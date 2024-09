Aankooptips

In 2016 leek de Alfa Romeo Giulia hét model om het geplaagde merk uit het slop te trekken. Toch bracht-ie niet het gehoopte succes. Hij was dan ook best duur. Tweedehands is de Giulia een stuk bereikbaarder. Wij vertellen je waarop je moet letten.

Het gamma van Alfa Romeo bestond tot 2016 uit de Mito en de Giulietta. Twee al wat verouderde voorwielaandrijvers, die nog op de Fiat-leest waren geschoeid en matig werden verkocht. Een aanvulling op het gamma was dus meer dan welkom.



Meer aankooptips lezen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie De vernieuwde Volkswagen Golf Rij de vernieuwde Golf nu ook als plug-in hybride met 142 km* elektrisch bereik.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Van de wonderschone 159 had Alfa Romeo al in 2013 afscheid genomen en de introductie van de opvolger was meermaals uitgesteld. Eind 2015 werd z'n opvolger pas getoond en ruim een halfjaar later stond hij in de showrooms: de nieuwe Alfa Romeo Giulia.



Klassieke modelnaam voor opvolger Alfa 159



Met zijn nieuwe paradepaardje greep Alfa Romeo terug op een klassieke modelnaam – de originele Giulia was in 1978 uit productie gegaan – en maakten ook de in lengte geplaatste motor en achterwielaandrijving hun comeback. Die waren in 1992 met de Alfa 75 van het toneel verdwenen.



Sensationele Giulia Quadrifoglio met 510 pk



Zelfs de sensationele Giulia Quadri­foglio met z'n 510 pk sterke V6 moest het met alleen achterwielaandrijving doen. Bovendien was-ie leverbaar met handbak, wat toen al hoogst ongebruikelijk was in het segment van de extreme sportsedans. Een warm welkom van de autokopers leek aanstaande, maar dat viel toch tegen. Vanwege de hoge CO2-uitstoot was-ie simpelweg te duur, ook in de lease. Nu de Giulia wat op leeftijd is gekomen, vinden we het hoog tijd voor een herwaardering. Hoe goed is-ie als occasion?

Tests Alfa Romeo Giulia vs. BMW en Audi



In Auto Review 11/2016 gooiden we de Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD met 180 pk voor de premium­leeuwen: de Audi A4 2.0 TDI, de BMW 3-serie (320d) en de Jaguar XE 20d. We waren enthousiast over het interieurdesign, maar op de kwaliteit van de afwerking en de materiaalkeus hadden we wel wat aan te merken. Vooral de hendels van de stoelverstelling kwamen fragiel over.



De ruimte achterin was evenmin om over naar Milaan te schrijven. Dat had z’n weerslag op het comfort, dat bovendien te lijden had van het wat hogere geluidsniveau en het stevige onderstel. De motor was behalve rumoerig ook relatief dorstig, al vinden wij een testverbruik van 1 op 16,1 allesbehalve slecht. Hetzelfde geldt voor de honderdsprint (7,4 s). Alleen waren de Audi en de BMW nog een tikje vlotter.



Op de slalom was de Alfa de snelste van het stel en ook op de andere rijgedragdisciplines deed de Italiaan het goed. Het kostenhoofdstuk schreef hij zelfs op zijn naam en uiteindelijk veroverde hij de derde plek in het eindklassement, vóór de Jaguar.



Sneller dan BMW 320d



In januari 2017 kreeg de vierwielaangedreven, 210 pk sterke Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD een herkansing tegen de BMW 320d xDrive. Hoewel de Alfa de beste prestaties liet zien (0-100 in 6,6 s) en de BMW ook op het circuit versloeg, won de Duitser de test. Dat had-ie onder meer te danken aan zijn ruimere, beter afgewerkte interieur en zijn comfortabeler onderstel. Daarnaast was de BMW zuiniger en minder duur.

Verkoopcijfers Alfa Romeo Giulia



Helaas is de keus aan tweedehands Giulia's niet al te groot. Op Marktplaats.nl vinden we nog geen 100 stuks. Dat heeft alles te maken met de magere nieuwverkopen. In totaal reden er tot dusver ruim 2300 Nederlanders met een nieuwe Alfa Romeo Giulia de showroom uit. Gemiddeld 250 per jaar.



Zijn hoogtepunt beleefde de Italiaan in 2017. Dat eerste vol­ledige verkoopjaar wisten de Alfa-verkopers ruim 750 klanten voor het Giulia-karretje te spannen. Daarna liep de belangstelling snel terug. Eén oorzaak van de slechte verkoopcijfers is dat er geen stationwagonversie bestaat, en ook fiscaal gunstige plug-in­ hybrides zijn nooit leverbaar geweest.

Met welke motoren is de Alfa Romeo Giulia geleverd?



Welke motorversie van de Alfa Romeo Giulia je ook koos, aan vermogen nooit gebrek. De meeste Giulia’s zijn voorzien van een achttraps automaat. Alleen de twee minst vermogende diesels en de Giulia Quadrifoglio kennen ook een handgeschakelde uitvoering. De krachtigste diesel en de 280 pk sterke benzineversie zijn met vierwielaandrijving geleverd.

Variant Vermogen Leverbaar Giulia 2.0 Turbo* 200 pk 2016-2023 Giulia 2.0 Turbo* 280 pk 2017-2022 Giulia 2.0 Turbo AWD* 280 pk 2020-heden Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio** 510 pk 2016-heden Giulia 2.9 V6 GTAm 540 pk 2021 Giulia 2.2 JTDm** 136 pk 2016-2018 Giulia 2.2 JTDm** 150 pk 2016-2018 Giulia 2.2 JTDm* 160 pk 2018-2021 Giulia 2.2 JTDm* 180 pk 2016-2018 Giulia 2.2 JTDm* 190 pk 2018-2023 Giulia 2.2 JTDm* 210 pk 2017-2019 Giulia 2.2 JTDm AWD* 210 pk 2021-heden

* Standaard met automaat; ** Leverbaar met automaat



Welke uitrusting van de Alfa Giulia moet ik hebben?



Kijken we naar het uitrustingsniveau, dan is een Giulia zonder verdere aanduiding de meest bescheiden variant. Die staat op wat te klein ogende 16-inch wielen en oogt ook vanbinnen vrij sober.



De Super en de Sprint zijn iets weelderiger uitgevoerd, hogerop in de uitrustingsketen vind je de Veloce en de Veloce TI. Er zijn diverse tijdelijke edities geweest, waaronder de B-Tech, de B-Tech Business Edition en de luxueuze Villa d’Este.

Alfa Romeo Giulia facelifts 2020 en 2023



Bij de facelift van 2020 liet Alfa Romeo het uiterlijk ongemoeid, wel monteerde het merk een verbeterde versie van het veel bekritiseerde infotainmentsysteem in de Giulia. Het kruidje-roer-mij-niet-scherm maakte plaats voor een touchscreen, dat bovendien een grotere diameter kreeg (8,8 in plaats van 6,5 inch).



“Als het spanningsniveau van de accu in de Alfa Romeo Giulia onder de 70 procent daalt, worden diverse systemen uitgeschakeld.”

Verder werden de middenconsole, de ­ke­uzehendel en het stuur aangepast en ­debuteerde een draadloze telefoonoplader. De veiligheidsvoorzieningen werden uitgebreid met rijstrookassistentie, dodehoekdetectie en adaptieve cruisecontrol. Een tweede update volgde in 2023, waarbij de Giulia led-koplampen kreeg, evenals een opgefriste grille, licht aangepaste achterlichten en een gewijzigd instrumentarium.

Problemen Alfa Romeo Giulia en betrouwbaarheid



Door de bank genomen is deze Italiaan een vrij probleemloze auto. Bij de Consumentenbond scoort de Alfa Romeo Giulia een 8,2 voor betrouwbaarheid. Wel zijn er enkele aandachtspunten. Zo kregen Giulia’s uit de eerste twee bouwjaren af fabriek een ondermaatse accu mee. Als het spanningsniveau onder de 70 procent daalt, worden diverse systemen uitgeschakeld. Vaak geeft de achterruitverwarming er als eerste de brui aan, maar soms kan de hele auto ermee ophouden. Laat daarom voor aankoop een accucheck uitvoeren.



Gevoelig koelsysteem Alfa Romeo Giulia



Een ­nukkig infotainmentsysteem komt vooral voor bij auto’s van voor de facelift. Na 2020 werkt dit beter, bovendien zijn dan ook Android Auto en Apple CarPlay aanwezig.

Het koelsysteem is bij Giulia’s tot en met bouwjaar 2018 eveneens een gevoelig punt. Lekkage vanuit de radiateur en het expansievat komt voor, daarnaast geeft de koelluchtventilator er weleens de brui aan. De motor en de versnellingsbak zweten vaak wat olie, maar ernstig is dit doorgaans niet.

Let op bonkgeluiden Giulia-onderstel



De Giulia nodigt uit tot sportief rijden en dat heeft zijn weerslag op de levensduur van de onderstelrubbers. Let tijdens de proefrit daarom op bonk- en kraakgeluiden vanuit het onderstel en de precisie van de besturing. Bij vierwielaangedreven Giulia’s is het verstandig om op bijgeluiden vanuit het tussendifferentieel te letten, want reparaties kunnen duur uitvallen.

“Giulia’s met benzinemotor hebben een distributieketting. Hierover zijn geen structurele problemen bekend.”

Kleine kwaaltjes Alfa Giulia



Andere kwaaltjes waarvan de Giulia last kan hebben, zijn niet ernstig, maar wel irritant: vocht in de koplampen, defecte elektrische spiegelverstelling en een kapotte kachelmotor. De diesels hebben een distributieriem die elke 100.000 km dient te worden vervangen, daarnaast kunnen de EGR-systemen last hebben van verstopping. Giulia’s met benzinemotor hebben een distributieketting. Hierover zijn geen structurele problemen bekend.

Tweedehandsprijzen Alfa Romeo Giulia

Denk niet dat je voor een prikkie de eigenaar wordt van en tweedehands Alfa Romeo Giulia. Van de kleine 100 Giulia's op Marktplaats.nl kost maar een handjevol minder dan 15.000 euro. De meeste zijn diesels, met minimaal 200.000 kilometer op de teller. Minder ervaren diesels en Giulia’s komen in beeld vanaf 16.500 euro.

Voor een tweedehands Alfa Romeo's Giulia met benzinemotor en maximaal twee ton op de klok komen in beeld vanaf ongeveer 21.000 euro, maar ook prijzen van ver boven de 25.000 euro zijn geen uitzondering. Als je de voorkeur geeft aan de faceliftversie van de Alfa Giulia (2020) met het verbeterde infotainmentsysteem en het opgewaardeerde interieur, dan kom je in de 30.000 euro-categorie. De goedkoopste Giulia Quadrifoglio op Marktplaats.nl kost ongeveer 45 mille. Veel duurder kan ook, tot bijna 130.000 euro aan toe.