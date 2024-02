Tests

Met een paar kunstgrepen creëerde Alfa Romeo een Tonale Tributo Italiano. De plug-in hybride wordt er weer een beetje knapper door, maar heeft ook een gepeperde prijs.

Wat valt op aan de Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano?

“De Alfa Romeo Tonale PHEV Tributo Italiano is ontworpen als eerbetoon aan de oorsprong van het merk en belichaamt de Italiaanse persoonlijkheid en de sportiviteit van Alfa Romeo”, is de ronkende aankondiging vanuit het hoofdkantoor in Milaan. Zeg dan maar eens nee tegen een testrit. De Tributo Italiano is een saluut aan oude tijden, toen Alfa Romeo faam verwierf met beroemde benzinemotoren als de dubbelnokker in onder meer de Giulia GT uit de jaren zestig.

Alfa Romeo zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden, in 2027 wil het alleen nog elektrische modellen aanbieden. Dat is nogal een belofte, want op dit moment heeft het merk nog geen enkele EV in de prijslijst. Daar komt eindelijk verandering in en snel ook. Nog in 2024 komt de Milano op de markt, de eerste volledig elektrische Alfa Romeo.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Terug naar het ronkende persbericht. Van de ‘karakteristieke sportiviteit’ moet je je niet al te veel voorstellen. De Tonale Tributo Italiano krijgt geen paardenkracht extra, het gaat alleen om uiterlijk vertoon. Niet dat dat erg is, want laat dat nu net de specialiteit zijn van Italiaanse designers. Je herkent het nieuwe topmodel aan het zwarte dak in combinatie met een groene, rode of witte carrosseriekeur. De kleuren van 'Il tricolore', de Italiaanse vlag.

In het Italiaans klinkt alles mooier, officieel heten de kleuren Rosso Alfa, Verde Montreal en Bianco Alfa. Mocht je twijfelen of je met een Tributo Italiano te maken hebt, dan zijn de zwarte spiegelkappen de makkelijkste herkenningspunten. De bumpers zijn dan weer niet zwart, maar juist in de carrosseriekleur gespoten. Dat hebben de andere Tonale-modellen overigens ook. Verder zijn matrix led-koplampen en dubbele verchroomde uitlaatpijpen standaard.

Ook van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio verschijnt en Tributo Italiano-versie, bij beide modellen gaat het om de 280 pk sterke viercilinder turbomotor.



Wanneer komt de Milano? En wat voert Alfa Romeo nog meer in zijn schild? Je leest het in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is goed aan de Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano?

Als je een groene, witte en rode Alfa Romeo Tributo Italiano naast elkaar ziet staan, krijg je meteen keuzestress en wil je ze alle drie. Die magische aantrekkingskracht hebben maar weinig automerken. We stappen in de rode.

Binnenin heeft Alfa Romeo sportstoelen gemonteerd, die standaard zijn bekleed met zwart leer en rode stiksels. Ook hier heeft de Italiaanse vlag een prominente plek gekregen, hij is in de hoofdsteun geborduurd. Het dashboard heeft eveneens rode stiksels en is afgewerkt met carbon accenten.

De Tonale PHEV heeft een 1,3-lier benzinemotor met 180 pk en een elektromotor die 122 pk levert. In totaal staat 280 pk tot je beschikking, puur op de elektromotor kom je 69 kilometer ver. Daarmee onderscheidt de Tributo Italiano zich niet van de andere PHEV-versies van de Tonale. Allemaal hebben ze vierwielaandrijving, waarbij de benzinemotor de voorwielen aandrijft en de elektromotor de achterwielen.

Ondanks het sportieve imago bevalt de Tonale het beste in het ‘gewone’ dagelijks verkeer. De sportstoelen zijn gemaakt voor honderden kilometers optimaal zitcomfort en de benzinemotor en elektromotor wisselen ongemerkt van rol. In de stad en in de file voert de elektromotor de boventoon, waarna de benzinemotor het op hogere snelheid overneemt. Hoewel het onderstel in de basis wat sportief is afgestemd, vallen de comfortreserves alleszins mee.

Wat kan beter aan de Tonale Tributo Italiano?

Het zal de Alfisti pijn doen, maar echt sportief wil de rijbeleving niet worden. Deels komt het door het ingehouden motorgeluid, dat in de verste verten niet doet denken aan dat van de dubbelnokker. Maar de grootste pretbederver is het rijklaar gewicht van 1910 kilo. Dat merk je in een heuvelachtig landschap; bergop stoeien de motoren met al die kilo’s. Is de batterij van 15,5 kWh leeg, dan zou Mart Smeets de Tonale een rode kaart geven, want dan komt de benzinemotor in z’n eentje echt kracht tekort.

Het doet wat afbreuk aan het sportieve imago waarop de Italianen zich nog altijd laten voorstaan. Net als de lichte besturing, die bij het insturen een fractie gevoeliger had gemogen. Zelfs met de DNA-knop in D (dynamic) verandert de Tonale niet in een bochtenverslinder. De standaard adaptieve dempers kunnen het tij evenmin keren. Het nadeel voor sportieve rijders is juist een voordeel voor bestuurders die meer waarde hechten aan comfort; dat gaat zelfs bij de stevige afstemming in de Dynamic-stand niet in rook op.

Wanneer komt de Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano naar Nederland en wat is de prijs?

Schrik niet: de Nederlandse prijs is 60.600 euro (prijs Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano België: 60.900 euro). Daarmee is de Tributo Italiano bijna 9000 euro duurder dan het basismodel, de Tonale Plug-in Hybrid Sprint. Dan krijg je wel rode remklauwen, dual-zone airco, stuurverwarming, geventileerde en verwarmbare voorstoelen en een Harman Kardon audiosysteem met veertien speakers en een subwoofer. Maar toch: voor een niet al te ruime SUV uit hetC-segment is de stekker-Tonale geen rijdende kiloknaller.

Wat vind ikzelf van de Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano (2024)?

De Tributo Italiano is zo’n versie waarbij je niet rationeel beslist: je valt ervoor of niet en als je hem wilt, dan trek je graag de portemonnee. Op sportief gebied zijn verbeteringen mogelijk en de prijs is gewaagd. Maar elke keer dat je de auto hebt geparkeerd, zul je tevreden achterom kijken. Of je nu een groene, rode of witte koopt, met de Tonale Tributo Italiano heb je al snel de mooiste auto op de hele parkeerplaats.