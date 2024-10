Top 10 waardevaste gezinsauto’s: geen Toyota, wel een Italiaanse volbloed

Nieuws

De ANWB houdt de occasionmarkt nauwlettend in de gaten. Dat levert vaak interessante informatie op. Zo publiceerde de bond onlangs een top 10 van gezinsauto’s met de laagste afschrijving. Daarin vallen een paar dingen op.

Het uitgangspunt voor de ANWB-lijst zijn de nieuwprijzen van 1 oktober 2019. We hebben het dus over 5 jaar oude auto’s, met een kilometerstand van ongeveer 75.000. Dit betekent dat de voormalige eigenaren jaarlijks zo’n 15.000 kilometer hebben afgelegd. Daarmee zitten ze iets boven het landelijk gemiddelde van ruim 12.500 km dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend.

Door de gemiddelde inruilprijzen in oktober 2024 naast de oorspronkelijke prijslijsten te leggen, heeft de ANWB de restwaardepercentages berekend.

Geen Toyota's of SUV's



De laatste jaren zijn hybride-auto’s erg populair onder occasionkopers. Daarom verwachtten we minstens één model van Toyota in het overzicht: de Toyota Corolla Touring Sports. Maar kennelijk is een tweedehands Corolla geen restwaardetopper. Ook hadden we wel op een paar SUV’s gerekend, maar die treffen we evenmin aan. Of zou de ANWB de categorie SUV's niet als gezinsauto’s zien?

Alfa Romeo Giulia waardevaste occasion



Voor veel autoconsumenten is de Alfa Romeo Giulia waarschijnlijk een verrassende aanwezige in deze lijst met waardevaste gezinsauto’s. Bij Auto Review zijn we daarover niet zo verbaasd, want toen we ons aankoopadvies voor deze Italiaanse volbloed maakten, was ons al opgevallen dat tweedehands Giulia’s niet te geef zijn.

Tja, occasionkopers hoeven geen rekening te houden met een lage bijtelling en zijn waarschijnlijk iets meer geneigd om hun hart dan hun portemonnee te volgen. En dat stimuleert de vraag en dus ook de inruil- en occasionprijzen.



Verschil inruil- en verkoopprijs



In de tabel staan de inruilprijzen, de verkoopprijzen bij autobedrijven liggen in de meeste gevallen 10 tot 12 procent hoger.

En terwijl Toyota wat ons betreft een opvallende afwezige is, zijn drie merken vertegenwoordigd met twee modellen: Skoda, Mercedes en Volkswagen. Mazda is het enige Japanse merk in de top 10. Ondanks de twee Skoda's, domineren Duitse merken de lijst. De eerste niet-Skoda en niet-Duitser die we aantreffen, staat op plek 4: ook een tweedehands Volvo V60 behoort tot de meest waardevaste gezinsauto's.



Top 10 waardevaste gezinsauto's