de batterijen van Tesla lang meegaan, raden we je aan om te checken welk bereik de auto aangeeft bij een volgeladen accupakket. Als het meer dan 10 procent lager is dan de fabrieksopgave, zouden wij een deurtje verder winkelen.

Models 3 die sportief bereden zijn, vertonen vaak forse bandenslijtage en ook versleten draagarmen komen voor. Als de vorige bestuurder als een laagvlieger over verkeersdrempels knalde, kan het accupakket onder de auto beschadigingen vertonen. Zijn de krassen te groot of diep, dan kan dit zelfs reden zijn om de accu's te vervangen. Schakel bij twijfel een Tesla Center in om het accupakket te inspecteren.

Controleer zelf of de klep van de laadpoort goed open- en dichtgaat of de portiergrepen nog uit- en inklappen zoals dat hoort. Je verwacht het misschien niet, maar een Tesla heeft ook gewoon een 12V-accu. Die voorziet onder meer de centrale vergrendeling en het infotainmentsysteem van stroom. Hij zit in de 'frunk', onder de afdekplaat van het onderhoudscompartiment. Als de 12V-accu in matige staat is, verschijnt normaliter een melding op het scherm.

Hoeveel kost een leuke Model 3?

Voor een gebruikte elektrische auto geldt 60 maanden hetzelfde bijtellingspercentage als toen de auto nieuw op kenteken kwam. Ook tweedehands Models 3 zijn daarom erg populair onder zakelijke rijders. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat veel aanbieders de prijs exclusief btw prominent in beeld brengen. Let hier goed op als je een particuliere koper bent.

Als je veel kilometers maakt en niet altijd op je werk kunt opladen, zouden we voor de achterwielaangedreven Long Range gaan. Nieuw wordt deze versie niet meer geleverd en voor een exemplaar uit 2019 betaal je minimaal 50.000 euro (inclusief btw). Deze versie biedt al uitstekende prestaties en komt het verst op een volgeladen accupakket.

Voor wie actieradius niet prioriteit nummer één is, voldoet de Standard Range Plus. Vanaf zo'n 43.000 euro (incl. btw) ben je in business. De bloedsnelle Performance AWD is erg verleidelijk, maar vergt ook een minimale investering van 54.000 euro. Een hoop geld, maar nog altijd 10 mille minder dan je voor een nieuwe betaalt.