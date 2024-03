Hoeveel auto’s zijn er in Nederland in 2024?

Nieuws

Als je op weg naar je werk weer in de zoveelste file belandt, denk je ongetwijfeld dat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen. Maar is dat wel echt zo? En hoeveel auto’s zijn er dan in 2024 in Nederland? Wij zoeken het voor je uit.

De bevolking van Nederland groeit snel. Waar we in 1996 nog meezongen met 15 miljoen mensen van Fluitsma & van Tijn, staan we volgens cijfers van het CBS op het punt om de 18 miljoen inwoners aan te tikken. Maar hoe zit het dan met auto’s? Is dat aantal meegegroeid, of juist niet?

Aantal auto’s in Nederland in 2024

Volgens cijfers van de RAI Vereniging waren er op 1 januari 2024 bijna 9,45 miljoen auto’s geregistreerd in Nederland. Let wel: het gaat hier enkel om personenauto’s. Bij dit aantal zijn dus nog geen bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, trekkers of speciale voertuigen meegeteld.

Aantal voertuigen in Nederland

Als je wel alles bij elkaar optelt, kom je tot een totaal van 10,73 miljoen voertuigen. Hieronder vallen 1,1 miljoen bestelwagens, 59.850 vrachtwagens, 9054 autobussen, 83.567 opleggers/trekkers, en 22.494 speciale voertuigen.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Auto’s in Nederland per aandrijflijn

Van de 9,45 miljoen auto’s in Nederland, hebben 7,19 miljoen een benzinemotor. Dit is ruim driekwart (76,11 procent) van alle auto’s. Wel zien bij de autoverkopen van februari 2024 dat het aandeel van benzine kleiner wordt, ten gunste van elektrische auto's.

Hoewel ook de hoogtijdagen van de dieselmotor achter ons liggen, rijden er nog altijd 779.227 auto’s op diesel in Nederland rond. Verder telt ons land 596.667 hybride auto’s zonder stekker, terwijl 293.826 auto’s een plug-in hybride aandrijflijn hebben.

Elektrische auto’s in Nederland

Dan nog de elektrische auto’s. De teller van het aantal volledig elektrische auto’s staat op 478.432. Dat aantal is in 5 jaar ruim verviervoudigd; in 2019 waren er nog maar 107.721 EV’s. De grootste stijging van elektrische auto’s vond plaats van 2022 naar 2023, toen er 121.724 EV’s bij kwamen. Vorig jaar vlakte de stijging af en kwamen er ‘maar’ 16.125 elektrische auto’s bij.

Aantal auto’s in Nederland door de jaren heen

Aan de hand van de cijfers van de RAI Vereniging is ook te zien hoe het wagenpark in Nederland zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Dit begon bijna 125 jaar geleden in 1900 met 200 auto’s. Tien jaar later was dit vertienvoudigd, en in 1940 reden er al 100.000 auto’s rond in Nederland. Dit aantal zakte naar 30.000 in de Tweede Wereldoorlog, maar groeide in de wederopbouwjaren weer snel.

In 1965 reden er voor het eerst meer dan een miljoen auto’s (1.272.000 stuks) in Nederland. Aan het begin van de jaren negentig was dit aantal al gestegen tot meer dan 5 miljoen auto’s. Negen jaar geleden werd de mijlpaal van 8 miljoen personenauto’s bereikt, en zes jaar later waren er 9 miljoen personenauto's met Nederlands kenteken.

Aantal auto’s per inwoner in Nederland

De groei van het aantal auto’s is een stuk harder gegaan dan van het aantal mensen, waardoor het aantal auto’s afgezet tegen het aantal inwoners steeds kleiner werd. Sinds 2005 rijdt er ongeveer één auto op twee Nederlanders rond. In 1965 was dat nog een auto op 22 inwoners, vlak na de oorlog zelfs één auto op 310 Nederlanders.