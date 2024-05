Nieuws

Er zit eindelijk weer leven in Alfa Romeo. Goed nieuws voor de liefhebbers, maar met de komst van de Alfa Romeo Junior zal menig bewonderaar ook een traantje wegpinken. En niet alleen omdat de Junior niet in Italië, maar in Polen van de band loopt ...



Jaren geleden had je volop keuze bij Alfa Romeo. Enkele voorbeelden zijn de Alfa 147 (GTA!) die werd opgevolgd door de nog fraaiere Giulietta, de Alfa 156 die het in 1998 tot Europese Auto van het Jaar schopte en maar liefst twee coupés, de wat zwaarlijvige, maar mooie Brera en de kleinere wonderschone GT. En laten we vooral niet de geweldige en vederlichte Alfa Romeo 4C vergeten.

Maar toen kwam de klad erin. In 2014 werd Alfa onderdeel van de samenwerking tussen Fiat en Chrysler (FCA), maar die vrijpartij leverde slechts twee modellen op: de Alfa Romeo Giulia en de Alfa Romeo Stelvio. Daar moest een opvolger van de Alfa 166 bijkomen, maar die werd telkens uitgesteld. In 2021 werd het merk opgeslokt door de autogroep Stellantis en werd gezegd dat Alfa weer springlevend zou worden gemaakt.

Een beetje pijn

Een jaar voor de overname van Stellantis introduceerde Alfa eindelijk weer een nieuw model, de Alfa Romeo Tonale. Dat het weer een SUV was, deed de liefhebbers van het merk een beetje pijn, maar goed, de wereld zit nu eenmaal niet meer te wachten op Spiders en coupés. Dat de Tonale ook niet de rijbeleving biedt van bijvoorbeeld de Giulia, vergeten we voor het gemak maar even.

Eerste elektrische Alfa ooit

Maar nu is daar de nieuwe Alfa Romeo Junior! Maar wacht eens even, dit is weer een SUV en nota bene een Stellantis-creatie, op het platform van onder meer de Peugeot 2008, de Jeep Avenger en de Fiat 600. Om het voor Alfisti allemaal nog erger te maken, is de Junior de eerste elektrische Alfa Romeo ooit en wordt hij niet in Italië, maar in Polen gebouwd. Daarom mag-ie van de Italiaanse regering niet meer Milano heten zoals eerst de bedoeling was.



Alfa Romeo Junior haal streep door een traditie

Maar de Junior gaat nog een stapje verder. Het incasseringsvermogen van Alfa-liefhebbers wordt pas echt op de proef gesteld door de kentekenhouder. Die zit zoals bij alle hiervoor genoemde Alfa-modellen niet meer aan de zijkant van de neus, maar in het midden! Dat is bij andere merken doodnormaal, maar bij Alfa is het als vloeken in de kerk. Het heeft alles te maken met de strenge eisen voor voetgangersveiligheid.



De Junior haalt dus een streep door een echte Alfa-traditie. Gelukkig kan de naam liefhebbers van het roemruchte merk wel bekoren.