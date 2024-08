TEST: BMW M340d Xdrive maakt gehakt van Nio ET5, maar valt op één punt door de mand

Tests

Eerder constateerden we al dat de elektrische Nio ET5 de BMW M340d vaak te snel af is. Maar voor rijplezier en sportiviteit is meer nodig dan alleen sprintkracht. Dat laat de BMW overtuigend zien. Helaas is er ook één maar ...



Laten we het kort houden: rijplezier stond niet bovenaan de prioriteitenlijst van de Nio-ingenieurs. De stuurinrichting, die op de snelweg met een onnodig strakke middenstand als vastgeklonken aanvoelt, werkt op de zenuwen en beïnvloedt de rechtuit­stabiliteit negatief.

Het ontbreekt de Nio ET5 aan gevoel en precisie. Bovendien is de ESP-afstemming strenger dan een middeleeuwse paus. Alles wat maar riekt naar werelds rijvermaak, wordt onmiddellijk en resoluut de kop ingedrukt.

De BMW M340d xDrive communiceert juist helder, vindt altijd de juiste lijn en heeft een ESP dat zo soepel is als een vrijzinnige ­hippiedominee in de jaren zestig. Alleen als je in grenssituaties terechtkomt, treedt het in werking. En dan ook vooral ondersteunend in plaats van zwaar betuttelend, zoals bij de Nio.



BMW maakt op circuit gehakt van Nio



Onze gevoelsmatige waarnemingen worden heel duidelijk onderstreept door de meetapparatuur. Op de slalom haalt de BMW tussen de pylonen een gemiddelde snelheid van 66,5 km/h, de Nio komt niet verder dan 64,2 km/h. Ook op het circuit waar we de rijeigenschappen testen, zijn de verschillen groot.



Met 1:46,6 minuten zet de BMW M340d xDrive een erg mooie tijd neer. De Nio ET5 is 3,5 seconden langer onderweg. Achter het stuur van de ET5 bestuurder voelden we ons op het circuit als een houterige amateur die het op de 400 meter tegen Femke Bol of Lieke Klaver opneemt.



Met zijn remmen valt de 3-serie door de mand



Toch overtuigt de BMW niet op alle fronten in het hoofdstuk Rijeigenschappen. De remmen van de Nio pakken veel krachtiger aan. Hier kunnen die van de BMW M340d xDrive, ondanks hun betere doseerbaarheid, niet aan tippen. Vanaf 100 km/h staat de Nio ET5 met warme remmen ruim een meter eerder stil, met koude remmen scheelt het zelfs anderhalve meter.

