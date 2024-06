Fiat ligt in de clinch met zijn thuisland en gaat dat op deze manier oplossen

Nieuws

Het botert momenteel niet tussen Fiat en de Italiaanse regering. Maar Fiat heeft plannen om de vertrouwensbreuk te herstellen. De auto die hierbij een belangrijke rol gaat spelen, is de elektrische Fiat 500.

Dat Italië en Fiat mot hebben is net zoiets als wanneer Suzan en Freek elkaar het leven zuur maken: je ziet het niet aankomen. Toch gaat het de laatste tijd niet zo lekker tussen beide partijen. De ellende begon met de nieuwe Alfa Romeo Junior. Die heette eerst Milano, maar daar stak de Italiaanse regering een stokje voor. Er is namelijk een wet die zegt dat producten met een Italiaanse naam ook daadwerkelijk uit Italië moeten komen. En de 'Milano' loopt in Polen van de band.

Fiat had zijn poot stijf kunnen houden, want Alfa Romeo is in 1910 opgericht in Milaan, maar koos eieren voor zijn geld en veranderde de naam in Junior. Net als Milano is die naam historisch verantwoord.

Ook Fiat 600 moet eraan geloven

Met de naamsverandering was de rust nog niet teruggekeerd. Want toen de Italiaanse regering beter naar de Fiat 600 keek, zag het achterop de bumper de Italiaanse driekleur. En ook die auto wordt niet in Italië gemaakt, maar in Polen. Ook de Fiat Topolino draagt het groen-wit-rood en werd om die reden door de Guardia di Finanza aangehouden in de havenstad Livorno nadat het kleintje in Marokko van de band was gelopen. Marokko is niet Italië en dus moet het vlaggetje verwijderd worden, hoe petieterig dat ook is.

Fiat doet niet moeilijk en verwijdert de vlaggetjes van zowel de 600 als de Topolino. Toeval of niet: op Fiat.nl zien we geen enkele foto waarop de achterkant van de 600 te zien is, zelfs niet in de configurator. De handen van de Italiaanse wet reiken blijkbaar ver.

Fiat 500e op benzine

Dat Fiat in de clinch ligt met zijn thuisland, zit het merk niet lekker. Om het tij te keren, gaat Fiat de elektrische Fiat 500 ook als mild hybride leveren. Jawel, de 500e krijgt een benzinemotor. De 500e loopt in Turijn (Mirafiori) van de band, maar omdat de verkoop de laatste tijd nogal te wensen overlaat, hebben de fabrieksmedewerkers weinig te doen. De komst van een benzineversie betekent werk aan de winkel. Daar wordt de Italiaanse regering blij van, want anders verdwijnt de werkgelegenheid naar lageloonlanden.

Dat de 500e een benzineversie krijgt is opmerkelijk. De 500e is immers van grond af aan als EV ontworpen en staat op een heel ander platform dan de huidige Fiat 500 Hybrid. Uiteindelijk wil Stellantis in de Mirafiori-fabriek naar een jaarproductie van 200.000 auto's, waarvan naar verwachting 125.000 exemplaren met een benzinemotor. In heel 2023 bouwde de fabriek ruim 77.260 elektrische 500's.



Daarmee komt een einde aan de huidige Fiat 500 zoals we die al sinds 2007 (!) kennen. Een facelift hier en daar, plus 56.868 gelimiteerde uitvoeringen hielden het stokoude model op de been. Maar genoeg is genoeg. De productie in de Poolse fabriek ligt al een tijdje stil.

Alfa Romeo blijft 100% Italiaans

Ook van de plannen van Alfa Romeo moet de regering van Giorgia Meloni blij worden. Volgens de website clubalfa.it heeft CEO Jean-Phillipe Imparato van Alfa Romeo gezegd dat de opvolgers van zowel de Alfa Romeo Giulia als de Alfa Romeo Stelvio gewoon weer in Italië geproduceerd worden, wat er ook gebeurt.

Het design wordt bepaald door het Alfa Romeo Centro Stile in Turijn en beide auto's worden geproduceerd in de fabriek nabij Cassino, ongeveer 130 kilometer verwijderd van Rome. Ook de huidige Giulia en Stelvio worden hier gebouwd.

Imparato gaf aan dat de opvolger van de Stelvio in de tweede helft van 2025 geïntroduceerd wordt. De nieuwe Giulia moet in het voorjaar van 2026 verschijnen. Die wordt wederom leverbaar als extra sportieve Qaudrifoglio, maar deze keer met naar verluidt 1000 pk! Ik zeg: Italiaanse driekleur op de carrosserie plakken en knallen maar.