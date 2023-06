Nu is het officieel: elektrische BMW i4 beter dan 3-serie met verbrandingsmotor

Tegenstanders van elektrisch rijden zullen wel schrikken: de elektrische BMW i4 is zo’n goede auto, dat hij de BMW 330d verslaat in onze uitgebreide vergelijkende test.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 6. We belichten de pluspunten van de BMW i4 eDrive40.

Grote kofferbak maakt BMW i4 praktischer

De BMW 3-serie is een klassieke sedan met een kleine achterklep, terwijl de BMW i4 de grote vijfde deur van de 4-serie Gran Coupé heeft gekregen. Ze hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Zo beschikken de passagiers in de 330d over meer ruimte in de breedte en heb je als bestuurder een beter zicht rondom de auto. Daar zet de i4 een grotere kofferbak tegenover: 1290 liter met de rugleuning neergeklapt. Die extra flexibiliteit zet de elektrische BMW op voorsprong.





i4 biedt meer rijcomfort

Beide testauto’s zijn voorzien van een M Sportpakket (optioneel) en de inzittenden van de 3-serie lijden daar het meest onder. De vering en demping zijn ronduit stevig en in plaats van scheuren en reparatieplekken in het asfalt glad te strijken, is het chassis voortdurend alle kleine prikkels aan het doorsluizen naar de passagiers.

De i4 laat zien hoe dit beter kan: hij reageert meer ontspannen op dezelfde oneffenheden. Er is een goede reden voor dat zijn onderstel beter berekend is op slecht wegdek: hij heeft standaard luchtvering op de achteras en niveauregeling voorkomt rolbewegingen rond de lengteas. En behalve een soepel veercomfort, biedt de elektrische BMW een aangename stilte in de cabine.

De soepele acceleratie van de elektromotor

De BMW i4 eDrive40 mag dan 340 pk sterk zijn, het koppel van 430 Nm is op het eerste gezicht een beetje karig. Hij moet het namelijk opnemen tegen een 286 pk en 650 Nm (!) sterke 6-in-lijn dieselmotor met twee turbo’s en een mild hybrid-systeem dat een extra duwtje van 11 pk in de rug geeft.

Toch is de elektrisch aandrijflijn gevoelsmatig het sterkst, met een soepele versnelling vanuit stilstand en zonder de onderbrekingen van een achttraps automaat die moet schakelen. De i4 stuurt zijn vermogen via een constante overbrenging naar de achterwielen, dus de acceleratie gaat in één moeite door.

Spannende strijd op het circuit

Wij beginnen dit testonderdeel met iets wat niet wordt gewaardeerd tijdens het speed­daten: we zetten elke kandidaat op de weegschaal. De BMW i4 eDrive40 weegt maar liefst 2147 kilo. Toch slingert hij verbazingwekkend behendig over de slalombaan en ook op het testcircuit lijkt er geen grammetje vet in de weg te zitten. De bevelen die je geeft via de precieze besturing worden gehoorzaam opgevolgd en ook in snelle bochten blijft de i4 keurig in het spoor. Overstuur ligt wel op de loer, maar alleen als je lomp op het gaspedaal trapt en de resulterende kracht­explosie in één keer op de achterwielen wordt geknald. Met een beheerste rechtervoet is het echter vrij makkelijk om de 3-serie voor te blijven.

Op lage snelheden moet je in de 330d meer inspanning leveren om de auto van richting te laten veranderen. Maar het contact met de weg is beter en over het algemeen voelt de 3-serie lichtvoetiger aan. Het motorvermogen laat zich iets moeilijker doseren, maar daar staat tegenover dat de auto minder fel reageert op lastwisselreacties. Dat is logisch, want de dieselauto is 363 kilo lichter dan de EV. Daar profiteert vooral de achteras van, want die hoeft 332 kilo minder op te vangen.

Op het gebied van rijeigenschappen zijn de BMW i4 en de 3-serie dus enorm aan elkaar gewaagd.

Conclusie

Moet je nog even vasthouden aan het verleden of juist met open armen de ­toekomst verwelkomen? Als het gaat om BMW-rijden dat laatste. De i4 eDrive40 wint de test omdat hij praktischer, comfortabeler en dynamischer is dan de 330d. En een heel stuk voordeliger, zowel in aanschaf als op het gebied van onderhoudskosten.

