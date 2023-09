TEST: betoverende Alfa Romeo Tonale bijt tanden stuk op Volvo XC40 Hybrid en BMW X1

De Alfa Romeo Tonale zorgt eindelijk weer voor een beetje opschudding in de doodstille showrooms. Met zijn design weet hij vele harten te stelen, maar is hij ook met zijn veiligheid, ruimte, afwerking en comfort opgewassen tegen de BMW X1 en de Volvo XC40?

Alfa Romeo nam de tijd voor de ontwikkeling van de Tonale. Na de introductie van de Stelvio in 2017, bleef het ruim vijf jaar stil bij de Italianen. Geen enkel nieuw model werd geïntroduceerd en de verkoopcijfers holden achteruit. Vorig jaar kwam de langverwachte compacte SUV eindelijk op de markt. Net als de Stelvio, is de Tonale vernoemd naar een bergpas. En dat is niet voor niets, want voor autoliefhebbers zijn bochtige bergwegen zo'n beetje het summum. En Alfa Romeo heeft natuurlijk een reputatie op dit gebied.



Maar in dit eerste deel van de test gaat het nog niet om spannende rijeigenschappen. We kijken ook hoe het gesteld is met de ruimte, het comfort en de veiligheid van de Alfa Romeo Tonale 1.5T Hybrid 160 is gesteld. Daarbij neemt hij het op tegen de BMW X1 sDrive20i en de Volvo XC40 B3, Nederlands publiekslieveling.



Alfa Romeo knipoogt naar roemrijk verleden



Alfa's beroemde scudetto-grille (wat letterlijk 'schildje' betekent) wordt ingeklemd door drie paar led-lampen en aan de achterkant is het logo in het midden onder een smalle led-strip geplaatst. Het is allemaal erg fraai wat de Tonale optisch te bieden heeft. Ook binnenin zit de stemming erin. Daar hint de Tonale naar historische modellen, met klassieke ‘Alfa-kokers’ voor het instrumentarium. Met de ruimte is het voorin minder goed gesteld dan in de BMW, maar je hebt wel meer plaats dan in de Volvo. Achter in de Tonale zit je juist wat krapper; de aflopende daklijn beperkt de hoofdruimte.



Vergeleken met de Tonale, gaat het er ook achter in de Volvo XC40 ruimtelijker aan toe. Het interieur is 7 centimeter breder. Zitten er geen mensen achterin, dan kan de bestuurder de hoofdsteunen van de achterbank met een druk op de knop inklappen. Dat is fijn voor de overzichtelijkheid. Maar de BMW X1 heeft grotere ramen en smallere C-stijlen, zodat hij de Volvo nog overtroeft.



BMW maakt een potje van iDrive



De voorganger van de BMW X1 was met zijn bediening een winnaar, dankzij het intelligente iDrive-systeem. Maar BMW heeft daar de laatste tijd zo mee zitten prutsen dat de lof als sneeuw voor de zon verdwijnt. De draaiknop in het midden is verdwenen, in plaats daarvan moet je het doen met een veelvoud aan menu's op het centrale beeldscherm van het curved display. Het is een onoverzichtelijk geheel. Gelukkig werkt de spraakbediening in de BMW prima, net als in de Volvo XC40 overigens. Het display van de Volvo met zijn onder elkaar aangebrachte menu's is beter te begrijpen.

De Alfa Romeo Tonale is het lastigst te doorgronden. De menustructuur heeft een kleine weergave en bovendien reageert het touchscreen niet altijd als je er met je vinger op drukt. Datzelfde geldt voor de knop in de achterklep, waarmee je hem automatisch sluit. Wat betreft kwaliteit en afwerking zie je grote openingen tussen de verschillende interieurdelen, maar ze zijn wel gelijkmatig. Hier en daar is hard plastic toegepast, maar alles is netjes afgewerkt en je hoort geen rare rammeltjes tijdens het rijden. Ook met zijn bagageruimte van 500 tot 1550 liter weet de Tonale veel punten te pakken.

Comfort: Alfa Romeo Tonale laat steekjes vallen

Pas als we gaan rijden, worden de messen geslepen en is de meetapparatuur onverbiddelijk. Meteen valt op dat de stoelen van de Alfa Romeo Tonale Hybrid te weinig ondersteuning bieden voor je schouders. Bovendien zit je eerder op dan in de stoel; de stoelvulling is wel erg stevig. Op de achterbank zit je dan weer goed, want die biedt je bovenbenen precies de juiste ondersteuning. Bij de BMW X1 is het zitcomfort het beste voor elkaar. De sportstoelen zitten perfect en de verschuifbare achterbank (met verstelbare rugleuning) zit beter dan die van zijn twee concurrenten.



Het geluidscomfort in de Tonale is wat minder vanwege de afrolgeluiden bij hoge snelheden. Vergeleken met de drukke Italiaan, is de BMW een oase van rust. De dreunende geluiden van motor en banden worden zo goed gedempt dat je ze nauwelijks hoort. De passagiers van de Tonale moeten zich verder schrap zetten voor een erg stevig afgestemd onderstel. Zo blijven ze nooit in het ongewisse over de kwaliteit van het wegdek. Is die slecht, dan wordt het comfort vooral met volle belading onaangenaam. De vering zit eerder aan zijn grenzen dan die van de BMW en de Volvo.



Volvo XC40 B3 Mild Hybrid zonder adaptieve dempers



De Volvo XC40 heeft geen adaptieve dempers en die mis je op de snelweg ook niet. Ook op een hobbelig wegdek doen de standaardvering en -demping hun werk naar behoren. Wel deint de Volvo meer dan de BMW, die (optionele) adaptieve schokdempers heeft. Toch is ook bij de Beier niet alles halleluja, want zijn carrosserie is flink in beweging op slecht wegdek. Putdeksels en drempels weet hij wel soeverein te overmeesteren; beter dan de Tonale en de XC40.

