Op Nieuwjaarsdag hebben de dames en heren van RAI Vereniging en Bovag de hele dag gerekend. De autoverkopen van 2023 zorgen bij BMW, Tesla en Volkswagen voor een vrolijke nieuwjaarsborrel en bij Ford en Citroën voor een kater. De autoverkopen van 2023 in zeven cijfers.

Dit is het totale aantal auto’s dat in 2023 is verkocht. Het is meer dan de prognose van 340.000 en ook meer dan het totaal van 2022. Toen stokte de teller bij een bijzonder lage 312.129. Deels lieten de lage aantallen zich verklaren door leveringsproblemen als gevolg van chiptekorten. Die zijn ingelopen in 2023.

2. 34.958

Volkswagen moest in 2022 nog genoegen nemen met een tweede plek achter Kia, maar herpakte in 2023 de koppositie. Er werden 34.958 Volkswagens geregistreerd, Kia bleef met 33.504 registraties iets achter. De Polo was de bestseller van Volkswagen (7243 registraties), bij Kia streek de Picanto met de eer (10.530 registraties). Toyota kan niet meekomen met de nummers 1 en 2, maar laat de nummers 4 en 5 wel op gepaste afstand (25.676 registraties).

Een uitstekende vierde plek is er voor BMW, dat met 20.529 registraties veel beter doet dan Audi (13.993) en Mercedes (12.412). De elektrische iX1 en i4 zijn de Beierse bestsellers. Bij Renault zijn de druiven zuur, want het merk valt met 20.399 auto's nét buiten de top 5. Skoda verkocht 99 auto's meer.



Meest geregistreerde merken 2023:

Volkswagen (34.958 registraties, 9,5% marktaandeel) Kia (33.504 registraties, 9,1% marktaandeel) Toyota (25.576 registraties, 6,9% marktaandeel) BMW (20.529 registraties, 5,6% marktaandeel) Skoda (20.498 registraties, 5,5% marktaandeel)

3. 13.758

In 2022 was de Peugeot 208 nog de bestverkochte auto van Nederland, in 2023 was het de Tesla Model Y (13.758 registraties). De 208 zakte in 2023 naar de derde plek, de Kia Picanto werd tweede. Verder krijgt Nederland geen genoeg van de inmiddels behoorlijk oude Volvo XC40 en completeert de Kia Niro de top 5. De Kia Niro is met drie aandrijflijnen leverbaar, de Volvo XC40 in Nederland alleen als hybride en volledig elektrisch.



4. 12,1

Dit is het marktaandeel van de Tesla Model Y in procenten, als je alleen kijkt naar de registraties van elektrische personenauto’s. Ook in de rest van de top 5 van elektrische auto’s zien we vertrouwde namen, met achter de Model Y op de tweede plek de Volvo XC40 (6342 registraties), op plek 3 de Peugeot e-208 (5584) en op de vierde plaats de Tesla Model 3 (5058). Skoda doet goede zaken met de Enyaq (4715 registraties), die iets beter verkoopt dan de technisch identieke Volkswagen ID.4 (4273 registraties).

5. 6109

Ondanks alle dramatische verhalen over de beroerde service, is de Lynk & Co 01 met 6109 registraties de bestverkochte auto uit China. De MG4 haalt met 2973 registraties een tweede plek. Voor een merk met torenhoge ambities vallen de 1230 registraties van BYD tegen, maar in 2024 kan de betaalbare Dolphin in zijn eerste volledige jaar wellicht voor vrolijker gezichten zorgen. MG (6043 registraties) doet het beter. Maar in het algemeen wisten de Chinese merken in 2023 geen potten te breken. De aantallen van Aiways (177 registraties), Nio (251), Polestar (1936), Xpeng (340) en Zeekr (95) zijn niet erg imposant.



6. 26,1

Elk jaar kent winners en verliezers. Hoewel afgelopen jaar 19 procent meer auto’s werden geregistreerd dan in 2022 en de meeste merken plusten, zijn er ook automerken waar Nederlanders hun neus voor ophaalden. Zo registreerde Citroën 6233 modellen, een afname van 26,1 procent ten opzichte van 2022. Het merk zal reikhalzend uitkijken naar de dealerintroductie van de elektrische Citroën e-C3, die voor 2024 gepland staat. Cupra daalde eveneens fors (-40 procent). Ook DS, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mini, Opel, Peugeot, Polestar en Porsche registreerden in 2023 minder auto's dan in 2022.

7. 1,1

Diesel blaast bijna zijn laatste adem uit. Van de totale Nederlandse nieuwverkopen was nog maar 1,1 procent diesel. Het aandeel van benzine was 30,4 procent, terwijl 37,1 procent van de registraties een hybride betrof. 30,8 procent van alle in 2023 in Nederland geregistreerde auto's was volledig elektrisch.